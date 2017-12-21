Maraş Katliamı Kocaeli'de lanetlendi

Kocaeli'de Alevi Kültür Dernekleri'nin çağrısıyla düzenlenen etkinlikte Maraş Katliamı'nın unutulmadığı vurgulandı.

Maraş Katliamı'nın üzerinden 39 yıl geçti. Kocaeli'de Alevi Kültür Dernekleri'nin çağrısıyla düzenlenen etkinlikte Maraş Katliamı'nın unutulmadığı vurgulandı.

Alevi Kültür Dernekleri Kocaeli Şube'sinde gerçekleştirilen etkinlikte, katliam izlenen sinevizyonla bir kez daha hatırlandı. Sinevizyonun ardından konuşan Alevi Kültür Dernekleri Kocaeli Şube Başkanı Birol Sağlam, "Ne sokağa çıkma yasaklarınız, ne ekmek almaya giden çocuklarımızı sokak ortasında vurdurmanız, ne çocukları öldürülen anaları yaptığınız seçim mitinglerinde yuhalatmanız ne de cemevlerine cümbüş evi diyerek itibarsızlaştırmaya çalışmanız; bizim özgürce, kardeşçe, insanca birlik ve beraberlik içinde yaşama umutlarımızı yok edemeyecek" dedi.

'ANLATMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

1978 yılında Maraş’ta neler olduğunu her koşulda anlatmaya da devam edeceklerini belirten Sağlam, "Nazi Almanyasından alınan yöntemler ile daha önceden evleri işaretlenen Alevilerin, devrimci-demokratların evlerine, ellerinde üç hilalli bayraklar ile 'Yaşasın Türkeş' diye bağırarak, dinci gericilerin ve sivil faşistlerin makineli tüfekler ile nasıl saldırdığını, 4 gün süren katliam boyunca, resmi rakamlara göre 111 kişinin, gerçek rakamlara göre ise 500 den fazla kişinin vahşice nasıl katledildiğini, binlerce Alevinin ise yaralı olarak kurtulduğunu bu köhne zihniyetin çirkin yüzünü daha yakın zamanda Malatya’da Cemal Gürsel mahallesinde ve İzmit’te Tavşantepe mahallemizde Alevi evlerini işaretlediklerini anlatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Maraş Katliamının örgütlü bir katliam olduğunu hatırlatan Sağlam, "Maraş Katliamı devlet eliyle gerçekleştirilmiş örgütlü bir katliamdır. Maraş Katliamı tarihinde dönemin başbakanın ölümü sonrası çekmecesinden çıkmış olan, 'katliam, MİT’in içindeki MHP kanadı tarafından organize edildi' yönündeki, yine MİT’ten gelmiş olan bilgi notları, yıllardır ileri sürdüğümüz somut gerçeklerin, su yüzüne çıkmış belgeler ortadadır" dedi.

'HÜKÜMETİN YAKLAŞIMI ORTADA'

HDP Antep Milletvekili Mahmut Toğrul’un imzasıyla Maraş, Sivas ve Gazi katliamları hatırlatılarak, benzeri provokasyonların önüne geçilmesi amacıyla Meclis bünyesinde araştırma komisyonunun kurulması talebine verilen cevabı eleştiren Sağlam, "Önergede geçen 'katliam' ifadesini 'kaba ve yaralayıcı söz' olarak değerlendiren meclis başkanı önergeyi iade etti. Bu tutum meclis Başkanı İsmail Kahraman başta olmak üzere Hükümetin Alevilere yönelik katliamlara yaklaşımının somut göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Bütün yaşananlara rağmen birlik ve beraberlik umutlarını yitirmediklerinin altını çizen Sağlam, "Ancak ne 12 Eylül’leriniz, ne sıkıyönetimleriniz ne sokağa çıkma yasaklarınız, ne ekmek almaya giden çocuklarımızı sokak ortasında vurdurmanız, ne çocukları öldürülen anaları, yaptığınız seçim mitinglerinde yuhalatmanız ne de cemevlerine cümbüş evi diyerek itibarsızlaştırmaya çalışmanız, bizim özgürce, kardeşçe, insanca birlik ve beraberlik içinde yaşama umutlarımızı yok edemeyecek" dedi.

Anma programına; CHP, HDP, EMEP, ÖDP, SYKP, KESK, Kocaeli Dayanışma Akademisi, Kocaeli Demokrasi Girişimi, Dersimliler Derneği, Halkevleri, İmam Hüseyin ve Çınarlı Cemevleri yönetici ve üyeleri katıldı. (Kocaeli/EVRENSEL)



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