Aladağ duruşması: Savcı, hakim rahat uyuyabiliyor mu?

Aladağ’da yurt faciasının 5’inci duruşması başladı. Duruşma öncesi açıklama yapan aileler, mahkemenin 4 sanığı tahliye etmesine tepki gösterdi.

Aladağ’da yaşanan yurt faciasının 5’inci duruşması başladı. Duruşma öncesi açıklama yapan aileler, mahkemenin ara kararında 4 sanığın tahliye edilmesine "Çocuklarımızın canı bu kadar basit mi? O savcı o hakim vicdanı rahat uyuyabiliyor mu?" diyerek tepki gösterdi.

Adana'nın Aladağ ilçesinde Süleymancılar Cemaati'ne ait kız öğrenci yurdunda 29 Kasım 2016 tarihinde çıkan ve 11'i çocuk 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 24 kişinin yaralandığı yangın faciasının 5'inci duruşması Kozan Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Mahkeme heyetinin değişmesi ardından verilen ara kararda, tutuklu 6 sanıktan 4’ü yeni bilirkişi raporunda “tali kusurlu” bulunarak tahliye edilmişti. Yurt müdürü Cumali Genç ile Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur'un tutuklu bulunduğu dava dosyasının kamu görevlileri hakkında başlatılan dava dosyası ile birleştirilmesiyle sanık sayısı 14’e çıkmıştı.



Duruşma öncesi Aladağlı aileler ve davayı takip eden Sosyal Haklar Derneği (SHD) üyeleri ile çok sayıda kişi, duruşmanın görüldüğü Kozan Ticaret Odası önünde bir araya gelerek basın açıklaması düzenledi. Yangında yaşamını yitiren çocukların fotoğraflarının taşındığı açıklamada konuşan SHD avukatlarından Can Atalay, basit bir sorunun cevabını almaya çalıştıklarını belirterek, ara karar ile 4 sanığın tahliye edilmesine tepki gösterdi.

‘ÇOCUKLARIMIZIN CANI BU KADAR BASİT Mİ?’

Aileler ise, sanıkların tahliye edilmesine "Çocuklarımızın canı bu kadar basit mi? O savcı o hakim vicdanı rahat uyuyabiliyor mu?" diyerek tepki gösterdi.

Açıklama sonrası duruşmaya katılmak isteyen Aladağ aileleri, polis tarafından “güvenlik” gerekçesiyle duruşma salonuna alınmadı.

Avukatların araya girmesiyle aileler salona alınırken, yaşamını yitiren çocukların fotoğraflarının ise salona alınmasına izin verilmedi.

DURUŞMA BAŞLADI

Ardından kimlik tespitiyle başlayan duruşmaya, tutuklu sanıklar ile tutuksuz bazı sanıkların yanı sıra SHD avukatları, çevre kentlerden gelen avukatlar, CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen ile çok sayıda kişi katıldı.



Bilirkişi raporunun okunması ardından söz alan aileler, sorumluların kamu görevlilerinin olduğunu vurguladı.

AVUKATLAR 'BİLİRKİŞİ RAPORUNU İŞ KAZASI RAPORU GİBİ HAZIRLAMIŞ' DİYE İTİRAZ ETMİŞTİ

Aladağ davasında avukatlar, tahliye kararı verilmesine neden olan bilirkişi raporunu bir iş kazasında yönelik hazırlanmış gibi bir rapor olduğunu belirterek sanıkların tutuklanmasını istedi.

ÇOCUKLAR İŞÇİ DEĞİL

Avukatlar tahliye edilen 4 sanığı tali kusurlu olarak belirleyen bilirkişi raporuna itiraz etti. Avukatlar raporun olayı iş kazası gibi değerlendirdiğini belirterek "Hayatını kaybeden çocuklar işçi değil, olay da iş kazası değil" diyerek tahliye kararının doğru olamadığını söylediler. Müşteki avukatları bilirkişilerin asli, tali kusurlu tespiti yapamayacağını, raporda belirtildiği gibi 1'inci, 2'inci derecede kusurlu diye bir tabir de olmadığını söylediler. Avukat Evren İşler, bilirkişi raporunu hazırlayanların mühendis, iş güvenliği uzmanı gibi teknik elemanlar olduğunu söyledi. Raporda olayın iş kazası diye geçmesine itiraz eden İşler, iş kazasından bahsedilecek olsa bile sadece belletmen için geçerli olabileceğine dikkat çekti.

Raporda yurt belletmeni Fatma Canatan'ın misafir diye geçtiğini, Çocukların iş kanunundan kaynaklanan hiç bir ilişkisinin olmadığını ifade eden İşler, "Sadece bu saptamadaki hatasından dolayı herhangi bir işleme dayanak olması mümkün değildir. 15 sayfa önceki raporların özeti, 4 sayfa mevzuat 3, 5 sayfalık bilirkişi raporu var elinizde. Bilirkişi raporu delillerin değerlendirmesi aracıdır, delil değildir" dedi. Mevzuata göre bilirkişilerin kusur derecelendirmesi yapamayacağını dile getiren İşer, başka bir heyet tarafından yeniden rapor hazırlanmasını istedi. Tahliye için sadece kusur durumunun yeterli olmadığını ifade eden İşler, raporun sanık beyanları dışındaki beyanlar dikkate alınmadığını söyledi.

Raporun kendi içerisinde çelişkili, "İtfaiye teşkilatının mevzuata uygun olduğu, sonra da kusurlu olduğunu söylüyor"dedi.

Dernek yöneticilerinin tali kusurlu oldukları gerekçesi ile tahliye edilmesi ile ilgili konuşan İşler," Dernekler yönetim kurulu kararı ile yönetilir başkanla üyeler arasında sorumluluk farkı yoktur. Alınan ve alınmayan kararların tamamı yönetim kuruluna aittir. İddianamesi taksirle işlendiğini söylüyor. Sanıkların olayı ön görmemesi mümkün değil. Biz kast ya da olası kast uygulanmasını talep ediyoruz' dedi.

Adana Baro Başkanı Veli Küçük, olayın iddianamede olduğu gibi basit bir ihmal suretiyle ölüme sebebiyet vermenin doğru olmadığı belirterek "Fırsat eşitliğini saplamak için devletin Anayasanın bu ilkesine uygun davranmadığının örneği bu dosyada mevcuttur.Kasten öldürmeden tamamının tutuklanması gerekir" dedi.

(HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Şubat 2018 12:40

www.evrensel.net