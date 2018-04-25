Şampiyonlar Ligi'nde yarı final: Liverpool, Roma'yı 5-2 yendi

Şampiyonlar Ligi yarı finali ilk maçında Liverpool, Roma'yı sahasında 5-2 mağlup etti. Maçın yıldızı 2 gol 2 asistle Muhammed Salah'tı.

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı 7 gollü Liverpool-Roma maçıyla başladı.

İngiliz ekibi, Anfield Road'da rakibini 5-2 mağlup ederken ev sahibinin golleri Muhammed Salah (2), Roberto Firmino (2) ve Sadio Mane'den geldi.

Güçlü rakibi karşısında devreyi 2-0 yenik kapattıktan sonra 68'de 5-0 mağlup duruma düşen Roma, 81'de Edin Dzeko, 85'te Diego Perotti'nin penaltıdan kaydettiği golle rövanş için umudunu korudu.

ROMA'YA BİR 3-0 DAHA LAZIM

Roma'nın turu geçebilmesi, çeyrek finalde Barcelona'ya yaptığı gibi sahadan 3-0(ya da 4-1 ve dört farklı galibiyetler) galip ayrılması gerekiyor. Roma, Barcelona'ya ilk maçta 4-1 yenildikten sonra evinde 3-0 kazanmış ve deplasmanda attığı golün avantajıyla turu geçerek büyük bir sürprize imza atmıştı.

Roma'da milli futbolcu Cengiz Ünder, ikinci yarının başında yerini Patrik Schick'e bıraktı.

SALAH'TAN 2 GOL 2 ASİST

Liverpool'da ise eski takımına karşı maçı 2 gol 2 asistle tamamlayan Muhammed Salah, 'Kırmızılar' için attığı gol sayısını 43'e çıkardı. 25 yaşındaki Mısırlı futbolcu, Roma için 83 maçta 34 gol attıktan sonra 40 milyon avro karşılığında Ada'nın yolunu tutmuştu.

LIVERPOOL, ALTINCI KUPA AŞKINA

Tarihinde Kupa 1'İ beş kez müzesine götüren Liverpool, son olarak 2007'de Şampiyonlar Ligi'nde final oynamış ve Milan'a 2-1 kaybetmişti. Liverpool son şampiyonluğunu ise 2005'te İstanbul Olimpiyat Stadı'nda Milan'a karşı kazanmıştı. Normal süresi 3-3 biten maçı İngiliz ekibi penaltılarla galip tamamlamıştı.

ROMA, TEK FİNALİNİ LIVERPOOL'LA OYNADI

1977, 1978 ve 1981'de şampiyonluk yaşadıktan sonra 1984'te finalde Roma'yla karşılaşan Liverpool, 1-1 tamamlanan maçı penaltılarla 4-2 kazanmıştı. Bu, Roma'nın Kupa 1'deki tek finaliydi.

ÜNDER: FİNALİ HEDEFLİYORUZ

Roma'nın Salah'ı gönderdikten sonra kadrosuna kattığı milli futbolcu Cengiz Ünder, İtalyan Corriere Dello Sport gazetesine maç öncesi verdiği röportajda şu ifadeleri kullanmıştı: "Bu, şu an için elde ettiğim en büyük başarı ama benim için yeterli değil. Şampiyonlar Ligi'nde final oynamak istiyoruz, bu bizim için çok önemli. Roma'da hayatımın en mutlu günlerini yaşıyorum. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum, umarım kazanırız ve finale gideriz." değerlendirmesinde bulundu.

Roma'nın Muhammed Salah yerine kendisini seçtiği hatırlatılan milli futbolcu, Roma'nın önemli bir futbolcu yerine kendisini seçtiği için gurur duyduğunu dile getirdi. O seviyede bir oyuncunun yerini aldığı için kendisinden beklentilerin oldukça yüksek olduğunu anlatan Ünder, ocak ayından bu yana sahadaki değerini göstermeye başladığını belirtti.

LİGLERİNDE ÜÇÜNCÜLER

Premier Lig'de 71 puanla üçüncü sırada yer alan Liverpool, hafta sonunda oynanan West Brom maçında Roberto Firmino, Andrew Robertson, Trent Alexander-Arnold, Dejan Lovren ve Alex Oxlade Chamberlain'ı dinlendirdi. Maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Serie A üçüncüsü Roma da Spal'a karşı oynanan maçta Aleksandar Kolarov, Alessandro Florenzi, Daniele de Rossi ve Edin Dzeko'yu dinlendirdi. Roma sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

BAYERN MÜNİH-REAL MADRİD MAÇI BUGÜN

Devler Ligi'nde bugün yarı finalin diğer ayağında Bayern Münih, Allianz Arena'da Real Madrid'i ağırlıyor. Müsabaka saat 21.45'te başlayacak.

RÖVANŞ MAÇLARI 1-2 MAYIS'TA

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final rövanş maçları 1 ve 2 Mayıs'ta. Final maçı ise 26 Mayıs'ta Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Nisan 2018 07:20

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