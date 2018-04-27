İzmir'deki hastanelerde çalışanlara AKP kongresi çağrısı

İzmir'de hastanelerde çalışanlar, yarın yapılacak AKP İl Kongresine cep telefonu mesajlarıyla davet ediliyor.

Metehan UD

İzmir

İzmir’de hastanelerde çalışanlara mesaj atılarak AKP'nin yarın yapılacak kongresine davet yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü çağrıyı kabul ederken SES, kamu kaynaklarının parti kongreleri için harcanmasının suç olduğunun altını çizdi.

Yarın yapılacak olan AKP İl Kongresi öncesinde kamu kurumlarının yöneticileri bir kez daha harekete geçti. Kongrenin kalabalık geçmesi için seferber olan yöneticiler mitinge çağrı yapıyor. Çağrının yapıldığı İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı hastaneler de bulunuyor. Hastanelerde çalışanların mesaj grubuna yollanan çağrıda hastane bahçesinden otobüs kaldırılacağı bildiriliyor.

Mesajlarda "Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Sn. Binali Yıldırım'ın katılımlarıyla, 28 Nisan 2018 Saat : 14:00'da Halkapınar Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilecek olan mitinge tüm çalışanlarımız ve yakınları davetlidir. Başta Başhekimimiz olmak üzere tüm yönetim ve çalışanlarımızın, hastanemizi temsil etmek üzere Saat 12:00 itibarı ile hastanemiz bahçesinden ulaşımları sağlanacaktır" deniliyor.

Öte yandan hastanelerde kadroya geçen taşeron işçilere baskı da sürüyor. Edinilen bilgilere göre işçilerin bulunduğu birimleri gezen hastane yöneticileri katılım yönünde baskısını devam ettiriyor. Katılım sağlayanlardan imza alınacağı da öğrenildi.

Kongreye katılım çağrısını Evrensel'e değerlendiren SES İzmir Şube Eş Başkanı Hülya Ulaşoğlu "Her seçim döneminde ve iktidar partisinin toplantı ve mitinglerinde hastane idarelerinin buna benzer uygulamalarına şahit oluyoruz, yeter artık. Bu aslında personel üzerinde idarenin ağırlığını kullanması ve baskıdır ve aynı zamanda görevi kötüye kullanılarak kamu kaynaklarının bir partiye aktarılmasıdır. Çağrı yapanlar hakkında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununca idari işlem yapılması gerekir. Kamu kaynakları halkın yararına kullanılması gerekir ve vergilerle aynı zamandan hastanelerde katkı katılım paylarıyla toplanan paradır. Bu kaynaklar sağlığın parasız olması için kullanılmalıdır" dedi.

ÇAĞRI VAR AMA BASKI YOK

Konuyla ilgili ulaştığımız İl Sağlık Müdürlüğünden bir yetkili Cumhurbaşkanının katılacağı bir etkinliğe çağrı yapıldığını kabul etti ancak katılım yolunda baskı uygulanmadığını ifade etti.

SALONUN YANINDA MİTİNG OLACAK

AKP İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, basına yaptığı açıklamada kongrenin yanı sıra mitingin de yapılacağını belirtmişti. Şengül "Salonun yanındaki sahada 70-80 bin kişilik katılım hedefiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım halka seslenecek. Yeni bir başlangıç ve motivasyon için kongremizi çok önemsiyoruz. Motivasyon, kongreyle birlikte doruk noktasına çıkacak. Kongrede seçim çalışmalarına başlayacağız" demişti.

EVET MİTİNGİ ÖNCESİNDE DE YAŞANMIŞTI

Son olarak referandum seçimleri sırasında Gündoğdu Meydanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı "Evet" mitingi öncesinde başta hastanelerde çalışan taşeron işçiler olmak üzere çalışanlara, mitinge katılmaları için kısa mesaj atılmıştı.

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Nisan 2018 15:10

www.evrensel.net