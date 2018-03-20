Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın için kırmızı bülten çıkarıldı
20 Mart 2018 19:58
Adalet Bakanı Gül Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın iadesi ve kırmızı bülten çıkarılmasıyla ilgili sürecin başladığını söyledi.
Çiftlik Bank adı altında 77 bin kişiyi dolandıran Mehmet Aydın’ın iadesi için Türkiye harekete geçildi. Türkiye, iade talebiyle ilgili dosyalarını Arjantin’e gönderdi.
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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Çiftlik Bank olayında iade ve kırmızı bülten süreçleri başlatılmıştır. Konu savcılığımız ve bakanlığımızca takip edilmektedir” dedi. (HABER MERKEZİ)
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Son Düzenlenme Tarihi: 20 Mart 2018 20:05
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