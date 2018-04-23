Kıyafeti ‘uygun’ bulmadılar, 23 Nisan gösterisini yarıda kestiler

Mersin Akdeniz’de bulunan bir ilkokuldaki 23 Nisan kutlamaları sırasında kız öğrencilerinin uygun bulunmayan kıyafetleri nedeni ile gösteri yarıda kesilerek, çocuklar velilerinin gözü önünde sahneden çıkarıldı. Yaşananlara tepki gösteren eğitim sendikaları ve veliler, çocuk istismarının artmasına bu zihniyetin neden olduğunu söyleyerek yetkilileri protesto etti.

Olay, Kazanlı Mahallesi’ndeki Kazanlı İlkokulu’nda yaşandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek ile diğer ilgililerin izlediği 23 Nisan kutlamaları sırasında 3’ncü sınıf öğrencileri dans gösterilerini sunmak üzere sahneye çıktı. Kısa süre sonra Okul Müdürü Zülfikar Tekin, kürsüdeki görevlinin yanına giderek konuşmasının ardından çocuklar müzik eşliğinde oynarken, bir anda müzik kesildi.

Velilerin anlatımına göre, görevli öğretmenler çocukların sahneden çıkmasını istedi. Çocuklar gözyaşı dökerken, anne babalar çocuklarını teselli etmeye çalıştı. Çocukların kıyafetleri nedeni ile gösterinin yarıda kesildiğini öğrenen veliler duruma tepki gösterdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şimşek ise gösterinin yarıda kesilmesi talebinin bazı vatandaşlar ve muhtarlardan geldiğini ileri sürerek, “O yaşta çocuklara ve eğitim ortamına uygun elbiseler değildi” dedi.

Eğitim Sen Şube Başkanı Sinan Muşlu, yaşanların çok çarpıcı olduğunu ifade ederek, “3’ncü sınıf öğrencilerinin elbisesini müstehcen görebilecek bir zihniyet o ilçede Milli Eğitim Müdürlüğü yapıyor. 23 Nisan kutlamalarında öğretmenler, sergilenecek gösteriye uygun, çocuğun da heves duyacağı kıyafetler seçer. Hiçbir normal insanın aklına 3’ncü Sınıf düzeyi için müstehcenlik fikri gelmez. Çok sarsıcı ve gerici bir müdahale ve maalesef çocuklarımız bu zihniyete teslim edilmiş durumda” diye konuştu. (DHA)

MUHTARDAN SKANDAL SÖZLER: DANSÖZ KÖÇEK GİBİ

Fotoğraf: Ergün Ünlü/Facebook

Turan DAL

Mersin

Mersin Muhtarlar Derneği Başkanı, İlçe Milli Eğitim Müdürünün kız çocuklarının gösterisini ‘müstehcen’ bularak yarıda kesmesini savunarak, kız çocuklarına, ‘Dansöz köçek’ benzetmesi yaptı.

Akdeniz ilçesinde bir ilkokulda 23 Nisan gösterisinde dans eden küçük kızların elbiselerini müstehcen bularak gösteriyi yarıda kesen Mersin Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürüne tepkiler büyürken, Mersin Muhtarlar Derneği Başkanı Ergün Ünlü, skandal sözleriyle Şimşek’in tavrına destek verdi. Sosyal medyada facebook sayfasında Mersin’in tanınmış gazetecilerinden Ufuk Cavlı’nın olayı eleştiren ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek’e tepki gösterdiği paylaşımının altına yorum yapan Ünlü, “Kazanlı bölgesi çoğunluğu sol görüşlü vatandaşlarımız olduğu için İzmir’deki Paskalya Bayramı gibi kutlanmasını istememiş olabilir. Ben 6-7 yaşındaki kızımın göbeği açık, kısa etekle iç çamaşırı gözüken bir elbiseyle görünmesini istemezdim” dedi.

‘ORASI BURASI AÇIKTA OLMASIN’

Ünlü, yaptığı yorumda, “Arkadaşlar Adem Şimşek Müdürüm, Mersin’de Sayın Cumhurbaşkanına sadakatli ender kişilerden birisi. Adem hocayı tanısanız bu yazdıklarınızı geri alırdınız” diyen Ünlü “Ben muhtarımla da konuştum. Gerçekten elbiseler çok kısa uygun değildi. Dedi ki: ‘23 Nisan Meclisin kuruluşunu Ulu Önder Atatürk dansöz köçek oynatarak değil, Kur’an okutarak açmıştır. Çocuklarımız eğlensin ama orası burası açıkta olmasın.’ Adem Şimşek konusunda haklı, okul yönetimini eleştirmek lazımdı bence. Mersin Muhtarlar Dernek Başkanı Ergün Ünlü…”

