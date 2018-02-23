Çocuk susmadı yargı susturdu!

Kocaeli'de eşinden boşanmak üzere olan ve bu sırada 13 yaşındaki kızına istismarda bulunan L. Ö isimli erkek, tüm şikayetlere rağmen serbest bırakıldı

Hasret Gültekin KOZAN

Kocaeli

Kocaeli’de şiddet gördüğü eşinden 8 aydır ayrı yaşayan anne H. Ö, boşanma aşamasındayken 13 yaşındaki kızının babası tarafından cinsel tacize uğradığını öğrendi, şikayetçi oldu. İstismara uğrayan çocuk ve olaya tanıklık eden kardeşinin ifadesi alındı. Savcı, baba L.Ö’yü “adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakılması” talebiyle mahkemeye sevk etti, mahkeme de babayı serbest bıraktı. Anne H. öfkeli; “Çocuklar, anneler susmuyor ama yargı susturuyor” diyor. Olayın Evrensel'de manşetten yayınlanması üzerine yetkiler anneyi aradı ve 'olayla ilgileneceğiz' dedi.

Kocaeli’de gerçekleşen olayda 8 aydır eşinden ayrı yaşayan anne H, geçtiğimiz günlerde 13 yaşındaki kızının babası L.Ö. tarafından cinsel tacize uğradığını öğrenerek şikayette bulundu.

Anne H. “Kızım kardeşiyle televizyon izliyordu. Televizyonda yayımlanan dizide bir karakter üvey babasının cinsel istismarına uğramış, bunu annesine anlatıyordu. O esnada çocuklarımın birbirlerine baktıklarını ve gözlerinin dolduğunu fark ettim; sonra küçük kızım ‘Anne biz sana ablamın yaşadıklarını anlatsak sen babamı öldürürsün’ dedi, büyük kızım konuşmasını engellemeye çalıştı ama konuşup anlatmasını istediğimde her şeyi anlattı. Ben çalışan bir anneyim, çocuklarıma babaanneleri bakıyordu. Kızım daha önce yaşadıklarını babaannesine anlatmış ama o hep geçiştirmiş, ‘Öyle bir şey olmamıştır’ diyip üstünü kapatmış.” şeklinde konuştu.

VAR OLAN YASALAR UYGULANMIYOR

Anne H.Ö, olayı öğrenmesinin ardından şikayette bulunduklarını, olayı yaşayan çocuğun ve kardeşinin ifadesinin alınmasının ardından L.Ö’nün gözaltına alındığını, savcının adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakılması talebiyle mahkemeye sevk ettiğini, mahkemenin şahsı serbest bıraktığını belirtti. Anne H. çocuğunun yaşadığı istismarda ne kendisinin ne de çocuğunun sessiz kalmadığını, günlerdir çocuk istismarında cezaların yetersizliğinin tartışılırken yargının varolan yasaları bile uygulamadığını belirterek şunları söyledi:

“Günlerdir televizyonlarda çocuklar susmasın deniyor. Çocuklar susmuyor ama adalet susuyor. Benim çocuğum susmadı, anlattı ama gereği yapılmadı. Bizim can güvenliğimiz yok, bu olaydan önce aldığımız onca tedbir kararına rağmen defalarca kapımıza dayandı, çocuklarıma ve bana hakarette bulundu. Daha kötüsünün olmayacağının garantisi var mı? Bizi kim koruyacak?” Anne H.Ö’nün anlatımına göre kendisi ve çocukları hakkında koruma kararı olmasına rağmen L.Ö. defalarca kararı ihlal etmiş, ancak herhangi bir yaptırım söz konusu olmamış. İstismar şikayetinin ardından babanın çocukları görme izni de kaldırılmış durumda. Ancak babanın salıverilmiş olması anneyi ve çocukları tedirgin ediyor.

‘UYGULANMAYAN YASALARA BAKSINLAR’

Gözde Meydan

Anne H.Ö’nün başvurduğu Kocaeli Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma Derneğinden Gözde Meydan, son günlerde çocuk istismarında “cezaların yetersizliği” konusu gündem edilip “idam, hadım” tartışmalarının önümüze sürüldüğünü hatırlatarak: “Var olan yasaların bile uygulanmadığına dikkat çekti. Meydan: “İdam, hadım gibi sorunu daha da derinleştirecek uygulamaları çözüm diye sunmak yerine, her gün benzer biçimde yaşanan bu adaletsizliğe son vermek için var olan yasaları uygulasınlar.”

İSTİSMAR HABERİMİZ SES GETİRDİ, YETKİLİLER AİLEYE ULAŞTI

Hasret

Gültekin Kozan

Kocaeli

Bugün Evrensel'in manşetten duyurduğu haber ses getirdi. Çocuk Şube Müdürlüğü’nden aranan anneye, olayın kendilerine intikal etmesine rağmen, eşinin nerede olduğu soruldu. Endişe içinde yaşadıklarını yetkililere hatırlatan anneye, “Olayla ilgileneceğiz” denildi.

Haberin Evrensel'de yayınlanmasının ardından yerel gazetelerde de yer bulmasıyla Çocuk Şube Müdürlüğü’nden aranan anne H.Ö’ye istismarda bulunan babanın nerede olduğu soruldu. Yetkililere, olayın üstünün kapatılmaması için sesini duyurmak istediğini belirten anne H.Ö, “Haberden sonra beni arayarak ‘Biz olayı araştıracağız’ dediler. ‘Bu adam nerede’ diye sordular. Ben de market işlettiğini söyledim, adresini verdim. Ben bu olayın üstünü kapatmayacağım, sesimi duyurabildiğim her yere ulaştıracağım dedim. Endişe içinde yaşadığımızı, adalet istediğimizi ifade ettim.

‘SESSİZ KALMAMI BEKLEDİLER’

Tanık olan küçük kızının Çocuk Şube’de ifade verdiğini de belirten anne H.Ö, “Olay nasıl onlara ulaşmadı? Çocuk Şube’de tanık olan kızımdan ifade alındı sonuçta, onların bilgisi olması lazımdı. Sessiz kalmamı beklediler ama ben sessiz kalamazdım. Olayın gözardı edilmesini istemiyorum. Somut bir uygulama istiyorum” dedi.

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Son Düzenlenme Tarihi: 23 Şubat 2018 18:06

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