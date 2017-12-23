Kocaeli Ford işçileri: Birleşerek sürece müdahale etmeliyiz

Sendikacıların patronun baskılarını izlemekle yetindiğine dikkat çeken Ford işçisi: Mücadele etmezsek bırakın hak almayı, elimizdekinden de oluruz

Arzu ERKAN

Kocaeli

Türk Metal’in örgütlü olduğu Ford Otosan’da sendika fazla mesaiye kalmama, vardiya girişlerinde yürüyüş, yemekhanede ses çıkarma gibi eylem kararları alırken, patron ise eylemleri kırmak için baskısını artırdı. Patron, sözleşmedeki iş yasasına dayalı maddeleri öne sürerek kayan vardiya, mesai saatlerinin değiştirilmesi gibi esnek çalışma uygulamalarını hayata geçiriyor. İşçiler bu maddelerin de mücadele konusu olmasını istiyor. Sendikacıların bu baskıları izlemekle yetindiğine dikkat çeken işçiler, taleplerinin hayata geçmesinin tek koşulunun birleşerek, sürece müdahale etmeleri olduğunu belirtti.

DENEYİMLİ İŞÇİLER TEMKİNLİ

Türk Metal’in aldığı eylem kararlarını tam katılımla hayata geçirdiklerini belirten bir Ford Otosan işçisi, şunları söyledi: “MESS’in kırmızı çizgilerimiz dediği 3 yıllık sözleşme, yüzde 3.2 zam ve ikramiyenin çalışılan günlere göre ödenmesi gibi maddeleri kabul etmemiz mümkün değil. Bu nedenle herkes eylemlere katılıyor. Ancak deneyimli olan eski işçiler olarak temkinliyiz. Çünkü Türk Metal’i tanıyoruz. Neyi, ne kadar yapabileceğini biliyoruz. Öyle yemekhanede masaya çatal bıçak vurarak, yürüyüşler yaparak MESS dize gelmez. Üretimi aksatan eylemler yapılmalı. Bunu her fırsatta temsilcilere de söylüyoruz. İşçiler baskı kurmazsa bu sendika etkili eylemler yapmaz. Dertleri gaz almak, başka bir şey değil!”

'NASIL GÜVENELİM?'

Türk Metal’e güvensizliğin kayan vardiya sisteminin hayata geçmesiyle daha da artığını belirten başka bir Ford işçisi de “Hepimiz fazla mesai eylemine destek verdik. Hatta ilk günlerde buna uymayan arkadaşlarımızla aramızı açmayı göze alarak tartıştık, engel olduk onlara. Birkaç gün sonra grup liderleri hatlarda dolaşarak kimi arkadaşlarımıza ‘Sen hafta tatilini hafta içi kullanacak, pazar günü işe geleceksin’ dedi. Bu işverenin yasal hakkıymış. Baktık temsilciler de aynı teraneyi anlatmaya başladı. Sonuçta ne oldu? Kayan vardiya Ford Otosan’da da hayata geçirildi. Şimdi bu sendikaya nasıl güvenelim?” diye konuştu.

Kayan vardiyanın yanı sıra kimi bölümlerdeki işçiler işe 2 saat geç çağırılıyor, bunun karşılığında pazar günü 2 saat erken işbaşı yaptırılıyor. Patronların esnek çalışmanın her türünü “yasal hakkımız” diyerek hayata geçirdiğini söyleyen bir işçi sendikaya tepkisini şöyle dile getirdi: “Bizim sendikacılar izlemekle yetiniyor. Yahu, siz daha buna engel olamıyorsunuz, nerede kaldı MESS’ten isteklerimizi koparmak. Bu kafa ile bırakın hak kazanmayı, elimizde avucumuzda olan da uçup gidiyor.”

