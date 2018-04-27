Seçim Günlüğü (27 Nisan 2018) - HDP'den ittifak çağrısı

CHP’nin 24 Haziran seçimleri için cumhurbaşkanı adayı arayışı sürüyor. Son kulislere göre İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Yılmaz Büyükerşen'in isimleri öne çıkıyor. Öte yandan adaylık konusunda adı sıkça gündeme gelen Abdullah Gül, düşüncelerini ve yapacaklarını yarın açıklayacağını duyurdu. HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen ise muhalefete seslenerek "Toplum hepimize ittifak yapmamız çağrısını yapıyor. 'Bir araya gelin ve değiştirin' diyor. Eğer siyasetçiler bunun farkında değilse seçmen muhalefetten de hesap sorar" dedi.

MHP'Lİ BAŞKAN, İYİ PARTİ'DEN ADAY ADAYI OLDU

Manisa Alaşehir Belediye Başkanı MHP'li Gökhan Karaçoban, görevinden istifa ederek İYİ Parti'den milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı. Milletvekili aday adaylığını bir tasarım firmasının ofisinde düzenlediği basın toplantısıyla duyuran Gökhan Karaçoban, istifası ve adaylık süreci hakkında bilgi verdi.

MHP'li başkan, İYİ Parti'den aday adayı oldu Manisa Alaşehir’de görevinden istifa eden Belediye Başkanı MHP'li Gökhan Karaçoban, İYİ Parti'den milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

YENİ OY PUSULALARI BELLİ OLMAYA BAŞLADI

Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin oy pusulasında adayların fotoğrafları ve isimleri yer alacak, ittifak unvanları ve parti logoları bu pusulada bulunmayacak. 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi oy pusulasında ise seçime katılacak 11 partinin tamamı olacak, ittifak yapan partiler yan yana ittifak unvanlarının altında gösterilecek.

Yeni oy pusulası nasıl olacak, ittifaklar nasıl gösterilecek? Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kullanılacak oy pusulalarının şekli belli oluyor.

SEZAİ TEMELLİ KIZILTEPE’DE, PERVİN BULDAN AĞRI'DAYDI

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, seçim çalışmaları kapsamında Mardin Kızıltepe’de halkla buluştu. Konuşmasında HDP’siz ittifak tartışmaları yürüten muhalefeti eleştiren Temelli, “Bizi hesaba katmayanların Saray’dan farkı yoktur” dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise seçim çalışmaları kapsamında Ağrı’da halka seslendi. Atanan kayyımların politikalarını eleştirerek, Ağrı’da 4-0 yapacaklarını söyleyen Buldan, “Kayyımları buradan silip süpürdükten sonra Ehmedê Xanî’nin heykelini Doğubayazıt ve Ağrı meydanına dikeceğiz” dedi.

Sezai Temelli: Bizi hesaba katmayanların Saray’dan farkı yoktur HDP Eş Genel Başkanlarından Sezai Temelli, seçim çalışmaları kapsamında Mardin Kızıltepe’de, Pervin Buldan ise Ağrı'da halkla buluştu.

SP: ADAYIMIZI 1 MAYIS'TA AÇIKLAYACAĞIZ

Saadet Partisi, cumhurbaşkanı adayını 1 Mayıs'ta açıklayacağını duyurdu. Saadet Partisi'nden yapılan açıklama şöyle:

"Titiz bir şekilde yürütülen anket, istişare ve görüşmeler neticesinde partimizin Cumhurbaşkanı adaylığı için nihai kararı 1 Mayıs 2018 Salı günü Ankara'da düzenlenecek bir program ile aziz milletimizle paylaşılacaktır."

Saadet Partisi: Cumhurbaşkanı adayımızı 1 Mayıs'ta açıklayacağız Saadet Partisi, cumhurbaşkanı adayını 1 Mayıs'ta Ankara'da düzenlenecek bir program ile açıklayacağını duyurdu.

ÖMER HALİSDEMİR'İN KARDEŞİ, ADAY ADAYLIĞINI AÇIKLADI

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek isteyen darbeci General Semih Terzi'yi vurduktan sonra öldürülen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, AKP'den Niğde milletvekilliği için aday adaylığını açıkladı. Halisdemir açıklamasında "Her türlü şer odakları ve karanlık güçler karşısında dimdik bir duruş sergileyen liderimiz, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında bu kutlu yürüyüşte daha etkin olmak, onun gücüne güç katmak için Halisdemir Ailesi olarak aldığımız kararımızı kamuoyu ile paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Ömer Halisdemir'in kardeşi, AKP'den milletvekili aday adayı oldu 15 Temmuz gecesi darbeci General Semih Terzi'yi vurduktan sonra öldürülen Astsubay Ömer Halisdemir'in kardeşi, AKP'den milletvekili aday adayı oldu.

AYHAN BİLGEN: TOPLUM 'BİR ARAYA GELİN VE DEĞİŞTİRİN' DİYOR

Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, "Toplum hepimize ittifak yapmamız çağrısını yapıyor. 'Bir araya gelin ve değiştirin' diyor. Eğer siyasetçiler bunun farkında değilse seçmen muhalefetten de hesap sorar. Küçük hesaplarla hareket ederse partiler, ülkeyi değil parti çıkarlarını düşünürlerse, artık oyların en az düzeyde kaybını sağlayacak formüller etrafında buluşmazlarsa kendi elleriyle Meclis çoğunluğunu ve ikinci turda cumhurbaşkanlığını iktidara devredecekler" ifadelerini kullandı.

