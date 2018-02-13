Avcılar Belediyesinde ödenmeyen ücret için imza dayatması

Avcılar Belediye yönetimi, ödenmemiş ücretleri ödenmiş gibi göstermek için işçilere bordro imzalatma dayatmasında bulundu.

Vedat YALVAÇ

İstanbul

İŞKUR müfettişleri Avcılar Belediyesinde çalışan işçilerin ücret alacaklarının ödenmesi için 20 Şubat’a kadar süre tanıdı. Bunun üzerine Avcılar Belediye yönetimi, ödenmemiş ücretleri ödenmiş gibi göstermek için işçilere bordro imzalatma dayatmasında bulundu. Belediye-İş İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Erol Özdemir, “Cumhuriyet Halk Partisi buraları görmüyor mu, buralara neden müdahale etmiyor” diyerek CHP yönetimine krizi çözme çağrısında bulundu.

200’ün üzeriden dilekçe toplayıp İŞKUR’a şikayette bulunduklarını söyleyen Belediye-İş İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Erol Özdemir, “Arkadaşlarımız ‘Ücretlerimiz ödenmiyor” diyerek bireysel başvuru hakkını kullandı. Akabinde iki tane müfettiş geldi. Belediyede bizim şikayet konumuzla ilgili inceleme yaptı. İncelemenin ardından işverene işçilerin birikmiş alacaklarının ödenmesine ilişkin bu ayın 20’sine kadar süre verdiler. Uygulanmaması durumunda cezai yaptırım uygulanacağı uyarısı yapıldı. Biz de müfettişlerle konuştuk. Bu birikmiş alacakların ödenmesi gerekiyor. Aksi takdirde 1 asgari ücretten 10 asgari ücrete kadar cezai yaptırımı var” diye konuştu.

Belediye-İş İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Erol Özdemir

UYANIKLIK YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR

Şikayetin ardından CHP’li Avcılar Belediye Yönetiminin maaş bordrolarını çıkararak işçilere imzalatmaya çalıştığını belirten Özdemir şöyle devam etti: “Sadece müfettişlere göstermek için bir belgeye ihtiyaç olduklarını söylemişler. Buradan bir uyanıklık yapmaya çalışıyorlar. ‘Alacaklarımızı aldık’ diye bordroları imzalatmaya çalışıyorlar. O belgeleri müfettişlere ibraz edecekler ve ‘bakın biz ödedik” diyecekler. Biz de imzalattırmadık arkadaşlarımıza. ‘Ödemediğiniz halde bize ödenmiş gibi evrak imzalatılırsa siz kendinizi kurtaracaksınız ama biz alacağımızı alamayacağız’ dedik.”

6 MAAŞI ÖDENMEYEN İŞÇİLER VAR

Fen işlerine bağlı çalışan işçilerin 2 maaş artı çeyrek maaşın ödenmediğini belirten Özdemir, “Park bahçelerde 3 maaş ödenmedi. Halihazırda 6 maaşa kadar ödenmeyen yerler var” diye konuştu. “Bir kriz var belli. Her şey ortada “ diyen Özdemir CHP yönetimine seslendi: “Hem Avcılar Belediyesi yönetimi kendi içinde bu krizi çözmek için çözüm aramalı, hem de Cumhuriyet Halk Partisi buraları görmüyor mu, buralara neden müdahale etmiyor. Partinin müfettişi mi geliyor, genel başkan yardımcıları mı geliyor... Burası için çözüm aramalılar. Sonuçta insanlar mağdur, emeği ile geçinen insanlar. İşin doğrusu sokağa çıkıldığında bu sefer başka bir yorum yapılıyor. Ne sokağa çıkma, ne de kimseyi yıpratma gibi bir derdimiz yok bizim. Sorunumuz çözülsün istiyoruz. Çözülmeyince de mecburen demokratik haklarımızı kullanıyoruz. Yarın yine çözülmezse demokratik haklarımızı kullanacağız. Sorun ta ki çözülene kadar.”

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Şubat 2018 10:26

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