Manisa'da kendilerine yer gösterilmeyen pazarcı esnafı çileden çıktı

Manisa'da eski otogar yanındaki yerleri kapanan ve kendilerine bir türlü yer gösterilmeyen pazarcı esnafı valilik binasına yürüdü.

Manisa eski otogarı yanındaki yeri kapanınca 1 haftadır tezgah açmayan, Öğretmenevi'nin arkasında Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nce (UKOME) belirlenen sokakta tezgah açmayı bekleyen pazarcı esnafı, daha siftah yapamadıkları yeni yerlerinin yine değiştirilmesiyle çileden çıktı. Yürüyüş yapan ve valilik binası önünde açıklama yapmak isteyen pazarcı esnafıyla polis arasında arbede yaşandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin yeni hizmet binasının yapılacağı alandaki pazar yeri, inşaat çalışmaları için boşaltıldı. Geçen hafta pazar kuramayan esnaf, UKOME Merkezi tarafından belirlenen Şehzadeler ilçesi Peker Mahallesi Öğretmenevi arkasındaki 1507 Sokak'taki pazar yerleri kurası için toplandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezinde toplanan 779 pazarcı, yerlerinin kura çekimi için beklerken bu kez belirlenen Öğretmenevi arkasındaki alanın da iptal edildiği açıklandı. Pazarcılar Odası Başkanı Halim Şener'in yaptığı duyuru sonrası salonda tansiyon yükseldi. Kürsüye çıkan Şener, "Bize bazı yerler gösterildi. Önerilerimizi kabul etmediler. Sonra UKOME'den Peker Mahallesi'ndeki Öğretmenevi'nin arkasında bulunan 1507. cadde üzerindeki yer gösterildi. Biz bir haftadır hazırlığımızı yaptık, kura çekimine kadar bu işi getirdik. Ancak Valilik kararına göre Öğretmenevi'nin arkasındaki yer de iptal oldu. UKOME'nin tekrar toplanıp yeni karar alacağı söylendi. Bize eski Cider Yağ Fabrikası'nın arkasındaki yeri söylüyorlar" dedi. Bunun üzerine pazarcı esnafı, Manisa Valiliği önüne kadar yürüme kararı aldı. Pazarcılar, Oda Başkanı Halim Şener ile birlikte Doğu Caddesi üzerinden Manisa Valiliği önüne kadar "Pazarımızı istiyoruz" sloganı eşliğinde alkışlarla yürüdü.

PAZARCI ESNAFIYLA POLİS ARASINDA GERGİNLİK

Fotoğraf: Ekran görüntüsü/DHA Video Manisa'da kendilerine yer gösterilmeyen pazarcılar valilik binasına yürüdü

Manisa Valiliği önünde toplanan pazarcı esnafı, ilk olarak valilik binası önünde açıklama yapmak istedi. Çevik kuvvet polisleri ile emniyet amirleri, açıklamanın valilik binası önünde yapılamayacağı uyarısında bulunarak esnafı Milli Egemenlik Anıtı'nın önüne yönlendirmek istedi. Bazı pazarcılar, "Vali aşağı inecek" diye bağırarak yürüyüş yapmak isteyince polis müdahale etti. Valilik önüne kadar yürümek isteyen pazarcı esnafı ile polis arasında arbede yaşandı. Sinirlenen pazarcı esnafını yatıştırmak isteyen Oda Başkanı Halim Şener, "Bize sıkıntı çektirmeye, bizi meydanlara indirmeye kimsenin hakkı yoktur. Buna hiçbir şekilde müsaade etmeyiz. 4 yılda bazı siyasilerimiz pazar yerlerine gelerek broşürlerini dağıttı, lokma döktürdüler, gül dağıttılar. Bizim yanımıza gelirken siyasilerin 1 değil, 11 kere düşünmesi lazım. Biz onları seviyoruz ama bizim sevdiğimiz kadar onlar da bizi sevsinler. Üvey evlat muamelesi yapmasınlar. Artık bizim ekmeğimizle oynyaamayacaklarını gördüler. Bizim yerimizi aldılar. Bizim yerimizi en iyi şekilde verin. Pin pon topu gibi oynamayın. Artık pazar yerine gelen besmeleyle gelecek" dedi.

EMNİYET MÜDÜRÜ ODA BAŞKANIYLA GÖRÜŞTÜ

Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Milli Egemenlik Anıtı'nın önünde bekleyen pazarcı esnafıyla görüştü. İl Emniyet Müdürü Bilgiç, pazarcı esnafından uzak bir yerde yaklaşık yarım saat boyunca Pazarcılar Odası Başkanı Şener ile ayrı görüştü. Görüşmenin ardından esnafa açıklama yapan Bilgiç, yaşanan sorunun giderilmesi konusunda kendisinin üzerine düşen görevi yapacağını belirtti. "UKOME'de tekrar bir görüşme yapılacak. Toplantıya biz de katılacağız. Bu konuyu çözmek için gereken neyse yapacağız. Beklemek çözüm değil, çözümü konuşarak arayacağız. Sizin için uygun yer neresiyse belirlenecek. Yürüyerek çözüm bulunmaz, esnafımıza destek için gereken neyse yapacağım" dedi. Bilgiç'in ardından esnafa seslenen Şener ise UKOME'nin alacağı kararı beklediklerini belirterek "Nereye gidersek gidelim iş yaparız. Eski perşembe pazar yerini teklif ettim ama 'olmaz' dediler. Biz nereye gidersek ekmeğimizi çıkartırız. Bizim istediğimiz bizi anlasınlar. Bizim isteğimiz 2 haftadır pazarımızı açmak. Neresi olursa olsun, neresi uygun olursa orada yerimizi açacağız" diye konuştu. Açıklamaların ardından pazarcı esnafı, UKOME'nin alacağı son kararı beklemek için Milli Egemenlik Anıtı'nın önünden dağıldı. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Nisan 2018 17:57

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