Adaylar arasındaki fırsat eşitsizliğine dikkat çeken Bilgen “Biz yaygın eğilim olarak yansıdığı üzere Sayın Demirtaş’ı aday gösterdiğimizde TRT mi Edirne Cezaevi'ne gidecek, Demirtaş mı TRT’ye gidecek” diye sordu.

Ayhan Bilgen: Toplum hepimize ittifak çağrısı yapıyor HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, muhalefete 'Toplum hepimize ittifak yapmamız çağrısını yapıyor. 'Bir araya gelin ve değiştirin' diyor' diye seslendi.

KANİ BEKO CHP'DEN ADAY ADAYI

DİSK Genel Başkanı Kani Beko görevinden istifa etti ve CHP'den milletvekili aday adayı olmak için başvurusunu yaptı.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, CHP'den aday adayı oldu DİSK Genel Başkanı Kani Beko istifa ederek, CHP çatısı altında İzmir'den aday adayı oldu.

GÜL: NE DÜŞÜNDÜĞÜMÜ YARIN ANLATACAĞIM

cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, adaylığına ilişkin soru üzerine “Yarın ne düşündüğümü anlatacağım” dedi.

Abdullah Gül: Ne düşündüğümü yarın anlatacağım Abdullah Gül, cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin soruya 'Yarın ne düşündüğümü anlatacağım' yanıtı verdi.

KADIN AVUKATI İTEN BARO BAŞKANI AKP'DEN ADAY ADAYI OLMAK İÇİN İSTİFA ETTİ

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadın avukatı kürsüden iterek gündeme gelen Mersin Barosu Başkanı Avukat Ali Er, AKP'den milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti. (Mersin/MA)

BAHÇELİ: GÜL-DAVUTOĞLU GÖRÜŞMESİ İFLAS ETMİŞTİR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün akşam kendisini izleyen gazetecilerle yemekli sohbet gerçekleştirdi. Bahçeli, Gül-Davutoğlu görüşmesi için şu değerlendirmeyi yaptı: Sayın Gül ile Ahmet Davutoğlu arasındaki bahse konu görüşme iflas etmiş demektir. Çünkü Davutoğlu ‘Ben cumhurbaşkanı adayı olarak Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı destekliyorum’ demiştir. Bu ifadeyi kullandıktan sonra görüşmelerinin muhtevası ne olursa olsun, kamuoyunda yapılan yorumların hepsi geçerliliğini kaybetmiş demektir. Demek ki Ahmet Davutoğlu Bey ile Sayın Abdullah Gül arasındaki görüşmelerde, “Biz cumhurbaşkanı adayı olalım mı, olmayalım mı' konusundaki tartışmaların yeterli bir seviyede olmadığı anlaşılmış, Ahmet Davutoğlu sonucu bağlamıştır. Bu sonuca Abdullah Gül Bey'in bir cevap vermesi lazım. " (HÜRRİYET)

Bahçeli: Gül-Davutoğlu görüşmesi iflas etmiştir Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Abdullah Gül-Ahmet Davutoğlu görüşmesi iflas etmiştir' dedi.

BMVD BAŞKANI BÜLENT SARIGÜL İSTİFA ETTİ

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi (BMVD) Başkanı Bülent Sarıgül, milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti. (HABER MERKEZİ)

MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI, TEZCAN'IN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın Ankara'daki parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gergin anlar yaşandı. Toplantı sırasında sırasında kendisini CHP ilçe başkanı olarak tanıtan bir kişi, "Adayım ve çok zor durumdayım" diyerek Tezcan'ın üzerine yürüdü. Partililer ve güvenlik görevlilerinin Tezcan'ın üzerine yürüyen şahsı dışarı çıkarmasının ardından toplantı devam etti.

Milletvekili aday adayı, CHP'li Bülent Tezcan'ın üzerine yürüdü Milletvekili adayı olmak isteyen bir şahıs 'Adayım ve çok zor durumdayım' diyerek CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın üzerine yürüdü.

ERDOĞAN: DİKTATÖR GÖRMEK İSTEYEN VEKİLLERİNE PARTİ DEĞİŞTİRENE BAKSIN

AKP Genel Merkezi'nde düzenlenen 'Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 vekilin CHP'den İYİ Parti'ye geçmesine tepki gösterdi. Olayı 'siyaset mühendisliği ürünü' olarak niteleyen Erdoğan, "Bu ülkede diktatör görmek isteyen bir gecede 15 milletvekiline partisine hiçbir makul gerekçe göstermeden siyaset mühendisliği ürünü yöntemlerle zorla parti değiştirenlere bakmalıdır" dedi.

Erdoğan: Diktatör görmek isteyen 15 vekiline parti değiştirene baksın Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bu ülkede diktatör görmek isteyen bir gecede 15 milletvekiline zorla parti değiştirenlere bakmalıdır' dedi.

ERDOĞAN, DESTİCİ İLE GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.00'te BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile bir araya gelecek. Görüşmede ittifak ve seçim stratejisi gündeme gelecek. BBP, Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini açıklamıştı. (HABER MERKEZİ)

CHP’de Yılmaz Büyükerşen ve İlhan Kesici gündemde CHP'de 24 Haziran seçimleri için cumhurbaşkanı adayı arayışı sürüyor. Son kulislere göre İlhan Kesici ve Yılmaz Büyükerşen'in isimleri öne çıkıyor.

SİYASİ PARTİLER: DEMOKRASİ, LAİKLİK, BARIŞ İÇİN SEFERBER OLMALIYIZ

HDP, ÖDP, TKP ve Halkevleri temsilcileri, Emek Partisi’nin tek adam rejimine karşı yaptığı ortaklaşma çağrısını değerlendirdi.