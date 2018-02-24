Artemis işçileri: Çocuklarımıza karşı sorumluluğumuz var

Gebze'de kurulu Artemis fabrikası işçileri, giderek artan çocuk işçiliği, çocuk gelinler ve istismarlarına ilişkin yazdı.

Artemis işçileri

Gebze

Bu memleketin dertleri biter mi? Yüreğimizdeki çıban yerine bir gün güller biter mi? Dünyanın tüm çocuklarında olduğu gibi, bizim çocuklarımızın da dertleri pek çok. Çocuk işçiliği, çocuk gelinler, sokak çocukları, göçmen çocuklar, kayıp çocuklar ve en acısı da günden güne artan çocuk istismarı. Ülkemiz ve tüm dünya çocuklarının dertleri o kadar çok ki, o kadar büyük ki kendi boylarını bile aşmış durumda.

Bir insanlık ayıbı değil mi küçük yaşta zorla evlendirilen, çocukluğunu yaşamadan kadınlığa sürüklenen, henüz kendisi çocukken çocuk sahibi oldurulan masum ve mazlum kız çocuklarının dramı. Hepimizin boynuna asılan bir insanlık ayıbı değil midir bu? Görmezden, bilmezden mi gelelim çocuk gelinleri.

İnşaatta, oto sanayilerinde, deri atölyelerinde en çok da tekstil fabrikalarında. Çocuklar okula gitmek yerine,atölyelerde, makine başlarında, ütü bantlarında kazanacağı 3 kuruşun peşinde. İş güvenliği yok, öğle yemeği neredeyse yok, servis yok; ama hastalık var, hakaret var, dayak var, maaş günü gelince de ‘Al sana bu kadar para yeter’ var. Çocuklarımızın hayatları 3 kuruş parayla ölçülecek kadar değersiz değil. Gözünü kâr hırsı bürümüş patronlar servetlerine servet katsın diye daha kaç çocuğumuzu bu bozuk düzenin çarkına terk edeceğiz. Çocuk işçiliğine sessiz mi kalacağız.

Bugün her türlü risklere karşı savunmasız bir durumda bulunan çocuklarımızın korunması, kız erkek ayrımı olmaksızın eğitim almaları, sağlıklı olarak büyümeleri için hepimizin ortak sorumluluğu vardır. Çocuklarımızın karşı karşıya kaldığı en önemli ve insanın içini de yakan risklerden birisi de son yıllarda giderek artan cinsel istismar olaylarıdır. Her gün yeni bir çocuk istismarı haberi ile sarsılıyoruz. İstanbul’da bir hastanede son 5 ayda yaşları 18’in altında 250 hamile çocuğun başvurduğunu, bu olayın yasaya göre polise bildirilmesi zorunlu olmasına karşın hamile çocukların 115’inin bildirilmediğini, bu çocukların 38’inin 15 yaşından önce hamile kaldığını, 39’unun Suriyeli çocuklar olduğunu, bu vahim olayı açığa çıkarmaya çalışan bir sağlık emekçisinin hakkında soruşturma açılarak sürgün edildiğini sarsılarak Evrensel gazetesinde okumuştuk. Bu yapılan vahim olayın üstünün örtülmesi değil de nedir?

Ne yazık ki sadece sarsılıyor ve sonra da unutuyoruz. Unutmak ve susmak suça ortak olmak değil mi? Çocuklarımız sadece cinsel istismarla da karşı karşıya değildir.

Bir çocuğa şiddet uygulamak, eğitimden alıkoymak, bir çocuğu çalıştırıp sömürmek, küçük yaşta evlendirmek hepsi çocuk istismarıdır. İş cinayetlerinde artış, kadına yönelik şiddet ve tecavüzde artış, çocuk istismarında artış insana dair iyi ve güzel olan ne varsa çürüyor peki bu çürümenin kaynağı ve nedeni ne? Biz Artemis işçileri olarak Evrensel gazetesi vasıtasıyla tüm kadın ve erkek işçileri emekçileri, emekten yana aydın ve yazarları bu soruya cevap aramaya çağırıyoruz.

Ve diyoruz ki ARTIK YETER. Bu memlekette çocuk istismarı olaylarının yaşanmasını istemiyoruz.

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Şubat 2018 09:25

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