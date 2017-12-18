Okul Müdürü Ayhan Kökmen'in öldürülmesi protesto edildi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Okul Müdürü Ayhan Kökmen’in, makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesi birçok ilde protesto edildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Okul Müdürü Ayhan Kökmen’in, makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından okul ilçe kaymakamlığı tarafından 2 gün tatil edildi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü de, Ayhan Kökmen’in adının ilçede bir okula verilmesi için çalışma başlattı. Kökmen’in adının hangi okula verileceğinin ilgili komisyon tarafından belirleneceği bildirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 11. sınıf öğrencileri Uğurcan Y. ile İlhami P. “Kasten adam öldürme”, Uğurcan Y’nin babası B.Y. ise “Adam öldürmeye azmettirmek” suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, vahşi cinayeti İlhami P.’nin işlediği ve suçunu jandarmadaki sorgusunda kabul ettiği öğrenildi. Zanlılardan İlhami P’nin ifadesinde, “Pişman değilim, yine olsa yine yapardım” dediği bildirildi.

4 SENDİKA PROTESTO ETTİ

Tokat’ta ve Ordu’da Eğitim Sen, Türk Eğitim-Sen, Eğitim-Bir-Sen ve Eğitim-İş üyeleri, Okul Müdürü Ayhan Kökmen’in öldürülmesi ve eğitim emekçilerine yönelik saldırılara tepki gösterdi.

IĞDIR’DA ÖĞRETMENE SALDIRANLAR SERBEST

Öte yandan Iğdır Milli Eğitim Vakfı (MEV) Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Yücel Düzci’ye, geçtiğimiz cuma günü saldıran 3 kişi, adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı.

Müdür Başyardımcısı Yücel Düzci, geçen cuma günü bahçedeyken, okula koşan bir öğrenciyi dövmek için peşinden gelen 3 kişinin içeri girmesine izin vermedi. Düzci ile okula girmeye çalışan kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında saldırganlar, Yücel Düzci’yi darbetti. Saldırganlar, diğer öğretmen ve görevlilerin müdahale etmesi üzerine kaçtı. İhbar üzerine okula gelen polis, kamera kayıtlarını izleyerek saldırganları gözaltına aldı, Düzci ise devlet hastanesine kaldırıldı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı.

'DİMDİK AYAKTAYIZ'

Ayhan Kökmen'in 2 öğrencisi tarafından öldürülmesi, Ahlat'ta yapılan basın açıklamasıyla kınandı. Türk Eğitim-Sen Bitlis Şube Başkanı Ünal Gürbüz, öğretmenlere yönelik şiddeti kınadıklarını belirterek, "Öğretmene şiddet noktasında bütün eğitim çalışanlarını tek vücut şekilde, dimdik ayakta olduğunu Türkiye kamuoyuna ilan ediyoruz. Yetki sahibi olanların da öğretmene karşı şiddet olaylarını sadece kınamakla yetinmesini istemiyoruz. Kendilerinden daha somut adımlar atmalarını bekliyoruz ve caydırıcı hukuki tedbirlerin alınmasını istiyoruz" dedi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Aralık 2017 16:38

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