Haftanın filmleri (16 Mart 2018)

Bu hafta seyirciyle buluşan 8 yeni film arasında uzun süredir sözü edilen 'Kaybedenler Kulübü Yolda' adlı film de bulunuyor.

Bu hafta komedi, aksiyon ve dram türlerinde 8 yeni film vizyona giriyor. 4’ü yerli 4’ü yabancı yapımın seyirci karşısına çıkacağı haftada “Düğüm Salonu”, “Entebbe’de 7 Gün”, “Kaybedenler Kulübü Yolda”, “Ne Var”, “Tomb Raider”, “Öldürme Arzusu”, “Stalin’in Ölümü” ve “Tut Yüreğimden Anne” filmleri beyaz perdeye yansıyacak.

KAYBEDENLER KULÜBÜ YOLDA

İki samimi arkadaş, Kaan ve Mete, ülkenin güneyinde, Olimpos’ta, kalabalık bir Kadıköy grubuyla yaptıkları neşeli ve eğlenceli tatilin sonunda, motorlarıyla İstanbul’a doğru yola çıkarlar. Ancak yolculuğun hiç beklenmedik iki misafiri daha olacaktır. İstanbul’a doğru keyifle ilerlerken hayat onlara ve bizlere yolun, yolculuğun ve insani ilişkilerin hiçbir zaman planlandığı gibi gitmediğini bir kez daha ve oldukça sert bir biçimde gösterecektir.

Yönetmen: Mehmet Ada Öztekin

Oyuncular: Nejat İşler, Yiğit Özşener, Hande Doğandemir, Merve Çağıran

ÖLDÜRME ARZUSU (DEATH WISH)

Dr. Paul Kersey, şehirdeki şiddet ve suçun acı sonuçlarına sadece acil serviste tanık olan bir cerrahtır, ta ki eşi ve üniversite çağındaki kızı evlerinde vahşice saldırıya uğrayıncaya kadar. Paul intikam ile tutuşur ve adalet için ailesine saldıranların peşine düşer. Suçluların anonim bir katil tarafından öldürülmesi medyanın dikkatini çekerken şehir halkı, intikam peşinde koşan bu kişinin koruyucu bir melek mi yoksa Azrail mi olduğunu merak eder.

Yönetmen: Eli Roth

Oyuncular: Bruce Willis, Vincent D’Onofrio, Elisabeth Shue, Dean Norris

ENTEBBE'DE 7 GÜN (7 DAYS IN ENTEBBE)

1976 yazında, Tel Aviv’den Paris’e giden bir uçak, dört hava korsanı tarafından kaçırılır. Uçak, Uganda’daki Entebbe Havaalanı’na indirilir. Korku içindeki 248 yolcu, ölümcül bir siyasi ayaklanmanın içinde pazarlık kozu olarak kullanılır. Hava korsanlarının amacı ise ellerindeki rehinelere karşılık İsrail, Kenya, Fransa, İsviçre ve Batı Almanya’da bulunan 53 Filistinli mahkûmun hemen serbest bırakılmasıdır. Rehineleri kurtarmak için olağanüstü bir plan yapılır.

Yönetmen: Jose Padilha

Oyuncular: Rosamund Pike, Daniel Brühl, Eddie Marsan, Nonso Anozie

DÜĞÜM SALONU

Yan yana gerçekleştirilmekte olan iki ayrı düğünde, “Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine” dileğinde bulunurken olaylar düğüm düğüm yürüyor ve gelişiyor. Sizinle aynı gün, aynı yer, aynı saatte eski sevgilinizin de yan salonda evlendiğini görürseniz ve karşılaşırsanız ne olur? İki düğün birbirine girer, sırlar ortaya çıkar, ortalık kısa sürede karışır. Düğün geceniz düğüm gecesine, düğün salonu da Düğüm Salonu’na dönüşür.

Yönetmen: Hakan Algül

Oyuncular: Şahin Irmak, İrem Sak, Gonca Vuslateri, Emre Karayel

NE VAR?

Birbirleriyle çok iyi anlaşan ve aralarında çok güçlü bağlar olan üç genç vardır. Hayatları rutin bir şekilde geçmektedir ama bir gün gençlerden biri onları falcıya gitmeye ikna eder. Falcı, gençlerin falına bakar ve bir hazine görür. Onlar da bu hazineyi aramaya karar verirler. Hazineyi ararlarken başta mafya olmak üzere birçok aksilikle karşı karşıya kalırlar. Karşılaştıkları bütün aksiliklere rağmen yılmadan hazineyi bulmaya çalışırlar.

Yönetmen: Ozan Denklik

Oyuncular: Ozan Denklik, Ömer Koç, Emre Yılmaz, Gürkan Demirtaş

TOMB RAIDER

Lara Croft, ortadan birdenbire kaybolan maceracı bir babanın asi kızıdır. Şimdilerde 21 yaşında, Doğu Londra’da amaçsızca yaşamaktadır. Gerçeklerle yüzleşerek ilerlediği hayatında babasız 7 yıl geçmiştir. Bildiği her şeyi geride bırakan Lara, babasının son görüldüğü yere, efsanelere konu olmuş Japonya yakınlarında mistik bir adada bulunan mezara doğru yola çıkar. Fakat bu görev onun için kolay olmayacaktır.

Yönetmen: Roar Uthaug

Oyuncular: Alicia Vikander, Dominic West, Walton Goggins, Daniel Wu

STALIN'İN ÖLÜMÜ (THE DEATH OF STALIN)

Film, SSCB Lideri Joseph Stalin’in ölmeden önceki son günlerini ve ölümünün ardından parti içinde yaşanan hakimiyet kavgalarını anlatıyor.

Yönetmen: Armando Iannucci

Oyuncular: Andrea Riseborough, Jason Isaacs, Olga Kurylenko, Tom Brooke

Stalin’in Ölümü: Yalana güldürerek inandırmak

TUT YÜREĞİMDEN ANNE

Sibel, otistik kızı Hazan, eşi Okan ve büyük oğlu Yaman’la yaşamakta, eşi ve oğlu kızlarını kabullenemediklerinden ailenin temelleri çatırdamaktadır. Sibel’in sesini kimse duymamaktadır. Bu çok zorlu ve huzursuz günlerin karanlığında Sibel, ölümcül bir hastalığın pençesine düştüğünü öğrenir. Sibel şimdi ameliyat sonrası ölmek ve kalmak arasındaki o ince çizgide, hayatın saatinin durma noktasındadır.

Yönetmen: Burçin Aydın, Bülent Aydoğan

Oyuncular: Sermiyan Midyat, Naz Elmas, Janberk Nak, Ela Şen

(KÜLTÜR SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mart 2018 12:45

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