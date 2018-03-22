CHP’den ‘Kandırılan AKP, Kandırılan Türkiye’ raporu

CHP'nin 'Kandırılan AKP, Kandırılan Türkiye' başlıklı raporunda, Çiftlik Bank olayının denetimsizliğin sonucu olduğu vurgulandı.

CHP “Kandırılan AKP, Kandırılan Türkiye” başlıklı rapor hazırladı. AKP öncesi ve AKP dönemindeki dolandırıcılık suçlarının incelendiği raporda, Çiftlikbank olayının da denetimsizliğin faturasının vatandaşlara kesilmesinin en açık örneklerinden birisi olduğu belirtildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, AKP’nin geçmişteki onlarca dolandırıcılık hikayesinden ders çıkarmadığını belirterek, “Sülün Osman’dan Jet Fadıl’a, Titan Kenan’dan Raki’ye onlarca dolandırıcılığa tanıklık eden Türkiye’de şimdi de Çiftlikbank’la on binlerce insanın mağdur oldu. AKP döneminde yüzbinlerce vatandaşımız dolandırıldı. Yimpaş mağdurları, Deniz Feneri, Vergi Cennetleri ve şimdi de Çiftlikbank örneği. Hepsinin temel ortak noktası denetimsizlik ve iktidarın devlet kaynaklarını yandaşlarına hibe etmesi” dedi.

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‘DENETİMSİZLİK EN BÜYÜK İHMALLERDEN BİRİ’

Bingöl, iki yıl içinde yaklaşık 80 bin kişiden 500 milyon TL’den fazla para topladığı belirtilen Çiftlikbank’ın CEO’su Mehmet Aydın’ın yurtdışına milyonlarca lira aktararak, Uruguay’a yerleştiğinin öne sürüldüğünü ifade ederek, “Çiftlikbank olayı iktidarın denetimsizliğinin faturasının vatandaşlara kesilmesinin en açık örneklerinden birisidir. Uzmanların Çiftlik Bank hakkında defalarca yaptığı ‘dolandırıcılık’ uyarısına rağmen, iktidarın konunun üzerine gitmemesi ve gereken denetlemeleri yapmaması mağduriyetleri bu noktaya taşımıştır. Yaşanan mağduriyette sadece Mehmet Aydın’ın değil iktidarın sorumluluğu ve hataları vardır. Denetimsizlik buradaki en büyük ihmallerden birisidir” dedi.

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‘DEVLETİN OLANAKLARINI KULLANDILAR’

Çiftlikbank’ın törenlerine, tanıtımlarına bürokratlar ve sanatçıların katıldığına dikkat çeken Bingöl, “Yani AKP bir kere daha kandırılmış ve her defasında olduğu gibi kendisi kandırılırken vatandaşın da kandırılmasına engel olamamıştır. Bürokratların törenlere ve açılışlara katılması Çiftlikbank’ın vatandaşların gözünde inandırıcılığını arttırmıştır” dedi.

Üye sayısı 500 bine çıkan şirketin vergi vermemek için merkezini Kuzey Kıbrıs’a taşıdığını belirten Bingöl, “Akrabalarının vergi ödememesi için her yolu deneyen iktidar sahipleri, tıpkı Man Adası örneğinde olduğu gibi yolsuzluğu, rüşveti ve vergi kaçırmayı bu ülkede olağan hale getirmişlerdir. 2017’de bir projesinde devletten yüzde 30 teşvik ve hibe kullandığını duyuran Çiftlikbank her anlamda devletin olanaklarını kullanmıştır” dedi.

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‘ÇİFTLİKBANK DA TIPKI AKP GİBİ İNSANLARIN İNANÇLARINI SÖMÜRDÜ’

Çiftlikbank olayındaki ihmallerin iktidarın vatandaşın dolandırılmasına karşı kayıtsız ve ilgisiz kaldığını gösterdiğini öne süren Bingöl, şöyle devam etti:

“Olayın patlamış olmasına rağmen Çiftlikbank’ın önündeki 34 araca vatandaş ihbarı üzerine el koyulmuştur. Sorumlular olaya kayıtsız kalırken, vatandaşlar tek tek kendi haklarını aramaya çalışmaktadır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, ‘Ocak ayında biz ‘Çiftlikbank’ta vatandaşlar kandırılıyor diye savcılığa dilekçe vermişiz’ demiştir. Ocak ayında fark edilen bu olay üzerine harekete geçilmemesi ve bu dolandırıcılığın sürmesi belki de yaşanan ihmallerin en büyüğüdür.

AKP, geçmişteki bunca dolandırıcılık olayından ders çıkarmamıştır. AKP vatandaşların dini inançlarını sömürüp onları da politik olarak aldatırken, Çiftlikbank da tıpkı AKP gibi insanların inançlarını sömürmüş, bunu yaparken de açıkça devleti ve imkanlarını kullanmıştır.

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‘ÖNLEM ALINMAZSA TÜRKİYE KANDIRILMAYA DEVAM EDECEK’

Kendisine muhalif olan herkesi tutuklamayı kendinde hak gören iktidar, Mehmet Aydın’ın kaçışına adeta göz yummuştur. Çiftlikbank olayıyla ilgili bakanların yaptığı açıklamalar ihmali ve denetimsizliği kanıtlar niteliktedir. Özrü kabahatinden büyük açıklamalarla 77 bin kişinin kandırılmasında payları yokmuş gibi davranan iktidar sahipleri, 11 tane daha Çiftlikbank benzeri kuruluş olduğu hiç çekinmeden söylemekte ama önlemi kimin alacağını, sorumluluğun kime ait olduğunu söyleyememektedirler. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Çiftlikbank benzeri 11 organizasyonun daha Türkiye’de faaliyet gösterdiğini açıklamıştır. Önlem alınmazsa o 11 organizasyon insanları dolandırmaya, Türkiye’yi kandırmaya devam edecektir.” (ANKA)



Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mart 2018 16:03

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