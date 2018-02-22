Altaca: Çocuk istismarına siyasi rant gözüyle bakılmamalı

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altacı Kayışoğlu, 5 Dakikada’ya katıldı. Son dönemde Adana ve Antalya’da yaşanan olaylarla toplumda infial yaratarak yeniden acı şekilde ülke gündemine oturan çocuk istismarını değerlendiren Altacı, istismarın önlenmesi için siyasi rant gözetmeksizin samimi adımlar atılması gerektiğini söyledi. Karaman’da yaşanan çocuk istismarı skandalının ardından TBMM çatısı altında kurulan Çocuk İstismarını Önleme ve Araştırma Komisyonu’nda da yer alan Altacı, hükümetin mevcut tablo karşısındaki tutumunun kendilerini kaygılandırdığını vurguladı.

‘HÜKÜMET SORUNU ACI OLAYLAR GÜNDEMİNE ALIYOR’

Çocuk istismarı gibi ciddi bir sorunun, toplumda infial yaratan vakalarla hükümetin gündemine girmesini eleştiren Nurhayat Altacı, “Maalesef toplumda infial uyandıran olaylar gündeme geldikten sonra yetkililer bir takım açıklamalar yapmak durumunda kalıyor, girişimlerde bulunuyor. Bu açıdan baktığımızda üzücü. Keşke sorun toplumu derinden yaralayan olaylar olmadan ele alınsa” dedi.

‘SORUNU ELE ALMA AMACI SİYASİ RANT OLMAMALI’

Meclis’te görev yapan, seçilen, iktidar olan herkesin görevinin toplumun sorunlarını çözmek olduğunu ifade eden Altacı, bu açıdan hükümetin samimi davranmadığını söyledi:

“Bugüne kadar gördüğümüz uygulamalar ve söylemler maalesef bizi kuşkulandırıyor. Hep söylüyoruz, kadına şiddet, çocuk istismarı gibi konular siyaset üstü konulardır. Siyasi malzeme yapılmamalıdır. Bu sorunlar rant elde etmek amacıyla dile getirilmemelidir. Ama bu sorun aynı zamanda siyasetin çözmesi gereken bir sorundur. O yüzden sorunun samimi bir şekilde değerlendirilmesini istiyoruz. Çözümün de ortak akılla, katılımcılıkla, üstünü örtmeden, görmezden gelerek değil, bir takım kurumları koruyarak değil, samimiyetle çözülmesini istiyoruz. Umarız toplumun da baskısıyla olur bundan sonra.”

‘İSTİSMARIN YAŞANDIĞI ALANA YOĞUNLAŞIYORUZ, SORUNUN KÖKÜNE İNMİYORUZ’

Programda daha önce yaşanan istismar vakalarına da değinen CHP’li Altacı, Karaman’da yaşanan istismar skandalının ardından Meclis’e getirilen komisyon önerisinin AKP’nin oylarıyla reddedildiğini, sonrasında toplumun baskısı nedeniyle komisyonun kurulduğunu hatırlattı. Programda komisyonun çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Altacı, “Bu komisyonda bir çok uzman dinlendi. Daha çok sahada olmak yerine, masa başında çalıştık. Bizim, mülteci kamplarına, cezaevlerine gidilmesi gerektiği, medya kuruluşlarıyla görüş alışverişinde bulunulması gerektiği gibi önerilerimiz oldu. Bir kısmı dikkate alındı, ama bir kısmı dikkate alınmadı. İnsanların kapasitenin çok üstünde tutulduğu cezaevleri var. Buralardaki durumu bilmiyoruz, istismar vakasının yoğun olarak yaşandığı yerlerden bir tanesi bu cezaevleri... Biz sadece nerede istismar yaşanırsa oraya yoğunlaşıyoruz. Ama bir çok yerde, çıraklıkla ilgili sanayi alanlarında, cezaevlerinde, yurtlarda çok ciddi sorunlar var. Ama niye var? Bunu sorgulayamıyoruz, sorunun kökenine tam olarak inemiyoruz” diyerek o dönem yürütülen çalışmaları eleştirdi.

‘CEZA KALDIRILDI, KARAMAN VE ALADAĞ YAŞANDI’

2014’te hükümetin, TCK’nin bir maddesini değiştirerek yasadışı eğitim kurumu açanlara dönük cezaları iptal ettiğini hatırlatan Altacı, bu sebeple Karaman’da ve Aladağ’da yaşananları hatırlattı:

“Bu cezayı kaldırdılar ve ‘İnsanlar gidip çocuklarını buralara teslim etmez’ dediler. Ama gördük Karaman’da, Aladağ’da.”

‘YETKİLİLER AİLELERİ SUÇLADI’

Karaman’da yaşanan istismar skandalı sonrası Milli Eğitim Müdürlüğü’nden bir yetkilinin aileleri suçladığını ifade eden CHP Milletvekili Nurhayat Altacı Kayışoğlu, İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi’nde yaşanan istismara ilişkin de şunları söyledi:

“115 çocuğun hamileliğiyle ilgili olayda bir şey göz ardı edildi hep; bildirim yükümlülüğü üzerinden gidildi, ‘Sağlık çalışanları bildirimde bulunmadılar’ diye. Ama o çocukların okula gitmediği de bir gerçek. O çocuklar okula gitseydi, 4+4+4 sistemi olmayıp, eğitim zorunlu olsaydı ilk dört yıldan sonra da kız ve erkek çocuklarının okula devamlılığı devlet tarafından denetleseydi çocuklar istismara maruz kalmayacaktı.” (EVRENSEL WEB TV)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Şubat 2018 13:10

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