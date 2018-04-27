Ayhan Bilgen: Toplum hepimize ittifak çağrısı yapıyor

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, muhalefete 'Toplum hepimize ittifak yapmamız çağrısını yapıyor. 'Bir araya gelin ve değiştirin' diyor' diye seslendi.

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, seçimlerde adaylar arasındaki fırsat eşitsizliğine dikkat çekerek “Biz yaygın eğilim olarak yansıdığı üzere Sayın Demirtaş’ı aday gösterdiğimizde TRT mi Edirne Cezaevi'ne gidecek, Demirtaş mı TRT’ye gidecek” diye sordu. Kurtarıcı Cumhurbaşkanı adayı algısını eleştiren ve milletvekili seçimlerinde ittifakın muhalafet için avantaj olduğunu belirten Bilgen, CHP ve Saadet Partisi'ne uyarıda bulundu.

HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, parti genel merkezinde 24 Haziran erken seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İktidarın, seçimin baskın yapılmasının arkasında duramadığını belirten Bilgen, seçim kararını sanki muhalefet almış gibi faturasının muhalefete kesilmeye çalışıldığını dile getirdi. “Her şey iyi gidiyorsa neden seçime gittiniz” diye soran Bilgen, ekonomide, güvenlikte ya da politikada büyük bir tehdit varsa bu duruma gelinmesinin sorumlusunun kim olduğu sorusuna da yanıt istedi.

ADAYLARIN KORKUTULDUĞU BİR DÖNEM

Haksız, adaletsiz ve fırsat eşitliğinin hiç olmadığı bir seçimle karşı karşıya olduklarını belirten Bilgen, eş başkanlarının il ziyaretlerinde çeşitli engellerle karşılaştığını anlattı. Türkiye'nin tıpkı tek partili rejimden çıkmakta zorlandığı dönem gibi adayların tehdit edildiğini söyleyen Bilgen, “Türkiye tıpkı tek parti dönemlerinde olduğu gibi adayların korkutulduğu bir dönemden geçiyor. İsmi geçen bir şahsın güvenlik bürokrasisi temsilcileri kullanılarak aday olmaktan vazgeçirildiği konuşuluyor. Bunun örneğini Ali Fuat Başgil’in cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini beyan ettiğinde 'Trenden atarız' tehdidinde gördük. Tıpkı o dönemki gibi seçim sandık dizaynı yapılmaya çalışılıyor” dedi.

Adaylar arasındaki fırsat eşitsizliğine dikkat çeken Bilgen, “Çok basit bir soru. Biz yaygın eğilim olarak yansıdığı üzere Sayın Demirtaş’ı aday gösterdiğimizde TRT mi Edirne Cezaevine gidecek, Demirtaş mı TRT’ye gidecek” diye sordu.

KURTARICI ADAY YAKLAŞIMI İKTİDAR SÖYLEMİNE TESLİM OLMAKTIR

Ayrıca Cumhurbaşkanı adaylarının adeta kurtarıcı gibi sunulmasının, Erdoğan’a karşı başka isimlerle ama aynı mantıkla yaklaşılmasının iktidarın söylem hegemonyasına teslim olmak anlamına geldiğini ifade eden Bilgen, 16 Nisan referandumunda da uyardıklarını hatırlattı. Bu modelin böleceğini, kamplaştıracağını, kaos getireceğini ifade eden Bilgen, “Geçtiğimiz bir yıl bunu ispatladı. Şimdi tek adama karşı başka kurtarıcılar aramak mıdır muhalefetin yapması gereken, yoksa Parlamento’nun güçlenmesini sağlayacak formülleri seçimin merkezine taşımak mıdır?” diye sordu.

TOPLUM 'BİR ARAYA GELİN VE DEĞİŞTİRİN' DİYOR

Birinci turda Meclis çoğunluğunun muhalefet partilerinde olması durumunda ikinci tura kalacak bir seçimde yarışa en az 5 puan avantajlı girileceğini dile getiren Bilgen, muhalefet bunu başaramazsa iktidarın bir adım önde yarışa gireceğini söyledi. Bilgen, “Toplum hepimize ittifak yapmamız çağrısını yapıyor. 'Bir araya gelin ve değiştirin' diyor. Eğer siyasetçiler bunun farkında değilse seçmen muhalefetten de hesap sorar. Küçük hesaplarla hareket ederse partiler, ülkeyi değil parti çıkarlarını düşünürlerse, artık oyların en az düzeyde kaybını sağlayacak formüller etrafında buluşmazlarsa kendi elleriyle Meclis çoğunluğunu ve ikinci turda cumhurbaşkanlığını iktidara devredecekler” dedi.

MECLİSTE İTTİFAKIN AVANTAJI YÜKSEK

CHP ve Saadet Partisi’ne de uyarıda bulunan Bilgen, “Hem milletvekilliği hem Cumhurbaşkanlığı seçiminde ister ayrı ayrı girsinler, ister bir araya gelsinler, bize göre milletvekili seçiminde bir araya gelişin avantajı yüksek” dedi. Milletvekilleri ittifaklarının muhalefetin lehine olduğunu vurgulayan Bilgen, Cumhurbaşkanı adayı fazla olursa da seçimlerin ikinci tura kalma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Diğer partiler de bu hassasiyeti gösterirlerse herkesten demokrasi ortak paydasında oy alma kapasitesi olan isimlerle bu yarışa girilirse kazanılabileceğini kaydetti.

'KARAR VERMESİ GEREKEN CHP'

Sıfır baraj ittifakında HDP’nin dışarıda bırakıldığı şeklindeki tartışmaları da değerlendiren Bilgen, şimdiye kadar hiçbir parti ile resmi temaslarının olmadığını ama ikili görüşmeleri olduğunu söyledi. İYİ Parti veya CHP'den kaynaklasa da HDP'yi yok sayma eğilimini seçmenlerinin de değerlendireceğini ifade eden Bilgen, “Ama bize gelen bilgiler sorunun sadece İYİ Parti’den kaynaklanmadığını gösteriyor. İYİ Parti diyor ki sağ blok içinde ittifak gerçekleşsin; Sağ ve Demokrat Parti ile ittifak kuralım, sol olma iddiasında olan partiler de kendi aralarında buluşsun. Bu söz karşısında cevap vermesi gerekenler sol siyaset yaptığını iddia edecekler. Yani İYİ Parti bizimle bir araya gelmekten çekiniyor da CHP çekinmiyor mu? İYİ Parti adayını açıkladı ve gereğini yaptı. Hala beklenti içinde olmaktan kaynaklı Türkiye 10 gün kaybetti. Dolayısıyla karar vermesi gereken CHP. Biz CHP’ye isim önerecek değiliz. Ama belirledikleri isim tüm toplumsal kesimlere hitap etmeli, OHAL’e itiraz etmeli. Biz ikinci tura kendi adayımızın çıkacağını düşünüyoruz ama bu olmazsa ortaklaşmak için CHP herkesin hassasiyetini gözetmeli. İYİ Parti’nin bu kararlı tutumu karşısında CHP karar vermelidir” ifadelerini kullandı. (Ankara/EVRENSEL)

Seçim Günlüğü (27 Nisan 2018) - HDP'den ittifak çağrısı

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Nisan 2018 15:21

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