Gizem Olgun’u öldüren eski eşe müebbet hapis cezası

Muğla Bodrum’da, boşandığı eşi Gizem Olgun'u işyerinde boğazını kesip, bıçaklayarak öldüren Mert Toprak müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde, boşandığı bir çocuk annesi Gizem Olgun'u (25) çalıştığı işyerinde boğazını kesip, bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Mert Toprak (27), müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bodrum'daki bir turistik tesiste bahçıvanlık yapan Mert Toprak, geçen Ocak ayında boşandığı Gizem Olgun'u Mart ayında çalıştığı mağazada boğazını kesip, defalarca bıçaklayarak öldürdü. Mert Toprak hakkında, Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Mert Toprak, avukatı Behice Tuğba Yılmazer, ölen Gizem Olgun'un babası Cenap Olgun, avukatları Funda Ekin Sümer, Arzu Hazer ile Bodrum Kadın Dayanışma Derneği üyeleri katıldı. Muğla Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyesi avukatlar Evrim İnan, Müge Kızılırmak, Sevinç Göçügenci, Pembe Saçar, Zehra Yakabaşı, Mine Çetinkaya da baba Cenap Olgun'un vekalet yetkisi vermesiyle duruşmada yer aldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Avukatı Murat Bayoğlu ise mazeret göstererek duruşmaya gelmedi.

SORUŞTURMANIN GENİŞLETİLMESİ TALEBİ REDDEDİLDİ

Sanık Toprak'ın avukatı Behice Tuğba Yılmazer, duruşmada, soruşturmanın genişletilmesi talep ederek, öldürülen Gizem Olgun'a ait cep telefonunun incelenmesi yönündeki taleplerini yineledi. Ancak mahkeme heyeti Gizem Olgun'un cep telefonunun üzerinde inceleme yapılması talebinin dosyada mevcut bilirkişi raporları ve tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yargılamaya bir yenilik katmayacağı anlaşıldığından reddine oybirliğiyle karar verdi.

Savcı bir önceki duruşmada verdiği esas hakkındaki mütalaasındaki görüşlerini tekrarlayarak, iddianamede sanığın canavarca bir hisle hareket ederek, eylemini gerçekleştirdiği belirtilmiş ise de yüklenen eylemin gelişim şekli değerlendirildiğinde Türk Ceza Kanunu'nun bu maddesinin uygulamayacağı yönünde görüş bildirdi. Ayrıca, sanık tarafından ileri sürülen ve Gizem'in özel hayatı veya üçüncü kişiler tarafından yapıldığı iddia edilen öldürme olayı iddialarının sanık lehine haksız tahrik hükümlerinin uygulanabilirliği olmadığı düşüncesinde olduğunu belirterek, kasten adam öldürme suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HÜKÜMLERİNİN UYGULANMAMASINI İSTEDİ

Öldürülen Olgun'un babası Cenap Olgun, savcının mütalaasının ardından şikayetinin devam ettiğini ve başka bir diyeceği olmadığını söyledi. Olgun'un avukatı Funda Ekin Sümer, savcının mütalaasına ilişkin beyanlarını dilekçe ile verdiklerini açıkladı. Avukat Sümer, "Mütalaaya haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması yönünde katılıyoruz. Ancak önceki sözlü ve yazılı beyanlarımızda da belirtmiş olduğumuz şekilde sanığın eğiliminin nitelikli hal olarak değerlendirilmesi gerektiği kanısındayız" dedi.

'BENİM VE ÇOCUĞUMUN DA HAYATI SONA ERDİ'

Sanık Mert Toprak, mütalaaya karşı savunmasında, "Aleyhime olan beyanları kesinlikle kabul etmiyorum. Bu olay nedeniyle sadece Gizem'in değil, benim ve çocuğumun da hayatı bir anlamda sona erdi. Elbette çok pişmanım. Evliliğimiz süresince keşke beni aldatmasaydı" dedi. Toprak, eşine evlilikleri süresince şiddet uyguladığı iddilarının da gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

HAKSIZ TAHRİK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINI İSTEDİ

Mert Toprak.'ın avukatı Behice Tuğba Yılmazer, evlilik birliği süresinde hem Gizem Olgun'un hem de baba Cenap Olgun'un şiddet nedeniyle bir başvurularının olmadığına dikkat çekip, "Bu durum katılan vekillerinin müvekkilim hakkındaki tanımlamalarını doğru olmadığını göstermektedir. Maktulün cesedi üzerinde klasik otopsi işlemi yapılmıştır. Ancak vajinal muayene yapılmadığı için tanık Cem Özdemir ile aralarında müvekkilin savunmalarında bahsi geçen şekilde bir ilişki yaşanıp yaşanmadığı hususu araştırılmamış, rapor ile sabit hale getirilmemiştir. Olay, maktul Gizem'in evlilik hayatı boyunca birçok kez müvekkilimi manevi olarak zor durumda bırakması nedeniyle meydana gelmiştir. Biz yargılama aşamasında boşanma sonrası taraflar arasındaki ilişkiyi gösterebilmek amacıyla savunma tanıkları sunmuştuk. Ancak bu talep mahkeme tarafından kabul görmedi. Boşanma gerçekleştikten sonra dahi müvekkilim maktul ile görüşmeye devam etmiş, bir nevi kocalık görevi yapmaya devam etmiştir. Tanıkların ifadesinde yer alan 'boş gözlerle bakıyordu' ifadeleri müvekkilimin olay anında kendisinde olmadığı ve cezai ehliyetinin bulunmadığını göstermektedir" dedi. Karar verilirken haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiğini savundu.

Mahkeme heyeti tarafından son sözü sorulan Mert Toprak ise, "Böyle olmasını istemezdim. Takdir mahkemenindir" dedi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ.

Mahkeme heyeti verilen aranın ardından kararını açıklayıp, sanık Mert Toprak'ı sabit olan kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptı. Mahkeme heyeti, verilen bu cezada başkaca bir arttırım ya da eksiltme yapılmasına yer olmadığını belirtti.

'İSTİNAF MAHKEMESİ'NE GİDECEĞİZ'

Mahkeme çıkışında açıklama yapan Cenap Olgun'un avukatı Funda Ekin Sümer, müebbet hapis cezası kararının iyi bir karar olmasına rağmen, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası için İstinaf Mahkemesi'ne başvuruda bulunacaklarını söyledi.

Mahkemenin kararından memnun olmadığını belirten Cenap Olgun, "Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı bekliyorduk. Kızımın kanı yerde kaldı" dedi. (DHA)



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