EN BAŞTA BU İŞ YASASINA KARŞI ÇIKILMALI

Yaşanan gelişmeler işçilerin taslaktaki parasal maddelerin yanı sıra idari maddeleri de tartışmasına neden olmuş. Bir işçi, esnek çalışma dayatmalarına itiraz ettiklerinde olanları şöyle anlattı: “Amirler bize dedi ki ‘İşverenin iş yasasından doğan hakkı bu.’ Açıkçası ben bundan önce sendikanın dağıttığı sözleşme kitapçığına, orada ne yazdığına dikkat etmezdim. Adamlar böyle deyince baktım. Hangi maddeye baktıysam diyor ki ‘iş kanunu hükümleri uygulanır.’ Çalışma süreleri, fazla çalışmalar, fazla çalışmaların düzenlenmesi her şey yasa. Dedim ki biz baştan kaybetmişiz zaten.”

O zaman en başta esnek çalışma hükümleri içeren, işçiyi değil patronu koruyan iş yasasına karşı çıkılması gerektiğini ifade eden Ford işçisi, şöyle devam etti: “Biz esnek çalışmayı getiren maddelerin taslakta nasıl düzenlendiğini bilmiyoruz. Çünkü bunları yaşamadan önce tek derdimiz alacağımız zam oranının ne olacağıydı. Artık böyle bakmamalıyız diye düşünüyorum. Sadece Ford işçisi değil diğer fabrikalardaki arkadaşlar da bu maddelere itiraz etmeli. Esnek çalışma bu sözleşmede kabul edilmemeli.”

'TÜRK METAL AYNI TÜRK METAL, KOMİTELERİMİZİ KURMALIYIZ'

MESS’in ortaya koyduğu kırmızı çizgilere karşılık işçilerin kırmızı çizgilerinden taviz verilmemesini isteyen bir Ford Otoson işçisi, şöyle konuştu: “İşe yeni giren işçinin saat ücreti 8.33, 10 yıllık işçinin ki 9.10. Böyle adalet olur mu? 10 yıldır bu fabrikaya emek vermiş, canını dişine takmış bir işçi 2 bin lira seviyesinde bir ücret alıyor. Nasıl geçinsin bu işçi? Çoluğuna çocuğuna nasıl gelecek hazırlasın? Bizim kırmızı çizgilerimiz belli. Sendika yüzde 38’in altına düşmeyecek, kıdem zammını muhakkak alacak. 3 yıllık sözleşmeyi hiç tartışmıyoruz bile! Bize bir daha bununla gelmesinler. Raporda ikramiyelerin kesilmesi meselesine gelince, keyfimizden mi rapor alıyoruz? Ömrümüz tükendi, bedenimiz eridi bu fabrikalarda. Sizin kırmızı çizgilerinize karşılık bizimkiler de bunlar. MESS de, sendika da bunu bilerek davransın.”

'BOŞUNA KOÇ’UN SENDİKASI DEMİYORLAR'

“Terzi kendi söküğünü kendisi dikecek” diyen başka bir Ford işçisi “Türk Metal aynı Türk Metal bunu gördük. Yine ‘fazla mesai eylemi’ dedi, yine kendisi deldi. Boşuna Ford işçisi Koç’un sendikası demiyor bu sendikaya. Bunu akıldan çıkarmamak lazım” uyarısında bulundu. Herkesin “Bu sözleşme greve giderse Hükümet yasaklar” dediğini, “Grev yasaklansa bile Yüksek Hakem Kurulu’ndan işçi lehine karar çıkar” diye düşünenler bile olduğunu aktaran işçi, “Bunun mümkün olamayacağını, Birleşik Metal-İş üyesi işçilerin grevi yasaklandığında Yüksek Hakem’den 3 yıllık sözleşme çıktığını anlatıyoruz arkadaşlarımıza. Yasaklanırsa cam işçisi gibi içerde eylemleri sürdürmemiz lazım diye tartışıyoruz” dedi.

MESS’in dayatmaları ve grev yasağına karşı önce kendi birliklerini sağlamaları gerektiğini dile getiren Ford işçisi, “Türk Metal’den işçilerin yararına bir tutum takınmasını beklemek saflık olur. İçerde birliği sağlamamız gerekiyor. Komitemiz olmalı. Her bölüm ve vardiyada gelişmeleri paylaşıp, nasıl bir yol yürüyeceğimizi belirlemeliyiz. Kendimiz karar alıp, kendimiz uygulamalıyız. Yoksa bırakın hak elde etmeyi, bu günleri bile arar hale gelebiliriz” diye konuştu.

www.evrensel.net