Taşerondan kadroya geçişte mülakat soruları savaş ve İslam üzerine

Van Büyükşehir Belediyesinde kadroya geçiş mülakatına alınan taşeron işçilere, işleriyle alakasız olan savaş ve İslam'la ilgili sorular soruldu.

Van Büyükşehir Belediyesinde taşeron olarak çalışan ve kadroya geçişte mülakata alınan işçiler, kendilerine işleriyle ilgisiz bir şekilde daha çok savaş ve İslam üzerine soruların sorulduğunu söyledi.

Yaptıkları işlerle ilgili sorular beklerken “İlk namaz kılınan yer”, "Afrin operasyonunda şehit olan askerin ismi nedir?", "Hz. Muhammed’in yaptığı ilk üç savaşı say" gibi sorular sorulan işçiler, alakasız sorularla küçük düşürüldüklerini hissettiklerini dile getirdi. Çalışma Bakanı'nın "İş dışında sorular sorulmayacak" açıklamasını hatırlatan işçiler, “Bu yaptıkları suçtur, en kısa zamanda gerekli şikayetlerde bulunacağız” dediler.

Güvenlik sebebiyle isimlerinin açıklanmasını istemeyen taşeron işçiler, mülakatta yaşadıklarını Evrensel'e anlattılar.

İlkokul mezunu olduğunu ve hayatının inşaatlarda çalışarak geçtiğini ifade eden bir taşeron işçi sınav günü olanları şöyle anlattı: Van Büyükşehir Belediyesinde bekçi olarak çalışmaya başladım. Kadroya geçiş için sınav yapacaklarını bildirdiklerinde sadece işimle ilgili soruların sorulacağını bekliyordum. Sınavda dini bilgilerimi ölçmek üzere sorular sordular. ‘İlk namaz kılınan yer’, ‘İslam’ın şartları nelerdir?’ gibi sorularla beni sınav yaptılar. Ardından 'İzzet Begoviç’in lakabı nedir?' sorusunu yönelttiler. Bilmediğimi söylediğimde aralarında 'Nasıl Müslüman?' diye konuştuklarını duydum. Kendimi küçük düşürülmüş hissettim. Sınavda kendi işimle ilgili sorular beklerken böyle bir durumla karşılaşmam son derece üzücü.

‘AFRİN VE İSLAM SAVAŞLARI İLE SINAVA ALINDIM’

Şoför olarak çalışan bir diğer taşeron işçi de benzer ifadelerde bulundu. Ortaokul mezunu olduğunu belirten işçi, sınavda Afrin operasyonu ve İslam tarihindeki savaşlar ile sınava alındığını belirti. Güvenliği için isminin açıklanmasını istemeyen taşeron işçi, “İlk soru olarak ‘Afrin operasyonunda şehit olan askerin ismi nedir?’ sorusunu yönelttiler. Ardından ‘Hz. Muhammed’in yaptığı ilk üç savaşı say’ dediler. Sınav boyunca savaşlar ile ilgili sorulara maruz kaldım, adeta peygamber zamanında yapılan savaşlarla Afrin operasyonunu bir tutmaya çalışıyorlardı. Sınav yerinde üç polis görev yapıyordu, sorular sorulduğunda hepsi gözlerimin içine bakıyorlardı. Böyle bir sınav yapılacağını bilseydim hiç girmezdim” ifadelerini kullandı.

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‘TEMİZLİK VE HİJYENLE İLGİLİ SORULAR BEKLERKEN...’

Yine Van Büyükşehir Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan başka bir taşeron işçi ise yaşadıklarını şöyle anlattı: Sınava girdiğimde temizlik ve hijyenle ilgili soruların sorulacağını bekliyordum, bu kapsamda hazırlanmıştım. Sınava girdiğimde ‘İlk milli tankın adı nedir?’, ‘Uhud Savaşı’ndan sonraki savaşın adı nedir?’ gibi sorular sordular. 'Ben temizlikçiyim' dediğimde 'sorular bunlar' diye yanıt verdiler. Son soru olarak ‘Türkiye’yi kim yönetiyor?’ sorusunu sorduklarında ‘Türkiye Büyük Millet Meclisi’ yanıtını verdim. Yanıt üzerine soruyu soran kişi olumsuz olarak kafasını salladı. ‘Doğru değil mi?’ diye sorduğumda ‘Hayır, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ yanıtını verdi.

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ÇALIŞMA BAKANI'NA RAĞMEN ALAKASIZ SORU SORDULAR

Temizlik işçisi olarak çalışan diğer bir taşeron işçi ise başından geçen olayları Evrensel'e şöyle anlattı: Sınav öncesi başka arkadaşlarımıza çalıştıkları işler dışında sorular sorduklarını sınav yerinde duymuştum. Sınava girdiğimde ilk olarak haberlerde gördüğüm Çalışma Bakanı'nın televizyondaki ‘İş dışında sorular sorulmayacak’ açıklamasını hatırlattım ve işim dışında soru sorulmaması gerektiğini belirttim. Ancak sınav yapan kişiler ellerindeki sorulardan sorabileceklerini belirttiler. Ardından ‘Dünyanın en büyük adası hangisidir?’, ‘Camın ham maddesi nedir?’, ‘Herkese kan verebilen kan grubu hangisidir?’ şeklinde sorularla karşılaştım. Tamamına 'bilmiyorum' yanıtını verdiğimde sınav görevlisi 'Hiç mi belgesel izlemiyorsun?' diye sorarak adeta beni küçük düşürmeye çalıştı. Ardından yerinden kalkarak beni sınav yerindeki Atatürk portresinin önüne getirdi ve ‘Bu kimdir?’ sorusunu sordu. Böyle bir sınav olamaz yanıtını verdiğimde beni dışarı çıkardılar. Bu yaptıkları suçtur, en kısa zamanda gerekli şikayetlerde bulunacağım.

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RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN TEBLİĞ NE DİYOR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 1 Ocak 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğinin 14 ve 39. maddelerine göre “Sınav soruları çalışanların iştigal ettiği konulardan seçilmek” zorunda. Yani gerek merkezi gerekse yerel yönetimlerin yaptığı sınavlarda sorular işçilerin çalıştığı işlerle ilgili olmak zorunda. Tebliğin 14. maddesinde, merkezi idarelerde “Sınavlarda sorulacak sorular, çalışanların iştigal ettikleri görevlerle ilgili konularda, yürütmekle yükümlü oldukları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak sınav kurulu tarafından hazırlanır” ifadesi yer alıyor. Tebliğin 39. maddesine göre ise yerel yönetimlerde “Sınavlarda sorulacak sorular, valilikler tarafından çalışanların iştigal ettikleri görevlerle ilgili konularda, yürütmekle yükümlü oldukları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak hazırlanıp sınav kurullarına gönderilen sorular içerisinden seçilir. (Van/EVRENSEL)

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