İlk mağara resimlerini modern insan değil Neandertal yaptı

İspanya'da en az 64 bin 800 yıllık olduğu ifade edilen, Neandertaller tarafından yapılmış mağara resimleri bulundu.

İspanya’da, Neandertaller tarafından yapılmış eski mağara resimleri bulundu. İspanya’daki La Pasiega mağarasındaki merdiven şeklindeki 65 bin yıllık bu resimler, şimdiye kadar bilinen en eski mağara resimleri. En az 64 bin 800 yıllık olduğu ifade edilen mağara resimleri, modern insanların Avrupa’ya gelmesinden yaklaşık 20 bin yıl öncesine tarihleniyor; yani Neandertaller tarafından yapılmış.

Arkeofili’nin haberine göre, İspanya’daki üç arkeolojik alandaki mağara resimlerine yapılan yüksek teknolojili analizler, bu resimleri en az 64 bin 800 yıl öncesine, yani modern insanlar Afrika’dan Avrupa’ya gelmeden 20 bin yıl öncesine tarihledi.

MAĞARA SANATI DAHA ESKİ

Bu durum, mağara sanatının düşünülenden daha eski olduğunu gösteriyor ve Neandertallerin, insan kültürünün temel taşlarından olan sembolizma kapasitesine sahip olduğunun en güçlü kanıtını sağlıyor.

La Pasiega, Maltravieso ve Ardales’teki bu mağara sanatları, çizgiler, noktalar, yuvarlaklar ve el şablonlarını içeriyor. Tüm bunları oluşturmak, pigmentleri karıştırmak ve uygun sergileme yerleri seçmek gibi özel becerilere sahip olmayı gerektiriyordu.

Solda, La Pasiega mağarasındaki merdiven benzeri resim, kırmızı yatay ve dikey çizgilerden oluşuyor.

Sağda, bir arkeolog tarafından yapılmış resmin kopyası.

Bilim insanları, resimlerin yaşını belirlemek için uranyum izotoplarının toryumdaki radyoaktif bozunumuna dayanan kesin bir tarihleme sistemi kullandılar. Bu işlem, analiz için resimlerden birkaç miligram kalsiyum karbonat tortusunun kazınmasını içeriyordu.

Konuyla ilişkili olarak yayımlanan başka bir araştırmada ise İspanya’daki farklı bir mağarada bulunan boyalı ve süslenmiş deniz kabuklarının, modern insan öncesi dönemlere tarihlendiği belirlendi.

Bu iki araştırma birlikte ele alındığında araştırmacılar, çalışmalarının Neandertallerin erken modern insanlardan “Bilişsel olarak ayırt edilemez” olduğunu ileri sürüyor.

'Neandertaller yaşasaydı günümüzde nasıl görünürlerdi?' konulu bir canlandırma çalışması.

Neandertallerin neden yok olduğu hâlâ kesinlik kazanmış değil. Araştırmacılar, eğer Neandertaller bugün hâlâ hayatta olsaydı karmaşık sanat ve teknoloji geliştirmeye devam edebileceklerini söylüyor. (HABER MERKEZİ)

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