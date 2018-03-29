Özgürlükçü Demokrasi gazetesinin avukatları savcılığa dilekçe verdi

Gözaltındaki Özgürlükçü Demokrasi ve Gün Matbaacılık çalışanlarının avukatları soruşturmaya dair bilgi almak üzere başsavcıya dilekçe verdi.

Özgürlükçü Demokrasi gazetesi ve Gün Matbaacılık'ın TMSF'ye devredilmesinin 2. gününde de herhangi bir resmi belge tebliğ edilmedi. Soruşturma dosyası, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasam Yılmaz'a gönderildi. Avukatlar soruşturmaya dair bilgi almak üzere başsavcıya dilekçe verdi.

Engin Basın Yayın San. Tic. Ltd. Şti. bünyesinde çıkan Özgürlükçü Demokrasi gazetesinin İstanbul Beyoğlu’da bulunan merkez bürosu ve gazetenin basımının yapıldığı Gün Matbaacılık Reklam Film Basın Yayın Tanıtım San. Tic. Şti.'ye baskın yapılmış, TMSF tarafından el konulmuştu. Polisin, soruşturma kapsamında gözaltında bulunan Gün Matbaacılık Sahibi Kasım Zengin’e, "Örgüt yayınlarını basıyorsunuz, baskın gerekçesi budur" dediği belirtildi. Özgürlükçü Hukukçular Platformu (ÖHP) üyesi avukatlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne giderek gözaltında bulunanlarla görüştü. Gözaltılara dair emniyetten avukatlara her hangi bir bilgi verilmediği belirtildi. Gözaltında bulunanların verdiği bilgiye göre; dünden bu yana gazete ve matbaa çalışanlarının da aralarında bulunduğu en az 24 kişi gözaltında.

SORUŞTURMA DOSYASI BAŞSAVCI VEKİLİNE GÖNDERİLDİ

Avukatların soruşturmaya dair bilgi alma yönündeki çabaları ise devam ediyor. Dünden bu yana Çağlayan Adliyesi'nde olan avukatlar, soruşturma savcısına ulaşabilmiş değil. Savcı Uygur Kaan Arısoy'un baktığı soruşturma dosyasının alındığı ve Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasam Yılmaz'a gönderildiği ortaya çıktı. Yılmaz ile görüşmek isteyen avukatlara, toplantıda olduğu bu nedenle yarın savcı ile görüşebilecekleri söylendi. Gazete avukatları ile Özgürlükçü Hukukçular Platformu (ÖHP) üyesi avukatlar, soruşturmaya dair bilgi almak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe verdi.

İKİ GÜNDÜR HER HANGİ BİR BELGE YOK

Savcılık kaleminin ise avukatlara "Gidin kayyım ile sorunu halledin" dediği öğrenildi. Gazete binasına ve matbaaya yapılan baskın ve TMSF'ye devredilmesine dair avukatlara ve gazete yetkililerine şu ana kadar her hangi bir evrak verilmedi.

GÖZALTINDA BULUNANLARIN İSİMLERİ

Şu ana kadar gözaltında oldukları öğrenilen isimler şöyle: Özgürlükçü Demokrasi gazetesi İmtiyaz Sahibi İhsan Yaşar, Gün Matbaacılık sahibi Kasım Zengin ile matbaa çalışanları Erdoğan Zamur, Musa Kaya, Polat Arslan, Cemal Tunç, İrfan Karaca, Kemal Daşdöğen, Mehmet Emin Sümeli, İhsan Sinmiş, Uğur Selman Kelekçiler, Kazım Göçer, Necat Hizarcı, Mahmut Abay, İsmail Ergene, Muhammet Özkan, Mehmet Özkara, Cumali Öz, Süleyman Güneş, Cenk Kale, Cengiz Kaya, Semih Tamay, Özgür Bozkurt ve Sadettin Demirtaş.

Dün gözaltında alındığı belirtilen Kemal Kurt ve Mürsel Demir’in gözaltına alınıp alınmadığı ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden öğrenilemedi.

Soruşturma kapsamında gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Yılmaz Yıldız'ın Bağcılar'da bulunan evine de baskın yapılmış, Yıldız'ın bulunmadığı evde telefonuna ve bilgisayarına el konulmuştu.

MATBAADA ARAMA DEVAM EDİYOR

Öte yandan dünden bu yana matbaada arama ve kayıt işlemleri devam ederken, polisler kimseyi binaya yaklaştırmıyor. Gazetenin Beyoğlu’da bulunan bürosunda da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yetkilisi olduğunu belirten şahıs bulunuyor.

Savcılık kaleminin avukatlara verdiği bilgiye göre, gazete hakkında iki ayrı soruşturma yürütülmüş, ilk soruşturma 7 Şubat günü başlamış ve bu soruşturma 23 Mart günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma dosyasıyla birleştirilmiş. 7 Şubat 2018 tarihli soruşturmanın "basın suçları" kapsamında, 23 Mart 2018 tarihli soruşturmanın ise "terör suçları" iddiasıyla başlatıldığı ileri sürüldü.

GÖZALTINDAKİLER ÜYELİK VE PROPAGANDAYLA SUÇLANIYOR

Gözaltına alınanlar hakkında, ''silahlı örgüte üye olmak'' ve ''örgüt propagandası yapmak'' suçlarından işlem yapılacağı belirtiliyor. Ayrıca soruşturma kapsamında, yine savcılığın talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliği'nce gazeteye ve matbaaya kayyım atandığı öğrenildi. Soruşturma dosyasında, Afrin’e ilişkin çok sayıda haber küpürünün bulunduğu, bu haberlerin büyük bir bölümünün de sivil ölümlere ilişkin olduğu belirtildi. (İstanbul/MA)

Özgürlükçü Demokrasi gazetesine ve matbaasına polis baskını

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mart 2018 17:23

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