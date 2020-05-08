Türkiye'de koronavirüs: 3 bin 689 ölüm | Öne çıkan tüm gelişmeler (8 Mayıs)

SON 24 SAAT BİLANÇOSU: 48 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ
Türkiye'de Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 48 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 3 bin 689'a yükseldi.
Son 24 saatte Koronavirüs sebebiyle 48 kişi yaşamını yitirdi
• Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 48 kişi yaşamını yitirdi ve toplam can kaybı 3 bin 689'a yükseldi.
• Pazarlarda giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye malzemelerinin satışının kısıtlanmasına ilişkin alınan karar 11 Mayıs'tan itibaren kaldırıldı.
• Çalışma Bakanlığı ücretsiz izin ödemelerinin bugün başlayacağını açıkladı.
• Kapalıçarşı 1 Haziran'da ziyarete açılacak.
• Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske takılması ve fiziksel mesafe kuralına uyulması zorunlu hale getirildi.
• Anneler Günü ve Ramazan Bayramı’nda huzurevleri fiziki ziyaretlere kapalı, dijital ziyaretlere açık olacak.
Türkiye'de Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 48 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 3 bin 689'a yükseldi.
Son 24 saatte Koronavirüs sebebiyle 48 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye Otel Lokanta Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası (Toleyis) Genel Yönetim Kurulu, karantina yurtlarında çalışan üyelerine ve taşerondan kadroya geçen işçilere ek ödeme verilmesini istedi.
Karantina yurtlarında çalışanlara ek ödeme verilmesi talep edildi
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (Betam) tarafından hazırlanan rapor, koronavirüs salgınının işgücü piyasasına etkisini ortaya koydu. Raporda, İŞKUR ve Kariyer.net’in işletmelerin açık iş, işe yerleştirme, aranan eleman gibi verilerini öncü göstergeler olarak kullanarak nisan ayında Türkiye işgücü piyasasında neler yaşanmakta olduğuna dair ilk izlenimleri paylaşıldı. Tüm öncü göstergeler ekonomide büyük çöküş yaşandığını gösterdi.
Kovid-19 salgını işsizlik tsunamisi yarattı, istihdam kaybı yüzde 70-80'lere ulaştı
Maske dağıtımının planlanamaması nedeniyle pandemi sürecinde eczacılar ile halk karşı karşıya getirildi. Geleceğin eczacıları olan Hacettepe Ünviersitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri, ileride bu koşullarda çalışmak zorunda olmanın kendilerini oldukça tedirgin ettiğini anlattı.
Eczacılık öğrencileri: İleride bu koşullarda çalışmaktan endişeliyiz
Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkan Vekili Sinan Vargı, tavan fiyatı 1 lira olarak belirlenen maskeler nedeniyle geçim sıkıntısına bir de maske yükünün eklendiğine dikkat çekti. Yazılı açıklama yapan Vargı, 20 kuruşa mal edilen maskenin her yerde üst sınırdan beş misli fiyata yani 1 liraya satılacağını belirterek, "4 kişilik bir ailenin maske gideri 300 lirayı buluyor" dedi.
"Korona salgınının yarattığı kriz kadın emeği açısından ne ifade ediyor?" başlıklı bir açıklama yapan Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi (KEİG) koronavirüs salgınında kadınların artan iş yüküyle birlikte derinleşen cinsiyet temelli eşitsizliğe dikkat çekti.
KEİG: Pandemi sürecinde kadınların iş yükü arttı, çalışma koşulları ağırlaştı
Beyoğlu Kaymakamlığının aldığı karar doğrultusunda Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması zorunlu hale getirildi. Karara uymayanlara 1593 sayılı Hıfzısıhha Kanununun 282 maddesi gereğince idari yaptırım uygulanacağı açıklandı.
