Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın için kırmızı bülten çıkarıldı

Adalet Bakanı Gül Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın iadesi ve kırmızı bülten çıkarılmasıyla ilgili sürecin başladığını söyledi.

Çiftlik Bank adı altında 77 bin kişiyi dolandıran Mehmet Aydın’ın iadesi için Türkiye harekete geçildi. Türkiye, iade talebiyle ilgili dosyalarını Arjantin’e gönderdi.

Hükümet politikalarının geldiği nokta: Çiftlik Bank

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Çiftlik Bank olayında iade ve kırmızı bülten süreçleri başlatılmıştır. Konu savcılığımız ve bakanlığımızca takip edilmektedir” dedi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 20 Mart 2018 20:05

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