Rektörlüğün yazısını paylaşınca görevinden uzaklaştırıldı

Batman Üniversitesinde Rektörlüğün öğrencilerin kıyafetleri konusunda uyarı yazısını sosyal medyada paylaşan öğretim görevlisi görevden uzaklaştırıldı

Batman Üniversitesi’nde Rektörlüğün öğrencilerin kıyafetleri konusunda uyarı yazısını sosyal medyada paylaşan öğretim görevlisi görevden uzaklaştırıldı

Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde Yrd.Doç.Dr. Davut Okçu; Rektörlüğün fakülte kampüsündeki bazı öğrencilerin kıyafetlerinden dolayı Dekanlığı uyardığı ve gereğinin yapılmasını istediği yazıyı, sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldı.

Rektörlük, İslami İlimler Fakültesi kampüsündeki bazı öğrencilerin kıyafetleri nedeniyle gelen yoğun şikâyetler üzerine Dekanlığı bir yazıyla uyardı. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş imzası ile İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı'na gönderilen yazıda; üniversitenin Batı Raman Kampüsü'nde günün değişik saatlerinde ve farklı mekânlarda tamamıyla kapalı, pardösülü, peçeli ve gözlüklü halde, kimliği net olarak anlaşılamayan öğrencilere çok sayıda kişinin şahit olduğu ve bu durumun endişe ve tedirginliğe yol açtığı belirtildi. Yazıda; bu tür giyim tarzı için çözümün tespiti ve ilgili mercilerce ve Dekanlığa bilgi verilmesinin talep edildiği belirtildi. Rektör Durmuş imzalı yazının sonunda ise şöyle denildi:

"Bahse konu öğrenciler, Dekanlığınıza bağlı bölümlerde öğrenim gören öğrenciler olduğundan, Dekanlığınızca, 'Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Kılık Kıyafet Yönetmeliği' kapsamında gerekli işlemlerin yapılmasını hususunda gereğini rica ederim."

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Yükseköğretim Kurulu, tartışmalara neden olan yazı nedeniyle Batman Üniversitesi ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıklarken, söz konusu yazıyı sosyal medyada paylaştığı ileri sürülen İslami İlimler Fakültesi'nde Yrd.Doç.Dr. Davut Okçu'nun da hakkında yürütülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi. Rektörlükten, Yrd.Doç.Dr. Okçu'ya gönderilen uzaklaştırma yazısında şöyle denildi:

"Üniversitemizin birimleri arasında yapılan yazışmaları, öğrencilere, sosyal medyaya ve basına servis ederek 'öğrencilerin ayaklanmasına, üniversite yönetimine karşı tavır alınmasına ve eğitim imkânları ellerinden alınıyormuş algısı yaratılmasına sebebiyet verilmesi' suçu kapsamında; hakkınızda yürütülmekte olan soruşturmanın selameti açısından kanunun 62. maddesine istinaden 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 137. maddesi gereğince 'Görevden uzaklaştırma', devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde görevi başında kalmasında sakınca görülecek devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir. 'Görevden uzaklaştırma tedbiri soruşturmanın herhangi bir safhasında da alınabilir' uyarınca, 19.12.2017 tarihinden itibaren görevden uzaklaştırılmış bulunmaktasınız. Bu süre içerisinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 141. maddesi uyarınca aylığınızın 2/3'ü tarafınıza ödenecektir." (DHA)



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