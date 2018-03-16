AKP'li yönetici 7 ayrı şirkete kayyım olarak atandı

AKP’nin Gaziantep il yöneticisi Mahmut Birlik aralarında Naksan Holding’in de olduğu toplam 7 şirketin yönetimine kayyım olarak atandı.

AKP Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci’nin Dış İlişkiler’den sorumlu Başkan Yardımcısı Mahmut Birlik, aralarında “FETÖ’nün kasası” suçlamasıyla davası hala süren Naksan Holding’le birlikte toplam 7 şirketin yönetimine kayyım olarak atandı.

Cumhuriyet’ten Aykut Küçükkaya’nın haberine göre, Özkeçeci’nin il başkanlığına yeniden seçilmesiyle başkan yardımcılığına getirilen Birlik’in kayyım olarak atandığı şirketlerin adresleri tamamen İstanbul’un ilçelerinden oluşuyor. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) 9 Mart 2018 tarihinde güncellenen listesine göre AKP’li üst düzey yöneticinin kayyım olarak atandığı şirketler şöyle:

-Naksan Holding A.Ş.

-SOHO Yatırım İnşaat Gayrimenkul Dış Ticaret

-Tasfiye halinde Cardiatech Sağlık Ürünleri

-Vera Denizcilik

-Verimli Plastik Film ve Enerji

-Atlas Halı Aksesuar ve Mobilya

-Sanal Kokpit Simülatör Üretim

NE DEMİŞTİ?

Gaziantep’te FETÖ’nün “para kasası” olduğu iddia edilen Naksan Holding’e kayyım olarak atanmasının ardından Naksan Holding Genel Koordinatörü olarak demeç veren Mahmut Birlik, “2016 yılında 15 Temmuz gibi hain bir darbe teşebbüsü ve işgal girişimiyle karşılaştık. Önemli badireler atlattık. Bu olumsuz süreçlere rağmen Naksan Holding’i tekrar ayağa kaldırmayı başardık. Amacımız daha güçlü bir Türkiye için çalışmak ve üretmektir” demişti.

KÖMÜR TORBASIYLA GELEN İHALELER

Bir kez daha AKP İl Başkanı olan Mehmet Eyüp Özkeçeci’nin şirketi Ünal Sentetik Dokuma Sanayi ve Ticaret A.Ş. de kamu kurumlarının ihalelerinde boy gösteriyor. Ünal Sentetik, 2011-2017 yılları arasında aldığı 12 ihalede toplam 20 milyon TL’yi aşkın para kazanmış... İşte “kömür torbası, ambalaj torbası, ekmek poşeti” gibi ihalelerin yılları, kamu şirketleri ve tutarları şöyle:

-2017: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü, ihale tutarı: 864 bin TL.

-2016: Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumu Genel Müdürlüğü, ihale tutarı: 3 milyon 784 bin TL.

-2016: Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğü, ihale tutarı: 104 bin 775 TL.

-2016: ÇAYKUR, ihale tutarı: 400 bin TL.

-2016: Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğü, ihale tutarı: 53 bin 600 TL.

-2015: TKİ, ihale tutarı: 1 milyon 243 bin 200 TL.

-2015: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO), ihale tutarı: 1 milyon 737 bin TL.

-2013: Adapazarı 1. Ana Bakım Merkez Komutanlığı, ihale tutarı: 1 milyon 300 bin 351 TL.

-2013: TKİ, ihale tutarı: 3 milyon 861 bin TL.

-2013: Ankara Güvercinlik Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı, ihale tutarı: 1 milyon 421 bin TL.

-2012: TKİ, 4 milyon 396 bin 320 TL.

-2011: TKİ, ihale tutarı: 747 bin TL. (HABER MERKEZİ)



Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mart 2018 08:33

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