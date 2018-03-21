Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın, Uruguay'da Ferrari ve yat almış

Çiftlik Bank'la on binlerce kişiyi dolandırıp Uruguay'a kaçan Mehmet Aydın'ın burada kendine Ferrari, malikane ve lüks yat aldığı ortaya çıktı.

Çiftlik Bank'la on binlerce kişiyi dolandıran Mehmet Aydın'ın geçen yıl Uruguay'a giderek Ferrari marka araç, malikane ve yat aldığı ortaya çıktı. Hürriyet'in haberine göre Aydın'ın satın aldığı mülkleri 10 yıldır Uruguay'da yaşayan ve inşaat işleriyle uğraşan Osman K. isimli bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının üzerine kayıt ettirdiği ortaya çıktı.

İlker Sezer'in haberine göre Mehmet Aydın'ın bir süre kaldığı apart oteldeki komşuları Aydın'ın fotoğrafını tanıyarak, Aydın'ın 'otelde Aralık ayına kadar kaldığını doğruladı.

Yerel kaynakların aktardığına göre, Aydın, Uruguay'da 640 bin dolara satın aldığı Ferrari hakkında komşularına 'babamdan bir hediye' diye söz ediyordu.

Mehmet Aydın'ın Ferrari marka araç içinde göründüğü iddia edilen video da sosyal medyada paylaşıldı.

Fotoğraf: Hürriyet

Mehmet Aydın'ın 2017'de Uruguay'a giderek lüks ve korunaklı bir sitede bir malikâne, Ferrari marka bir araç ve bir yat aldığı belirtiliyor. Aydın'ın aldığı araç ve mülkleri 10 sene önce Uruguay'a yerleşen Türkiye kökenli Osman K isimli iş adamının üzerine kayıt ettirdiği öğrenildi.

Türkiye'nin hakkında Uruguay'a iade talebinde bulunduğu Mehmet Aydın'ın Aralık ayına kadar zengin turistlerin kaldığı bir apart otelde ikamet ettiği aktarıldı. Mehmet Aydın'ın 2017'de Uruguay'a geldiğinde, başkent Montevideo'da özel korunaklı ve sadece mülk sahiplerinin girebildiği Marina de Santa Lucia'da lüks bir malikâne aldığı ortaya çıktı.

OSMAN K. KİMDİR?

Mehmet Aydın'ın mülklerini üzerine yaptığı Osman K. ise 10 sene önce neredeyse 'beş parasız' halde ülkeye gelen ve ülkedeki ilk zamanlarında inşaat işlerinde çalışan bir Türkiyeli.

Mehmet Aydın'ın Uruguay'da satın aldığı mülkleri şüphe çekmemek için söz konusu kişinin üzerine kayıt ettirdiği öğrenildi. Hürriyet'in ulaştığı bilgilere göre, Osman K., 2011 yılında Uruguay'da 100 bin (o dönemde 5.420 dolar değerinde) Uruguay pesosu ile düşük sermayeli inşaat şirketi kurdu.

Ancak Osman K.'nin maddi refahı, Mehmet Aydın'ın geçen sene Uruguay'a gitmesinin ardından önemli ölçüde arttı. Hürriyet Dünyası'na konuşan Uruguaylı tanınmış bir gazeteci, Osman K.'nin geçen yıldan bu yana kullandığı Ferrari 406 Spider son model arabanın 'mahalle' sakinlerinin dikkatini çektiğini, hatta sosyal medyada birçok kez paylaşıldığını söyledi.

Mahalle sakinlerinin ilk etapta, Türkiyeli iş adamının servetindeki büyük artışın sebebinin 'uyuşturucu ticareti' olduğu yönünde dedikodular yaptığı öğrenildi. Bir anda serveti artan K.'nin 10 sene önce gittiği Uruguay'da inşaatlarda 'lehim' işleri yaptığı öğrenildi.

Osman K.'nin Ferrari 406 Spider model aracının ünlendiği Malvin Norte bölgesi ile Mehmet Aydın'ın bir süre yaşadığı apart otel arasında çok kısa bir mesafe bulunuyor. Mehmet Aydın'ın Uruguay'a geldikten sonra inşaat sektörüne girdiği iddia ediliyor.

AYDIN, TÜRKİYE'YE EN SON ŞUBAT AYINDA GELDİ

Mehmet Aydın'ın Türkiye'ye en son geçen Şubat ayı ortasında geldiği öğrenildi. İstanbul Ümraniye'deki adresini Beykoz'a taşıyan Aydın o tarihten sonra Türkiye'de bir daha bulunamadı. Aydın'ın İstanbul'dan Uruguay'a gittiği sanılıyor. Aydın, 8 Haziran 2017’de Türkiye’nin Arjantin’in Buenos Aires elçiliğine giderek, İstanbul’da bulunan Avukat Mehmet Tuna’ya vekâletname vermişti.

ÇİFTLİK BANK NEDİR, ON BİNLERCE KİŞİ NASIL DOLANDIRILDI?

BBC'nin haberine göre Mehmet Aydın, Ağustos 2016'da kurduğu Çiftlik Bank adlı oyun aracılığıyla 2016-2017 arasında 77 bin 843 kişiden 511,7 milyon TL topladı.

FarmVille'den esinlenen Çiftlik Bank'ta, oyuncular farklı altın değerlerine sahip çiftlik hayvanları satın alabiliyordu. Ömürleri 365 gün olan hayvanlar için yem ve depo masrafı yapılması gerekiyordu. Bu masrafları karşılamak ve yetiştirilen hayvanlar karşılığında para kazanmak için dijital ödeme sistemleri kullanılabiliyordu.

Oyunda satın alınan hayvanların ve yapılan üretimin Türkiye'nin farklı yerlerinde açılan çiftlikler, et ve süt üretimi yapan tesislerde hayata geçirileceği vadediliyordu. Aynı zamanda bu tesislerden elde edildiği iddia edilen ürünler açılan bayilerde satışa çıkarıldı. Satın alınan hayvanlardan bir yıl içinde edilecek kâr ise en az yüzde 100 olarak açıklanmıştı.

Sabah gazetesinden Dilek Güngör'ün haberinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) raporuna göre Çiftlik Bank'ın 2016-2017 arasında 77 bin 843 kişiden 511,7 milyon TL topladığı aktarıldı.

62 bin 877 kişiye 398,3 milyon TL ödeme yapılırken kalan 113,4 milyon TL'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kurulan Fame Game şirketine aktarıldığı ifade edldi. Oradan da Çiftlik Bank'ın CEO'su ve kurucusu Mehmet Aydın'ın ve karısının şahsi hesaplarına paranın gönderildiği kaleme alındı.

Bankalar, Papara, G-pay ve Epin gibi ödeme sistemlerinden de Kıbrıs'a yaklaşık 120 milyon TL gönderildiği tespit edildi. Mehmet Aydın, vergiden kaçınmak amacıyla şirketin merkezinin Kuzey Kıbrıs'ta kurulduğunu aktarmıştı. (HABER MERKEZİ)

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın için kırmızı bülten çıkarıldı

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mart 2018 11:11

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