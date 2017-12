‘Posco patronu yasalara uymuyor, yetkililer sessiz kalıyor’

Posco Assan’da 33 gündür direnişlerini sürdüren işçiler verilen sözlerin yerine getirilmesini istiyor. Direnişe uluslararası destek geldi.

DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikasında örgütlendikleri için işten atılan 88 işçi direnişlerini devam ettiriyor. Fabrika önünde bekleyişlerini sürdüren işçilere direnişlerinin 33. Gününde Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, IndustriALL Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan ve CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet seslendi.

Posco Assan önünde yapılan açıklamaya Birleşik Metal’in örgütlü olduğu fabrikalardan da destek geldi. İlk olarak konuşan Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, bugüne kadar yaşanan sürece değindi. Yetkililerin verdikleri sözleri tutmadığını belirten Serdaroğlu, “Kör ve sağır olmayın, üç maymunu oynamayı bırakın” dedi.

Patronun yasa tanımadığını belirten Serdaroğlu, “Bu organize sanayi bölgesinde demokrasi yok. Eğer bir ülkede yasalar varsa ve uygulanmıyorsa burada demokrasi yok demektir. Burada Ali Kibar'ın yasaları geçerli, maalesef Ankara'da da onun yasaları geçiyor. Kibar holdingin bünyesine bulunan hiç bir fabrikada sendika yok, yasalara uymuyorlar, sendikaya üye olan işçileri de işten atıyorlar” ifadelerini kullandı.

‘EVET OYU İSTEYENLERİN YAKASINA YAPIŞACAKSINIZ’

Yetki belgelerinin hala gönderilmediğini aktaran Serdaroğlu, “Ali Kibar Çalışma Bakanını, Hükümeti tehdit ediyor. Bizim yetki belgemizi o yüzden göndermiyorlar. Çalışma Bakanı, AKP'li Milletvekilleri, Vali, Büyükşehir Belediye Başkanı hepsi siz haklısınız diyor. Ama işçileri yasatanımaz, işçi tanımaz Ali Kibar'a teslim ettiler. Suç işliyorlar” dedi. İşçilere de seslenen Serdaroğlu, “Seçimlerde, referandumda fabrikaya kadar gelerek evet oyu isteyenlerin yakasına yapışacaksınız, benim sendikamı tanı, hakkımı ver diyeceksiniz” diye konuştu.

Serdaroğlu’nun ardından konuşan CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, mecliste işçilerin durumunu gündeme getirdiklerini, AKP’li vekillerin kendilerini şov yapmakla suçladığını belirtti. AKP’li vekilleri işçileri işe geri almak için adım atmaya çağıran Hürriyet, “İktidar vekilleri bize şov yapıyorsunuz diyor. Hadi biz şov yapıyoruz, bu kadar emekçi de mi şov yapıyor? Bu mudur ekmek mücadelesine bakış açınız? Hadi Zeki Aygün, senin şovunu görelim, bu kadar işçiyi geri işe aldır, sen de şov yap” dedi.

‘GÜN GELİR BU ŞEHRİN ÇOCUKLARI SİZDEN HESAP SORAR’

Bu ülkeyi yönetenlerin verdikleri sözleri tutması gerektiğini hatırlatan Hürriyet, “Hadlerini bilsinler, bu mücadele sizin, bizim, hepimizin, çocuklarımızın mücadelesi. Biz inatla söylemeye, haykırmaya devam edeceğiz. Bu ülkeyi yönetenler sözlerini tutmalı, tutamayacakları sözleri vermesinler. Bu sorun ya çözülecek, ya çözülecek. Bunun başka yolu yok. Bizlere düşecek olan neyse, bize oy verin ya da vermeyin, yanınızda olacağız. Mücadeleniz, mücadelemdir. Yetkililere sesleniyorum, hepiniz ayağınızı denk alın. Gün gelir bu şehrin çocukları sizden hesabını sorar” dedi.

‘ULUSLARARASI DAYANIŞMA İÇERİSİNDEYİZ’

143 ülkede 50 milyondan fazla üyesi bulunan IndustriALL Küresel Sendikasının Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan ise, işçilerin bir onur mücadelesi verdiğini belirtti. Özkan, “Sesiniz o kadar güçlü geliyor ki, bu haklı mücadeleniz dünyanın her yerinden duyuluyor” dedi. Dünyanın her yerinde mücadele verdiklerini hatırlatan Özkan, “Sömürüye karşı çıktığımız için mücadele veriyoruz. Biz bu sistemi reddediyoruz, dünyanın her yerinde işçi sınıfının mücadelesini veriyoruz, uluslararası dayanışma içerisindeyiz. Yetkimizi istedikleri kadar göndermesinler, bizin yetkimiz işte burada. Birleşik Metal'in bayrağını bu fabrikanın bacasına asacağız” ifadelerini kullandı.

Konuşmalara; “Zafer direnen emekçinin olacak” ve “Sendika hakkımız engellenemez” sloganıyla karşılık veren işçiler, fabrika önünde bekleyişlerini sürdürecek. (Kocaeli/EVRENSEL)



