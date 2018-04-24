Ermeni Soykırımı'nda yaşamını yitirenler İstanbul'da anıldı

Ermeni Soykırımı’nın 103. yıl dönümünde, soykırım kurbanları Takism Tünel Meydanı’nda anıldı. “Saygıyla Anıyoruz” yazılı pankart açan yurttaşlar, hayatını kaybedenler için mum yakıp fotoğrafları üzerine karanfil bıraktı. Sabah saatlerinde Sultanahmet Meydanı'nda yapılmak istenen anma ise 'soykırım' kelimesi yüzünden engellendi. 3 kişi gözlatına alındı. Gözlatına alınanlar akşam saatlerinde serbes bırakıldı.

HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN MUM YAKILDI

Fotoğraf: Murat Deliklitaş/DHA

24 Nisan Anma Platformunun çağrıcılığını yaptığı etkilik Tünel Meydanı'nda saat 19.15'da başladı. Anmada, soykırım kurbanları için mum yakıldı, fotoğrafların üzerine karanfil bırakıldı, Ermeni ezgileri eşliğinde hayatını kaybedenlerin isimleri okundu. Anmaya çok sayıda siyasi parti ve demokratik kurum temsilcisinin yanı sıra, Hrant Dink'in eşi Rakel Dink, 2011'de zorunlu askerlik görevini yaparken öldürülen Sevag Balıkçı'nın annesi Ani Balıkçı, babası Garabet Balıkçı da katıldı.

YÜZLEŞME ÇAĞRISI

Grup adına basın açıklamasını Ufuk Uras ile Yıldız Önen beraber okudu. Yapılan açıklamada, “Sorun; 1915'den günümüze ara ara gelişse de, başını şöyle bir kaldırıp görünür olsa da demokrasinin kılıcı toplumu oluşturan her bir bireyin özgürlüklerinin diğer tüm bireyler tarafından saygıyla karşılandığı kurumsallaşmış bir düzeye ulaşamamasıdır. 1915'le yüzleşme bu yüzleşmenin gereklerinin yerine getirilmesine, demokrasinin özünün kalıcı bir norm haline gelmesine de yardımcı olacaktır. Bu yüzleşmenin gerçekleşmesi için çabalamak Hrant Dink'e olan borcumuzdur, Sevag Balıkçı'ya olan borcumuzdur, Marisa Küçük'e olan borcumuzdur" dedi. (HABER MERKEZİ)

SULTANAHMET'TEKİ ERMENİ SOYKIRIMI ANMASINA İZİN VERİLMEDİ

Fotoğraf: Eylem Nazlıer/Evrensel

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Komisyonunun, Ermeni Soykırımı’nın 103. yıl dönümünde Sultanahmet Meydanı’nda yapmak istediği basın açıklamasına izin verilmedi. Polis, 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

'SOYKIRIM' KELİMESİNE YASAK

İstanbul Valiliği tarafından açıklama metninde geçen “soykırım” kelimesinin okunmaması istenirken, metin okunduğu takdirde müdahale edileceği belirtildi.

Anma etkinliği saat 12.00'de İHD İstanbul Şubesi Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Komisyonu ve EGAM tarafından yapılacaktı.

16 Avrupalı parlamenter ve İHD İstanbul şubesi yöneticileri İstanbul Valiliğinin metnin “soykırım” gibi belli kelimeler olmaksızın okunabileceğine ilişkin talebini reddetti.

Anma konuşmasının saat 13:30’da İHD'nin Taksim'deki binasında yapılmasına karar verildi.

Basına konuyla ilgili konuşan İnsan Hakları Savunucusu Avukat Eren Kesin “Bugün burada basın açıklamasını yapmıyoruz. Çünkü bize yasaklanan kelimeler kullanılmadan bu basın açıklamasını yapmanın hiçbir anlamı yok. Bugün Fransa’dan gelen yetkililer ve Fransız Parlamentosundan gelen milletvekili arkadaşlarımız da buradalar. Onlar da konuşmuyorlar. İfade özgürlüğünün ihlal edildiği bu noktada hiçbirimiz konuşmuyoruz” dedi.

GÖZALTINDAKİLER SERBEST BIRAKILDI

Etkinliği engelleyen polis 3 İHD'liyi de gözaltına aldı. MA'nın aktardığına göre; gözaltına alınan İHD İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Leman Yurtsever, komisyon üyesi Jiyan Tosun ve Gamze Yaman emniyet işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. (İstanbul/EVRENSEL)

SOYKIRIMDA HAYATINI KAYBEDENLER ADANA'DA DA ANILDI

Fotoğraf: Evrensel

İHD Adana Şubesi 103'üncü yıl dönümünde Ermeni Soykırımı'nda hayatını kaybedenleri andı. Şube binasında düzenlenen anma etkinliği göç yollarında ve katliam sonrasında çekilen fotoğraflardan oluşuna sinevizyon gösterisi ile başladı.

Sinevizyon gösteriminin ardından konuşan İHD Adana Şube Başkanı İlhan Öngör, soykırımın devlet eliyle işlenen en büyük suç olduğunu ifade etti. Demokrasi yüzleşme ile mümkün olduğu için, yüzleşme olmadan cezasızlık hukukunu ortadan kaldırmadan demokrasiyi hakim kılmanın mümkün olmadığı için bu anmaları yaptıklarını dile getiren Öngör, soykırım ile yüzleşmenin anlamının bugün demokrasi mücadelesi ile ilgili olduğunu söyledi.

Açıklamanın ardından söyleşi gerçekleşti. sunum yapan Yaşar Gökoğlu, başta Fransız İhtilali'nin eşitlik, kardeşlik, özgürlük değerleri ile hareket eden İttihat ve Terakkiperver partisinin nasıl inkarcı, soykırımcı bir partiye döndüğün önemli olduğunu dile getirdi. Fransa'nın bir ulus yaratma formülünün Anadolu'ya uymadığını dile getiren Gökoğlu, Almanlar ve Kürtlerin soykırımdaki rolünün çok tartışıldığını ancak soykırımın ittihatçılar tarafından kararının alındığını ve günde 10 telgraf çekilerek yönetildiğini ifade etti. (Adana/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Nisan 2018 21:57

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