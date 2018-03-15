Halk Ozanı Aşık Veysel, türkülerle anılacak 

Aşıklık geleneğinin en büyük temsilcilerinden Halk Ozanı Aşık Veysel ölümünün 45. yıl dönümünde türkülerle anılacak.

Aşıklık geleneğinin en büyük temsilcilerinden Halk Ozanı Aşık Veysel ölümünün 45. yıl dönümünde türkülerle anılacak.

20 Mart Salı akşamı saat 20.00’de İBB Cemal Reşit Rey konser salonunda gerçekleşecek konserde Aşık Veysel’in geride bıraktığı unutulmaz eserlerini Aysun Gültekin, Cengiz Özkan ve Burcu Güneş seslendirecek.

ÂŞIK VEYSEL HAKKINDA

Yedi yaşında gözlerini kaybettiğinde oyalanması için sazla tanıştırılan Âşık Veysel, türkü deyince akla ilk gelen halk ozanlarından biri oldu. 20. yüzyıl aşık halk edebiyatının son halkası Aşık Veysel, bir dönem yurdu dolaşarak köy enstitülerinde saz hocalığı da yaptı. 21 Mart 1973 yılında yaşamını yitiren Anadolu’nun büyük halk ozanlarından Aşık Veysel’in deyişleri pek çok müzisyen tarafından düzenlenerek tekrar okundu. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mart 2018 18:56

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