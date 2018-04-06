Cinayetler, OHAL düzeninin fotoğrafı

Eskişehir'de 4 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili Eğitim Sen 'Yaşanılanlar OHAL düzeninin bir fotoğrafı. Hukukun yerini ihbarcılık aldı' dedi.

Cem GÜL

İstanbul

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde Meşelik Kampüsü Eğitim Fakültesinde doktora öğrencisi bir araştırma görevlisinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Mikail Yalçın, Eğitim Fakültesi Sekreteri Fatih Özmutlu, Doktora Öğretim Üyesi Serdar Çağlak ve Araştırma Görevlisi Yasir Armağan’ın hayatını kaybetmesi akıllara yeniden “Üniversiteler bu hale nasıl geldi?” sorusunu getirdi. Olay sonrası CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, saldırgan Volkan Bayar hakkında çarpıcı bilgiler verdi. Gönen, saldırganın akademik personel hakkında daha önce ‘FETÖ’cü’ diyerek sözlü tacizde bulunduğunu ve hakkında soruşturma sürdüğünü söyledi. Rektör Gönen ‘Şahıs sorunlu bir kişiydi’ dedi. Silahlı saldırıdan kıl payı kurtulan Prof. Ayşe Aypay da rektörlüğü ve YÖK’ü suçlamış, “1 buçuk yıldır defalarca dilekçe verdik, Volkan’ı korumanın bedelini kim ödeyecek? Bugüne kadar işlem yapmayan Rektörlük ve YÖK hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. Volkan Bayar denilen gerçek anlamda vatan haini asıl FETÖ’cü olduğu tescilli, FETÖ’cü olduğunu kimse görmek istemedi. Biz defalarca söyledik Volkan Bayar’ın yalan söylediğini söyledik. Mahkeme beraat ettirdi. İftiraya uğradıkları belli oldu arkadaşlarımızın eşim de aralarında ama hâlâ Volkan’ı korudular.” diye isyan etti

HUKUKUN YERİNİ İHBARCILIK ALDI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde yaşanan saldırıyla ilgili gazetemize konuşan Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, “Yaşadıklarımız OHAL düzeninin bir fotoğrafı” yorumunu yaptı. Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye’nin ‘Yaşanılmaz hayatların ülkesi’ haline geldiğini ifade eden Aydoğan, “Bahsettiğimiz süreçte ihraçlar oldu, açığa almalar oldu. Ve bunun sonucunda da intiharlar yaşandı. Osmangazi Üniversitesinde yaşananlar da KHK ve OHAL düzeninin bir özeti.” dedi. Hukuk mekanizmalarının ortadan kaldırıldığını ve bu mekanizmanın yerini ihbarcılığın aldığını söyleyen Aydoğan, “Hiçbir hukuki süreç işletilmeden insanların bir gecede işlerinin ellerinden alındığı, yine 15 Temmuz sonrasında atamaların güvencesiz yapıldığı bir ortam var. Ve bu süreç sonunda Türkiye’nin en iyi akademisyenlerinin de içerisinde olduğu çok sayıda kişinin işine son verildi. Bu süreçte akademi yok edildi. İhbarcılık mekanizmalarının hukukun yerini alması, hukuk süreçlerinin tamamen sonlandırılması, akademinin yok edilmesinin bir özetiydi aslında önceki gün yaşadıklarımız. Gelinen nokta Türkiye’de yaratılan bu tablonun sonucu. İnsanların kendisini tamamen güvensiz hissettiği bir ortam var. Eğitim Sen olarak bu sürecin başından itibaren hukuk talep ettik. Bu yaşanılan durum da bu talebimizin ne kadar acil olduğunu gösteriyor. OHAL ve KHK düzeni bir an önce sonlandırılmalı.” dedi.

Foto: EVRENSEL

‘OHAL, KENDİ FREINKESTEIN’INI YARATTI’

Üniversitede yaşanan silahlı saldırıyla ilgili Eğitim Sen Eskişehir Şubesi de bir açıklama yaptı. Şube Başkanı Faik Alkan tarafından yapılan açıklamada “Açık olan husus ortada ‘FETÖ Jurnalciliği’nden doğan bir olaylar zinciri olduğudur.” denildi. Bu zincirin artık akademinin boynuna dolanmakta, iş barışını bozmakta, hatta intiharlara ve cinayetlere neden olduğunu belirten Alkan, “Bu iklimi yaratan ise açıktır ki, OHAL’in yarattığı hukuksuzluk ortamıdır. Akademi için OHAL, bilim emekçilerinin hiçbir savunma alınmadan, hiçbir hukuki süreç işletilmeden ihraç edilebilmesi demektir. Akademi için OHAL, siyasal iktidarın kendisi gibi düşünmeyen bilim insanlarını tasfiye ettiği; yerine jurnalciliği, tetikçiliği, iktidara yakınlığı, bilimsel yalakalığı koyduğu bir ortam demektir. Akademi için OHAL, başta rektörler olmak üzere “küçük tek adamların” kendini iktidarlarını korumak için insanların geleceğini ve hayatını yok saydığı bir keyfilik demektir.” dedi. Üniversitelerde bilim emekçilerinin ‘Acaba beni ispiyonlar mı?’ diyerek birbirleriyle konuşmaktan kaçındığını söyleyen Alkan, “Toplumsal cinnet ve paranoya hali kampüsleri esir almıştır. Ve nihayetinde önceki günkü olayla barut fıçısı patlamış, OHAL kendi Freinkestein’ını yaratmıştır.” ifadelerini kullandı. Alkan, Üniversite Rektörü, YÖK Başkanı ve Milli Eğitim Bakanını istifaya çağırdı.

Foto: Eskişehir/DHA

Son Düzenlenme Tarihi: 06 Nisan 2018 18:15

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