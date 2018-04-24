Ankara'da tertip komitesinden 1 Mayıs'a çağrı

Ankara'da yapılacak 1 Mayıs mitingine çağrıda bulunan 1 Mayıs Tertip Komitesi, tüm işçi ve emekçileri taleplerini haykırmaya çağırdı.

Ankara Ulus'ta basın açıklaması yapan KESK, DİSK, TMMOB ve ATO üyeleri, başkentteki tüm işçi ve emekçileri 1 Mayıs'a çağırdı.

1 Mayıs Tertip Komitesi Başkanı Sultan Saygılı, emekçilerin sorunların hiç olmadığı kadar ağırlaştığı bir dönemde 1 Mayıs'a gideceğini söyledi. Siyasal iktidarların yıllardır hayata geçirdiği, bugün OHAL karanlığı ile sürdürülen sermaye dostu, emek düşmanı düzende en temel hakların yok edildiğini belirten Saygılı, “Aynı işi yapmamıza rağmen, farklı istihdam çeşitleri ile bölünüyoruz. Kadrolu-güvenceli istihdam ortadan kaldırılarak, sözleşmeli, geçici, güvencesiz istihdam yaygınlaştırılıyor. Hükümetin rekor büyüme nutuklarına rağmen, bizim ne gelirimiz ne de refahımız artıyor. Açlık sınırına yakın bir yaşam sürmeye zorlanıyoruz. Emekliliğimizde sefalete itiliyoruz. KDV, ÖTV başta olmak üzere dolaylı vergilerin yükü bizlerin sırtına yıkılıyor. Geçmediğimiz köprülerin, hizmet almadığımız şehir hastanelerinin paraları, bizim cebimizden çıkıyor” dedi.

OHAL İLE İŞ GÜVENCESİ KALICI OLARAK KALDIRILMAK İSTENİYOR

Demokrasinin, adaletin, laik bir yaşamın, barışın, kardeşliğin, toplumsal cinsiyet eşitliğinin tamamen ortadan kaldırılmak istendiği bir ülkede emeğin haklarından da söz edilemeyeceğini ifade eden Saygılı, KHK'ler ile Anayasa ve yasalar yok sayıldığını, ırk, din, mezhep ve siyasi ayrımlar körüklenerek işçilerin bölünmeye çalışıldığını söyledi. Grevlerin yasaklandığının, sendikal hak ve özgürlüklerin alabildiğine daraltıldığının altını çizen Saygılı, “OHAL ile fiilen yok edilen iş güvencemizi kalıcı olarak ortadan kaldırmak için kuralsız, esnek, güvencesiz istihdam yaygınlaştırılıyor. Kadınlara yönelik şiddet, taciz, çocuk istismarları artarken vatandaşın, sosyal medya paylaşımlarına kadar inceleyip ceza yağdıranlar, kadınları ve çocukları korumak yerine emeğimiz, bedenimiz, kimliğimiz bizimdir diyen kadınlara yönelik baskılarını artıyor. Devlet hastaneleri özel hastanelere dönüşüyor. İşsizlik rakamları hızla büyüyor. İşsizliğin; faturası kadınlara yıkılarak, kadın sömürüsü artırılıyor. 'Tüm taşeron işçilere ayrımsız kadro' sözü verenler, taşeron çalışmayı, ‘kadro müjdesi’ diye yutturmak istiyor” diye konuştu. Saygılı, sermayenin ve tek adam rejiminin kuşatmasına karşı demokrasi, eşitlik, özgürlük, laiklik ve halkların kardeşliğini savunan herkesi 1 Mayıs meydanı Tandoğan’ı (Anadolu) doldurmaya çağırdı.

Yapılan açıklamanın ardından, meydanda 1 Mayıs bildirisi dağıtmak isteyen grup üyeleri Valilikten izin alınmadığı gerekçesiyle polis tarafından engellendi. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Nisan 2018 15:03

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