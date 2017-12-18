Galatasaray'da Tudor dönemi sona erdi, seçim kararı alındı

Galatasaray, Hırvat Teknik Direktörü Igor Tudor'la yollarını ayırma kararı aldı. Sarı kırmızılılar ayrıca olağanüstü seçime gidiyor.

Galatasaray’da senaryo bu yıl da değişmedi. Yönetim, bir kez daha sezon ortasında teknik direktör değişikliğine gitti ve Igor Tudor’la yollarını ayırdı.

2-1'lik Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrası yönetim kurulu, olağanüstü toplanma kararı almıştı. Ancak 3 saatlik toplantıdan çıkan sonuç sadece Igor Tudor’un koltuğuyla sınırlı olmadı.

13 OCAK YA DA 20 OCAK'TA SEÇİM VAR

Sezon sonu seçim baskısı altında olan ve Fatih Terim konusunda yönetimin tam desteğini alamayan Dursun Özbek, olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı. Buna göre 13 Ocak 2018'de veya yeterli çoğunluk olmaması halinde 20 Ocak 2018'de, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı yapılacak.

Ayrıca Özbek'in, yarın saat 13:00'te Türk Telekom Stadyumu'nda basın toplantısı yapılacağı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: "Yönetim Kurulumuz medeni kanun ve tüzüğümüzün ilgili maddeleri uyarınca 13 Ocak 2018 tarihinde, yeterli çoğunluk olmaması halinde 20 Ocak 2018 tarihinde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı kararını oy birliğiyle almıştır. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek konu ile ilgili olarak 19 Aralık 2017 Salı günü saat 13:00'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda basın toplantısı yapacaktır."

UFUKTA TERİM Mİ VAR?

Galatasaray’da yeni teknik direktörün kim olacağı da en çok tartışılan konular arasında. Özellikle uzun süredir adı gündeme gelen Fatih Terim’le ilgili bir gelişme olup olmayacağı merak ediliyor. Ancak her halükarda bu kararın seçim sonrasına kalması bekleniyor.

TUDOR CİMBOM’DA NE YAPTI?

Hırvat Teknik Direktör Igor Tudor, Şubat 2017'de Kardemir Karabükspor'dan takımın başına getirilmişti. Tudor, geçtiğimiz yıldan bu yana Cimbom’la çıktığı 30 lig maçında 18 galibiyet, 3 beraberlik 9 yenilgi aldı. Galatasaray bu sezon ligde 16 maçta 32 puan topladı ve Başakşehir'in arkasında ikinci sırada yer alıyor.

Tudor’lu Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’ne ön elemede İsveç’in Östersunds takımına elenerek veda etmişti.

BÜYÜK MAÇ SENDROMU

Tudor, Galatasaray'ın başında bulunduğu süreçte ‘büyük’ maçlarda galibiyet alamadı. Sarı-kırmızılı takımın başında Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'e karşı toplam 8 maça çıkan Hırvat çalıştırıcı, bu 8 maçta da galip gelemezken 1 beraberlik 7 mağlubiyet aldı.

Galatasaray Tudor'la toplam 34 resmi maçta 19 galibiyet aldı, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.

ÖZBEK, ‘HOCAMIZIN ARKASINDAYIZ’ DEMİŞTİ

Başkan Dursun Özbek bugüne kadar pek çok kez Igor Tudor’un arkasında olduklarına dair açıklamalar yaptı. Özbek son olarak Beşiktaş mağlubiyetinin ardından yapılan yönetim kurulu toplantısından sonra “Hocamızın arkasındayız, yeni antrenör arayışımız yok” açıklamasını yapmıştı.

GALATASARAY’IN SEZON ORTASI DEĞİŞİKLİKLERİ

Sarı kırmızılılar uzun süredir teknik direktör istikrarından yoksun durumda. 2008’de Karl Heinz Feldkamp sonrası Cevat Güler, son düzlükte göreve gelmiş ve takımla şampiyonluk yaşamıştı. 2015’te ise Cesare Prandelli’nin kovulmasının ardından Hamza Hamzaoğlu ile sezon sonunda zafere ulaşılmıştı.

Ancak bu 2 sezon istisnadan öteye gitmiyor. Sarı kırmızılılar 2010/11’de sezona Frank Rijkaard’la başlamış ancak daha sonra göreve gelen Gheorghe Hagi’yle lig sekizinci sırada tamamlanmıştı. Cimbom 2011/12 ve 2012/13 sezonlarında Fatih Terim’le şampiyonluğa ulaştı. 2013/14 sezonunun başında Ünal Aysal-Fatih Terim gerginliği sonrası 7. haftada Roberto Mancini direksiyonu devraldı. Mancini’li Cimbom, ligi ikinci tamamladı. 2014/15’te Prandelli-Hamzaoğlu değişikliğinin sonuç vermesiyle 2015/16’ya da Hamzaoğlu ile başlandı. Ancak Kasım ayında Mustafa Denizli, Mart ayında ise Denizli’nin yerine Orhan Atik-Jan Olde Riekerink değişiklikleri gündeme geldi. 6. tamamlanan sezonun ardından Riekerink’le başlanan 2016/17’de ise 21. haftada Igor Tudor Galatasaray’ın başına geçti. Tudor’la Galatasaray sezonu dördüncü tamamladı. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Aralık 2017 18:33

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