Yapılan açıklamada, "Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bulunan tüm kişilerin maske takması, kişilerin arasında en az 3 metre sosyal mesafeyi koruyacak şekilde hareket edilmesi ve tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Hıfzısıhha Kanununun 282 maddesi gereğince idari yaptırım uygulanması kararı alındı" ifadeleri yer aldı. (DHA)
Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, Kapalıçarşı'nın 1 Haziran'da ziyarete açılacağını açıkladı.
Kurtulmuş, "23 Mart itibariyle sadece esnafımızı 2 kapıdan alarak bugünlere kadar geldik. Kapalıçarşı'yı 1 Haziran'da ziyarete açacağız" dedi.Çarşının 21 kapısının açılmayacağını belirten Kurtulmuş, "10-11 kapıyı açacağız ve ziyaretçileri kontrollü bir şekilde içeri alacağız" diye konuştu. (DHA)
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Anneler Günü ve Ramazan Bayramı’nda huzurevlerinin fiziki ziyaretlere kapalı, dijital ziyaretlere açık olacağını duyurdu.
Anneler Günü ve Ramazan Bayramı’nda huzurevleri ziyarete kapalı olacak
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri Cezaevinde 44 mahpusta koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.
İBB COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu: Alışveriş Merkezlerinin (AVM), kuaför ve berberlerin açılmasını ve futbol liginin başlatılması kararını erken, burada çalışanların, sporcuların ve halkımızın sağlığı açısından kaygı verici buluyoruz”
İBB COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu: AVM’leri açmak, ligleri başlatmak için erken
SES İzmir Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi İşyeri Temsilcisi Başak Edge Gürkan, yaklaşan anneler günü öncesinde sağlık çalışanı kadınların bu dönemde yaşadıkları sorunları değerlendirdi. Salgına karşı sağlık çalışanı kadınların bir önlem olarak çocuklarından haftalardır ayrı olduğunu hatırlatan Gürkan, “Kadınlar hem çocuklarından ayrı kalmak, hem salgınla başa çıkmak hem de şiddete karşı mücadele etmek zorunda kaldılar” dedi.
Van’da, vaka görülmesi üzerine karantinaya alınan İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Mahallesi'nde taziye kurulması sonucu koronavirüs vakaları arttı.
Van’da karantinaya alınan Ortanca Mahallesi’nde vaka sayısı arttı
Ordu'nun İkizce ilçesine bağlı Yukarı Kaynartaş Mahallesi Karaağaç Küme Evleri, koronavirüs önlemleri kapsamında karantinaya alındı.
Hangi il, ilçe, mahalle ve köy koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı?
Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Eskigediz beldesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.
Hangi il, ilçe, mahalle ve köy koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı?
"Hayat Eve Sığar" uygulamasına göre, koronavirüs salgını Antep'te en çok yoksul ve emekçi mahallerine yayılmış.
Salgın Antep'te en çok işçi semtlerinde yayılmış: Haydi bismillah deyip çalışıyoruz!
Gazi Ateş: Görünen o ki, Kovid-19 salgını, bir “dışsal” etken, bir tarihi “dünya vakası” olarak, burjuvazinin, düşünce dünyasının üstüne geçirdiği örtünün yırtılmasında ilk hamleyi gerçekleştirmiş bulunmaktadır.
‘Post-Corona dünyası’ denilmişken… (2)
Pazarlarda giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye malzemelerinin satışının kısıtlanmasına ilişkin alınan karar 11 Mayıs'tan itibaren kaldırıldı.
Fenerbahçe Spor Kulübü, Samandıra tesislerinde bir çalışanın Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını, bir diğer çalışanın da durumunun şüpheli olduğunu açıkladı.
İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu'nun 2 bin 300 hekim ile yaptığı ankete göre, hekimlerin yüzde 14'ü maaş alamıyor.
CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Kovid-19 testleri için Gebze’de bir kuruluşun numune başına 30 lira ücret talep ettiğini söyledi.
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Şimdi değilse ne zaman?