IKBY'de Nêçirvan Barzani, KDP ve KYB’den açıklama

IKBY’de Nêçirvan Barzani, KDP ve KYB, birçok kent ve yerleşim yerinde başlayan gösterilere ilişkin şiddetten uzak durma çağrısı yaptı

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Nêçirvan Barzani, KDP ve KYB, birçok kent ve yerleşim yerinde başlayan gösterilere ilişkin yaptıkları ayrı ayrı açıklamalarla, şiddetten uzak durulması çağrısı yaptı.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde siyasi ve ekonomik kriz, yolsuzluk ve hükümet politikalarını protesto etmek için sokağa çıkan halkın tepkisi devam ediyor. Birçok yerde siyasi partilerin binaları ateşe verilirken, Ranya’da 5, Koyê’de ise bir kişi müdahaleler esnasında açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi. Müdahalelerde onlarca kişi yaralandı, onlarcasının da gözaltına alındığı belirtiliyor. Süleymaniye merkezli yayın yapan NRT TV’nin binası da akşam saatlerinde asayiş güçleri tarafından basılarak, yayını durduruldu ve çalışanları gözaltına alındı. Ayrıca Yeni Nesil Hareketi Başkanı Shaswar Abdulwahid, İngiltere’den Süleymaniye’ye dönüşünde havalimanında gözaltına alınmış, Tevgera Azadî de, Süleymaniye Vilayeti Eşbaşkanları Azad Omer'den haber alamadıklarını duyurmuştu.



Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Nêçirvan Barzani, KDP ve KYB, birçok kent ve yerleşim yerinde başlayan gösterilere ilişkin yaptıkları ayrı ayrı açıklamalarla, şiddetten uzak durulması çağrısı yaptı.

NÊÇİRVAN BARZANİ: TALEPLER BARIŞÇIL OLMALI

Birçok yerde süren gösterilere ilişkin Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Nêçirvan Barzani açıklama yayınladı. Barzani’nin açıklaması şöyle: “Taleplerinizi anlıyor ve duygularınızı paylaşıyorum. Taleplerin barışçıl bir şekilde belirtilmesi yasal ve demokratik bir haktır. Ancak şiddet asla tasvip edilemez. Halen istikrarsız ve şiddetin yaşandığı bir bölgede yaşadığımızı unutmamalıyız. Dün bile pêşmergelerimiz DAİŞ teröristlerinin bir saldırısıyla karşı karşıya kaldı. Iraklı güçlerin Mahmur çevresindeki hareketliliğinden haberdarız ve bundan rahatsızlık duyuyoruz.”

KDP: HALK SAĞDUYULU DAVRANMALI

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) de yaptığı açıklamada sağduyu çağrısı yaptı. Açıklama şöyle: “Halkın yaşam koşullarının düzeltilmesi gerekir ve temiz niyetli yaklaşımları destekliyoruz. Hükümet bu önemli sorunu çözmelidir. Fakat aynı zamanda resmi kurumlara, siyasi parti binalarına ve genel yerlere saldırı yapılmasına karşıyız ve bu tür yaklaşımlar özden ve gerçeklikten uzaktır. Görülüyor ki karışıklık ve şiddet yaratmak isteyenlerin ilk amaçları parti binalarımızı hedef almaktır. Güvenlik güçleri kurumlarından görevlerini yerine getirmelerini ve Kürdistan’ı çirkinleştirecek olaylara yol vermemelerini talep ediyoruz.



Halkı sağduyuya ve sorumluca davranmaya davet ediyoruz. Kürdistan ve demokrasi tecrübesini tehdit eden bu çirkince yaklaşımlara karşı sorumluca davranmasını talep ediyoruz. Halkın taleplerinin büyük bir bölümünü yerine getirmek ve bu zor süreçleri aşmak ancak bütün tarafların çabaları ile olur, bu şeklide de demokratik bir seçimin yapılması ve yeni bir hükümetin kurulması için zemin oluşur.”

KYB: GÖSTERİLER MEŞRUDUR FİTNEDEN UZAK DURULMALI

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Politbürosu ise şu açıklamayı yaptı: “Gösterilerde demokratik ve medeni olmayan yaklaşımları reddediyoruz. Vatandaşların maaş ve daha iyi bir yaşam için yaptığı gösterileri meşru görürken, gösterilerde yaşanan taşkınlıkların ve şiddet yönteminin bu tür haklı gösterilere de zarar verdiğini belirtmek istiyoruz. Vatandaşlarımızdan bazı sorumsuz ve haklı taleplere fitne sokmak isteyen kişilerin oyununa gelmemelerini istiyoruz. Tüm Kürdistan halkından elde edilen kazanım ve değerlerini korumasını ve düşmanların planlarına zemin oluşturacak şiddet ve fitne olaylarından uzak durmalarını talep ediyoruz.” (İstanbul/MA)



Son Düzenlenme Tarihi: 20 Aralık 2017 11:36

www.evrensel.net