Kemal Kılıçdaroğlu, Posco işçilerini ziyaret etti

Sendikalaştıkları için işten atılan Posco Assan işçilerini ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu, 'İşçilerin örgütlenme hakkını tanıyın' çağrısı yaptı.

Hasret Gültekin KOZAN

Kocaeli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sendikalaştıkları için işten atılan Posco Assan işçilerini fabrika önünde ziyaret etti. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, "Biz işçi ve işvereni karşıt grup olarak görmedik ama işverenin şu gerçeği de görmesi lazım. İşçi köle olmak istemiyor, alın terinin karşılığını almak istiyor" dedi.

İlk önce sabah saatlerinde Gölcük'te sendika temsilcileri ve muhtarlar ile buluşan Kılıçdaroğlu, ardından Posco Assan fabrikasının önüne geldi. Burada direnişlerini sürdüren işçilerle buluşan Kılıçdaroğlu'nu Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu ve sendika yöneticileri karşıladı.

Birleşik Metal-İş Sendika Başkanı Adnan Serdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu'na son durumu anlatırken, "Günlerdir burada bekliyoruz. Önümüzdeki Salı günü buradan Ankara'ya yürüyüş yaparak Çalışma Bakanlığına gideceğiz ve sendika yetki belgemizi, hakkımızı isteyeceğiz" ifadelerini kullandı.

'İŞÇİ VE İŞVERENİ AYRI GÖRMEDİK'

Fotoğraf: DHA

Posco işçileriyle çay içen ve ateşin başında sohbet eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, işçilerin örgütlenme hakkının olduğuna vurgu yaptı. İşçi ve patronu ayrı görmediklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Sendika hakkı evrensel bir haktır. İşçiler bu hak için bedeller ödediler. Örgütlenme hakkı demokrasinin gelişmesini de sağlar. Mücadelenizi desteklemek için buraya geldik. Biz işçi ve işvereni ayrı görmedik ama işveren şunu kabul etmelidir. İşçi üretiyor, çalışıyor ve bunun hakkının verilmesi lazım. Eğer Türkiye'de iş yapıyorsanız işçilerin örgütlenme hakkını tanıyın" ifadelerini kullandı.

Örgütlenme için mücadele edenin yanında olduklarını aktaran Kılıçdaroğlu, "Sizlerin yürüyüşünüzde de yanınızda olacağız" dedi.

KİTLE ÖRGÜTLERİ VE MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra Kocaeli'de bulunan kiyle örgütleri ve muhtarlarla bir araya geldi. Günün 24 saati her türlü hakarete maruz kaldıklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Ben konuştukça beni tehdit ediyorlar. Sanıyorlar ki geri adım atacağım. Asla ve asla bir milim geri adım atmayacağız. Bu milletin hakkını, hukukunu sonuna kadar savunacağım. Benim kitabımda yandaş yok vatandaş var. Hangi partiden olursa olsun mağdursa ben onun yanındayım" dedi.

Türkiye’nin iyi yönetilmediğini ve hiç kimsenin yaşamından memnun olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Efendim büyüme arttı. Büyüme arttıysa çiftçi niye isyan ediyor. Kamyoncular neden memnun değil. Sen vergi kaçırmak için Man Adası'na gideceksin. Ben bunun hesabını sorunca her türlü hakareti edeceksin. Sonra da yerli ve milliyim diyeceksin. Hadi canım oradan. Sen ne yerlisin ne de milli" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Reza Zarrab aleyhine tek cümle kullanmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Ben söylüyorum; Reza Zarrab sahtekardır. Daha önce de söyledim. Reza Zarrab da aleyhime dünya kadar dava açtı. Tazminat davaları açtı şu anda Yargıtay'da dün avukatı telefon açmış; 'biz davalardan vazgeçmek istiyoruz' diye. İster geç, ister geçme. Sahtekarın davası ne ise o davanın üzerine sonuna kadar gideceğim" dedi.

CHP lideri Man Adası belgelerine ilişkin ise "Tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumak, emekli, işçi için bunları dedik. Niye vergi vermiyorsun arkadaş? Hangi şirketi sattın? Tık yok. 'Kılıçdaroğlu doğruları söylemiyor?' deniyor. Bütün belgeler var. Her şey gün gibi açık. İsteseler de bunları yok edemezler çünkü olay uluslararası bankacılık sisteminin içine girmiş vaziyette. Türkiye'deki bankayı kapatsan, yurt dışındaki banka var. Para oradan geldi. Herkes biliyor bütün bunları." dedi.

Kılıçdaroğlu CHP Kocaeli İl Başkanlığının yeni binasının açılışını da gerçekleştirdi. (Kocaeli/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Aralık 2017 15:16

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