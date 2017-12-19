Ailelerden ana akım medyaya tepki: Şikayetçi olacağız

İzmir'de gözaltına alınan Nazmiye Erkan’ın ana akım medyada bombacı olarak gösterilmesine ailesinden tepki geldi.

İzmir’in birçok ilçesinde sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlarda 51 kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınanlardan Nazmiye Erkan'ın ana akım medyada "bombacı" olarak gösterilmesine tepki gösteren anne Sultan Erkan haberi yapanlar hakkında şikayetçi olacaklarını söyledi.



İzmir'in Konak, Bornova, Çiğli, Çimentepe, Kemalpaşa, Menemen, Karşıyaka, Karabağlar ve Aliağa ilçelerine sabah saatlerinde birçok eve eşzamanlı baskın gerçekleştirildi. Sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle haklarında “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” iddialarıyla soruşturma başlatılan 65 kişi hakkında yakalama kararı olduğu belirtilen operasyonda 51 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınılan 51 kişinin Bozyaka Emniyet Müdürlüğü’nde tutulurken, 14 kişinin hala arandığı öğrenildi. Gözaltına alınanlarla ilgili 24 saat avukat görüş yasağı konulduğu belirtildi. Gözaltına alınanlardan 26 yaşlarındaki Ufuk Kişin'in bedensel engeli olduğu öğrenildi.

‘KIZIMI HEDEF GÖSTEREN ANA AKIM MEDYADAN DAVACI OLACAĞIM'

Gözaltına alınan Nazmiye Erkan’ın ana akım medyada "PKK'nin bombacısı" ifadesiyle verilmesine anne Sultan Erkan tepki gösterdi. Anne Erkan, sabah saatlerinde özel harekat polislerinin kızını sosyal medya gerekçesiyle gözaltına aldığını söylerken, evde bulunan kitaplara el konulduğunu belirtti. Anne Erkan, kızının daha önceki dosyasından 8 yıl cezaevinde kalarak çıktığını hatırlattı. Anne Erkan, "Kızım daha önceki dosyasından dolayı şimdi 'bombacı' olarak hedef gösterildi. Kızımı bu konuda hedef göstermişler. Ana akım medya eski olanları şimdi olmuş gibi gösteriyor. Kızım kız kardeşinin yanında çalışıyordu. Kanser hastası. Kızımın böyle eski dosyalarından dolayı hedef gösterilmesini doğru bulmuyoruz. Bundan sonra kızım hakkında yalan yanlış haber yapanlardan davacı olacağım. Hukuki yollarda ne varsa yapacağım." dedi.

'KÜRT OLDUĞUMUZ İÇİN HEDEF GÖSTERİLİYORUZ'

Gözaltına alınanlardan Şeref Sürme'nin eşi Sevim Sürme ise eşinin kendi halinde biri olduğunu belirterek, ana akım medyanın kendilerini sırf Kürt oldukları için sürekli hedef gösterdiğini aktardı. Sürme, "Evi dağıtıyorlar daha sonra suçsuz yere eşimin çalıştığı iş yerine de baskın yaparak gözaltına alıyorlar. Üstüne bir de hedef gösteriliyoruz. Bize yaptıkları bu muameleyi kabul etmiyoruz. Hepsinden şikayetçi olacağız." dedi. (İzmir/MA)



Son Düzenlenme Tarihi: 19 Aralık 2017 18:53

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