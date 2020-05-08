DİSK'e bağlı Sosyal-İş sendikası: AVM'ler salgın yuvasına dönüşmesin

DİSK’e bağlı Sosyal-İş sendikası, halk sağlığının korunması ve AVM’lerden işçi cenazelerini kaldırmamak için AVM’lerin açılma tarihinin ertelenmesini istedi.

AVM işçilerinin gün boyu ayakta, sağlıklı yemek ve dinlenme olanaklarından yoksun, yeterince güneş ışığı görmeden ve oksijen alamadan çalıştığına dikkat çekilen açıklamada, “Kovid-19 koşullarında AVM’lerde teknik, sıhhı ve eğitsel bir dizi tedbir ile birlikte işçiler için insanca çalışma ortamı ve insan gibi yaşama olanakları sağlanmadan AVM’ler açılmamalı. Çoğunluğu 18-25 yaşlarında olan genç işçiler göz göre göre salgına teslim edilmemelidir” dendi.

Semt pazarlarında yaşananların AVM’lerde ortaya çıkacak tablo hakkında ipucu verdiği ifade edilen açıklamada, yaşananların AVM’lerin açılması kararının yerinde olmadığını gösterdiği belirtildi.

AVM‘leri açma kararının, toplumun salgına karşı verdiği 2 aylık emeği sabote edeceği vurgulanan açıklamada “Kovid-19 verileri olumlu gibi görünse de halen her gün yaklaşık 2 bin yeni vaka ortaya çıktığı, onlarca kişinin vefat ettiği gerçeği göz ardı edilemez. AVM’lerde teknik, sıhhı ve fiziksel önlemler alınmamakta, gerekli yatırımlar yapılmamaktadır. AVM çalışanlarının ve ziyaretçilerin sağlığına dair gerekli tedbirler alınmamaktadır. Bir avuç AVM patronunun menfaati için toplumu salgına teslim etme riski taşıyan bu karar gözden geçirilmeli ve ertelenmelidir” dendi. (İstanbul/EVRENSEL)

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