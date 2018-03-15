Cihan Demirci’den  40. yıl sergisi 

Cihan Demirci’nin '40 Yılın Başı' adlı karikatür sergisi, 20 Mart tarihinde Alsancak’taki Konak Belediyesi Neşe ve Karikatür Müzesi’nde açılacak.

Karikatürist Cihan Demirci, bu yıl yazarlık-çizerlik serüveninin 40. yılı anısına gerçekleştireceği etkinliklere İzmir’den başlıyor. Cihan Demirci’nin “40 Yılın Başı” adlı karikatür sergisi, 20 Mart Salı akşamı, saat 18.00’de Alsancak’taki Konak Belediyesi Neşe ve Karikatür Müzesi’nde açılacak. Cihan Demirci’nin 40 yıllık karikatürcülük serüveninden ’80’li, ’90’lı, ağırlıklı olarak 2000’li yıllardan seçilmiş karikatürlerin yanı sıra yepyeni karikatürlerinin de yer aldığı sergi 24 Nisan’a kadar devam edecek.

YIL SONUNDA İSTANBUL’DA

Cihan Demirci sanat yaşamının 40. yılı anısına başka şehirlerde ve ilçelerde de karikatür sergileri açacak. Yıl sonunda ise İstanbul sergisini gerçekleştirecek. 1978’de adım attığı yazar-çizerlik serüveninde 49 kitabı yayınlanan Cihan Demirci bu yıl özel kitaplar yayımlayacak ve sanat yolculuğunu anlatan özel söyleşiler gerçekleştirecek. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mart 2018 18:59

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