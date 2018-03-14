Çiftlik Bank’a güvenlik olarak alınmış yönetici yapılmış

Gözaltına alınan Çiftlik Bank yönetim kurulu üyesi işe güvenlik görevlisi olarak alındığını, sonra yönetim kurulu üyesi yapıldığını ileri sürdü.

Sakarya Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Çiftlik Bank'ın yönetim kurulu üyesi ve Taraklı'daki tesisten sorumlu olan Cemal Çolak (35), İstanbul'da yakalandı. Adliyeye sevk edilen Çolak, işe güvenlik görevlisi olarak alındığını, sonra yönetim kurulu üyesi yapıldığını ileri sürdü. Şirketin yöneticilerinden S.A. ise savcılığa teslim oldu.

Türkiye genelinde 500 bine yakın kişinin üye olduğu, yüksek kâr vaadiyle çiftçilerden hayvan alan ancak bir süredir üyelere ödeme yapmadığı belirtilen Çiftlik Bank'a yönelik, Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı arama kararı cıkardı. Taraklı ilçesinde bulunan Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisi'nde arama yapılırken, evraklara el konuldu. Soruşturma kapsamında, Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çiftlik Bank'ın yönetim kurulu üyesi ve aynı zamanda Taraklı'da bulunan tesislerin sorumlusu olan Cemal Çolak'ı İstanbul Üsküdar'daki evine yapılan operasyonla yakaladı. Emniyette ifadesi alınan Çolak, Taraklı'daki tesise güvenlik görevlisi olarak işe alındığını, daha sonra şirket müdürü, devamında ise yönetim kurulu üyesi yapıldığını ifade etti. Cemal Çolak, son dönemde ortaya atılan iddialar nedeniyle şüphelenince şirket müdürlüğünden istifa ettiğini söyledi. Emniyetteki işlemlerin ardından Cemal Çolak, adliyeye sevk edildi.

Taraklı'daki tesiste yapılan aramada, 21 bin 529 tavuk, yedi emin olarak bakım sorumlusuna zimmetlendi.

Çiftlik Bank mağdurları, tesisleri basıp hayvan almak istedi

SAVCILIĞA TESLİM OLDU

Diğer taraftan, Çiftlik Bank CEO'su ve Genel Müdürü Mehmet Aydın'ın eşi ve yönetim kurulu üyesi S.A.'nın, Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek teslim olduğu belirtildi. Sakarya polisinin, Mehmet Aydın ile yönetim kurulunun diğer üyelerinin yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

ÇİFTLİK BANK'TAN SONRA KRİPTO PARA ÜRETİMİNE DE EL ATMIŞ

Çiftlik Bank'ın kayıplara karışan CEO Mehmet Aydın'ın üyelere gönderdiği videoyla, şirketin 2 ay önce kripto para üretim çiftliği de kurduğu ortaya çıktı.

Kısa sürede on binlerce kişiden yüz milyonlarca lira toplayan Çiftlik Bank'ın sahipleri sırra kadem bastı. Şirketin sahiplerinden Mehmet Aydın'ın bir süre önce üyelere sosyal medya üzerinden gönderdiği videoda kripto para üretim çiftliği de kurdukları görülüyor.

O videoda kripto para çiftliğini tanıtan Aydın, üyelere “Bitcoin batsa bile Çiftlik bank yine hayatına devam eder" diyerek sesleniyor.

Kripto para üretikleri tesisi tanıtan Mehmet Aydın, “Aynı anda bin tane cihaz çalıştığı için çok sıcak hava oluyor. Bu sıcak havayı makinelerin daha iyi performans verebilmesi için dışarı atmamız gerekiyor" diyerek kurdukları sistemi anlatıyor.

Aydın tesisin nerede olduğunu ise açıklamıyor.

ÇİFTLİK BANK'IN TEKİRDAĞ ÇİFTLİĞİNDE ARAMA YAPILDI

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bulunan Çiftlik Bank'a ait çiftlikte, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile jandarma ekiplerince arama yapıldı. Çiftlikte hayvan olmadığı, sadece 1 çalışanın bulunduğu belirlenirken, jandarma ekipleri çiftlik çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde bulunan Çiftlik Bank'a ait çiftlikte jandarma ve Saray Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlilerinde arama yapıldı. Çiftliğin çalışanı haricinde girişlere izin verilmezken, yaklaşık 2 saat süren aramanın ardından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlileri çiftlikten ayrıldı. Jandarma ekipleri çiftliğin çevresinde güvenlik tedbiri aldı.

HAYVANLAR AYNI GÜN KAYBOLDU

Öte yandan geçen Şubat ayında Saray Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri Çiftlik Bank'a ait çiftlikte kulak küpesi bulunmayan hayvanların bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Çiftlikte inceleme yapmak için Jandarma Komutanlığı'ndan tedbir alınmasını istedi. Jandarma ve Saray Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlileri çiftliğin kapılarının kilitli olması üzerine Saray Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan arama kararıyla çiftliğe girildi. Çiftlikte 50 büyükbaş hayvan bulunurken, 35'inde kulak küpesi olmadığı tespit edildi. Büyükbaş hayvanlara ilişkin kulak küpesi ve veteriner raporu olmadığı için yasal işlem başlatıldı. İşlemlerin ardından 35 hayvan yediemin olarak çiftlikte bulunan çalışana teslim edildi. Aynı gün yapılan ikinci incelemede ise 50 hayvanın çiftlikten götürüldüğü tespit edildi.

Yediemin olarak bırakılan 15'i kulak küpeli 50 hayvanın nereye götürüldüğüne ilişkin inceleme başlatılırken, bölge sakinleri çiftlikten bir süre önce kamyonlar ile büyükbaş hayvanların taşındığını ifade etti. (DHA)



Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mart 2018 16:06

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