Darbedilen zabıta çalışanı Kenan Fidan açıklama yaptı

İstanbul Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali'nin darbettiği zabıta çalışanı Kenan Fidan, olayla ilgili açıklama yaptı.

İstanbul Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali’nin şiddet uyguladığı taşeron çalışan zabıta görevlisi Kenan Fidan açıklama yaptı ve "Hukuki yollara başvurup başvurmayacağımı henüz bilmiyorum" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı olarak çalışan Kenan Fidan, görev esnasında kullandığı çekici araç ile emniyet şeridine girdiği gerekçesiyle İstanbul Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali tarafından darbedildi. Karali'nin Kenan Fidan'a art arda tokatlar atmasının ardından Fidan yere yığıldı ve hastaneye kaldırıldı. Olayın görüntülerinin basında yer almasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Tayfun Karali'nin görevden uzaklaştırıldığını ve hakkında soruşturma açıldığını ifade etti.

DARBEDİLEN ZABITA ÇALIŞANI KENAN FİDAN AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali’nin darbettiği Kenan Fidan, Habertürk’e yaptığı açıklamada, ortaya çıkan görüntülerde her şeyin göründüğünü ve yaşananları kendisinin de tasvip etmediğini belirtti. Fidan “Ben çekici şoförüyüm. Emniyet şeridini kullanarak çalışıyorum. Şerit ihlali olduğu doğru. Bu sırada da müdür görmüş. Olayın çok detayına inmek istemiyorum. Hukuki yollara başvurup başvurmayacağımı henüz bilmiyorum. Büyüklerimiz ne emrederse onu yapacağım. Görüntüleri herkes gördü. Ötesi gerisi yok. Üstlerimden aldığım talimat doğrultusunda, kamu çalışanı olduğumuz için fazla konuşamayacağım. Büyüklerimiz zaten gereğini yaptı. Haberlerde neler yazılıp çizildiyse doğrudur. Ben çekici şoförüyüm ve trafik bürolarına bağlı olarak çalışıyorum” dedi.

MEMURU DARBEDEN DAİRE BAŞKANI, SİVAS KATLİAMI SANIKLARININ AVUKATI ÇIKTI

Zabıta görevlisini darbeden İstanbul Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali’nin Sivas katliamı sanıklarının avukatı olduğu ortaya çıktı. Darbedilen zabıtanın AKP Milletvekili’nin yeğeni olduğu bilgisini veren Tüm Bel-Sen Mali Sekreteri Satı Burunucu, “Böyle de olsa taşeron bir emekçi olduğu için şiddeti yaşıyor” dedi.

Karaali’nin darbettiği taşeron zabıta görevlisini bayıldığı görüntülere ilişkin tartışma sürüyor. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Tüm Bel-Sen Mali Sekreteri Satı Burunucu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Tayfur Karali’nin Sivas katliamında, zanlıları savunan avukatlardan olduğunu bildirdi. Burunucu, “Şiddeti yaşayan zabıta emekçisi ise taşeron işçi. AKP’li Milletvekili Metin Külünk’ün yeğeni de olsa taşeron bir emekçi olduğu için şiddet yaşıyor ve işini kaybetme korkusuyla sesini çıkarmayan zabıta bir düre sonra bayılıyor” dedi.

DARP ÖRGÜTSÜZLÜĞÜN SONUCU YAŞANDI

Tüm Bel-Sen İstanbul 3 No’lu Şube Başkanı Hıdır Demirtaş da emekçilerin örgütsüzlüğünden güç alınarak yapılan darbın kabul edilemez olduğunu söyledi.

Gazetemize konuşan Demirtaş, “Bu şahsın arkadaşımıza yaptığı bu darbı bir şekilde teşhir etmek gerekiyor. Bu arkadaşımız taşeronda çalışan bir arkadaşımız. Çekinin şoförlüğünü yapıyor. Üyemiz değil ancak bizim için fark etmiyor, sonuçta orada çalışan bir arkadaşımız.

Burada önemli olan bu bir çalışanın şiddete uğramış olması. Buna ilişkin ne yapmamız gerekiyorsa emek örgütleri olarak yapmamız gerekiyor” diye konuştu. Darbın yaşanmasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinde yetkili olan işçi sendikalarının da payı olduğunu düşünen Demirtaş, şunları dile getirdi: “Yıllardan beri işveren güdümünde bir sendikacılık yaptılar. Orada gerçek anlamda emeği savunmadığı için bana göre bu cesareti oradan alıyorlar. Orada gerçek anlamda sendikacılık yapmış olsalardı bu yaşanmayacaktı diye düşünüyorum. Örgütsüzlüğün büyük bir sonucu. Şimdi asıl meselenin yaşanan bu şiddete karşı nasıl bir tepki vereceğimiz önemli. Bunu örgütlemek gerekiyor” diye konuştu.

(İstanbul/EVRENSEL)

ZABITAYI DÖVEN DAİRE BAŞKANI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İBB Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali'nin bir zabıta memuruna bağırıp ardından şiddet uygulamasına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Uysal, Zabıta Daire Başkanı Karali'nin görevden uzaklaştırıldığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Uysal açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Zabıta kardeşimize yapılan çirkin muamele nedeniyle Zabıta Daire Başkanını görevden uzaklaştırdım ve hakkında soruşturma başlattım. Vatandaşlarımız gerekli işlemlerin titizlikle yapılacağından emin olsunlar. 'Zabıta memuruna şiddet' görüntüleri çok üzücü ve insanlık adına utanç vericidir. Ben de haklı tepkilerini gösteren vatandaşlarımızla aynı duyguları yaşadım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde konumu ve sıfatı ne olursa olsun her çalışanımız saygıdeğerdir" (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Aralık 2017 08:47

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