SEN NE ANLARSIN, DİNDEN İMANDAN

Ünlü, hızını alamayarak yaptığı paylaşıma tepki gösteren Gazeteci Cavlı ve diğer yurttaşlara, “Zihniyetiniz belli. Tartışmayacam. İslam’ın şartı kaç desem, birilerine mesaj atıp sorarsın. Sen ne anlarsın, dinden imandan. 32 iki farzı saysana bir. Baban annen ne öğretmiş sana da sen o çocuğa bişey vereceksin. Kurban olun siz o müdüre. Sizler bir zamanlarda türbana karşı çıkanları savunuyorsunuz. Sizin mahreminizi düşünmüş Sayın Müdür. İnanın hiç biriniz Kazanlı halkı değilsiniz” cevabı verdi.



GÖSTERİNİN YARIDA KESİLMESİNE EĞİTİMCİ VE VELİLERDEN TEPKİ

Gösterinin yarıda kesilmesine veliler ve eğitim sendikaları yaptıkları açıklamalarla tepki gösterdi.

Olayın ardından mahalle meydanında toplanan siyasi parti, sendika, sivil toplum temsilcileri ile veliler duruma tepki gösterdi. Çeşitli dövizlerin taşınarak sloganların atıldığı eylem sırasında konuşan velilerden Burcu Gülseven, yaşananlara tepki göstererek, “Çocuklarımıza gözyaşı döktüren, anne, babaların isyan etmesine neden olan, küçük çocukların danslarında giysilerini müstehcenlikle bulan bu düşüncenin karşısında her zamankinden daha kararlı durmalıyız. Bu mesele kıyafet ve müstehcenlik değil zihniyet meselesidir. 8-9 yaşındaki bireyler çocuktur, ana kuzusudur. Cinsiyetçi ayrımcılıkla hiç kimsenin aklına müstehcenlik gelmez. Bu bir zihniyet meselesidir ve dahi karanlık bir zihniyet meselesidir” dedi.

‘BU ZİHNİYET ÇOCUK İSTİSMARINI BU BOYUTA TAŞIDI’

Eğitim Sen Mersin Şube Sekreteri İsmail Usluoğlu, gösteri sırasında kıyafetleri uygun bulmadığı iddia edilen Müdür Şimşek'i eleştirerek, “1960-70'lı yıllarda 19 Mayıs kutlamalarında bizim liseli gençlerimizin kıyafetlerine bir bakın, o dönemin görsellerine bir bakın. O dönem de kimse kimseye art niyetle bakmazdı. Bu zihniyet ne yazık ki çocuk istismarını bu boyuta getirmiştir. Ne yazık ki minicik çocuklarımıza bu gözle bakacak bir sapkın zihniyet Milli Eğitim Müdürlüğü yapmaktadır” diye konuştu.

Sürecin takipçisi olacaklarını kaydeden Usluoğlu, “Sendika olarak bu zihniyetle mücadelemiz velilerimiz ve öğrencilerimizle, mahalle muhtarlarımızla, bilimsel ve laik eğitimi savunan bütün partiler, sivil toplum örgütleri ile birlikte bu mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi. (DHA)

CHP'Lİ AYTUĞ ATICI: BU SAPKIN ZİHNİYETE HESAP SORACAK MISINIZ?

Fotoğraf: DHA

CHP Mersin Milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan çocukların etkinliklerinin kıyafetlerinin uygun olmadığı gerekçesiyle engellenmesine tepki göstererek, hükümet temsilcilerine "9 yaşındaki çocukları bile bir cinsel obje olarak gören bu sapkın zihniyete hesap soracak mısınız?" diye sordu.

Kazanlı İlkokulundaki öğrencilerin gösterilerinin engellenmesini TBMM gündemine taşıyan CHP'li Atıcı, "İlkokul 3'üncü sınıf çocukları bir müzik etkinliği düzenlemişti; etkinlik başladı, çocuklar sahneye çıktı. Müzik başladı, çocuklar dans etmeye başladı. Ancak karanlık bir zihniyet müziği durdurdu, çocukları sahneden indirdi. Gerekçe, 9 yaşındaki kız çocuklarının kıyafetlerinin uygun olmamasıydı. Şimdi, siz Bakan olarak bu gerici zihniyete hesap soracak mısınız? 9 yaşındaki çocukları bile bir cinsel obje olarak gören bu sapkın zihniyete hesap soracak mısınız, yoksa sayın Bakan siz de suç ortağı mı olacaksınız?" dedi. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Nisan 2018 16:13

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