Türkiye'de koronavirüs: 3 bin 689 ölüm | Öne çıkan tüm gelişmeler (8 Mayıs)

19:16 Paylaş KARANTİNA YURTLARINDA ÇALIŞANLAR İÇİN EK ÖDEME TALEBİ Türkiye Otel Lokanta Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası (Toleyis) Genel Yönetim Kurulu, karantina yurtlarında çalışan üyelerine ve taşerondan kadroya geçen işçilere ek ödeme verilmesini istedi. Karantina yurtlarında çalışanlara ek ödeme verilmesi talep edildi

19:08 Paylaş SALGIN ADETA İŞSİZLİK TSUNAMİSİ YARATTI Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (Betam) tarafından hazırlanan rapor, koronavirüs salgınının işgücü piyasasına etkisini ortaya koydu. Raporda, İŞKUR ve Kariyer.net’in işletmelerin açık iş, işe yerleştirme, aranan eleman gibi verilerini öncü göstergeler olarak kullanarak nisan ayında Türkiye işgücü piyasasında neler yaşanmakta olduğuna dair ilk izlenimleri paylaşıldı. Tüm öncü göstergeler ekonomide büyük çöküş yaşandığını gösterdi. Kovid-19 salgını işsizlik tsunamisi yarattı, istihdam kaybı yüzde 70-80'lere ulaştı

18:51 Paylaş ECZACILIK ÖĞRENCİLERİ: İLERİDE BU KOŞULLARDA ÇALIŞMAKTAN ENDİŞELİYİZ Maske dağıtımının planlanamaması nedeniyle pandemi sürecinde eczacılar ile halk karşı karşıya getirildi. Geleceğin eczacıları olan Hacettepe Ünviersitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri, ileride bu koşullarda çalışmak zorunda olmanın kendilerini oldukça tedirgin ettiğini anlattı. Eczacılık öğrencileri: İleride bu koşullarda çalışmaktan endişeliyiz

18:23 Paylaş "AYLIK MASKE MASRAFI 300 TL'Yİ BULACAK" Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkan Vekili Sinan Vargı, tavan fiyatı 1 lira olarak belirlenen maskeler nedeniyle geçim sıkıntısına bir de maske yükünün eklendiğine dikkat çekti. Yazılı açıklama yapan Vargı, 20 kuruşa mal edilen maskenin her yerde üst sınırdan beş misli fiyata yani 1 liraya satılacağını belirterek, "4 kişilik bir ailenin maske gideri 300 lirayı buluyor" dedi. Aylık maske masrafı 300 TL'yi bulacak

17:09 Paylaş KEİG: PANDEMİ SÜRECİNDE KADINLARIN İŞ YÜKÜ ARTTI, ÇALIŞMA KOŞULLARI AĞIRLAŞTI "Korona salgınının yarattığı kriz kadın emeği açısından ne ifade ediyor?" başlıklı bir açıklama yapan Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi (KEİG) koronavirüs salgınında kadınların artan iş yüküyle birlikte derinleşen cinsiyet temelli eşitsizliğe dikkat çekti. KEİG: Pandemi sürecinde kadınların iş yükü arttı, çalışma koşulları ağırlaştı

15:23 Paylaş İSTİKLAL CADDESİNDE MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU VE 3 METRE MESAFE ZORUNLULUĞU Beyoğlu Kaymakamlığının aldığı karar doğrultusunda Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması zorunlu hale getirildi. Karara uymayanlara 1593 sayılı Hıfzısıhha Kanununun 282 maddesi gereğince idari yaptırım uygulanacağı açıklandı. Yapılan açıklamada, "Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bulunan tüm kişilerin maske takması, kişilerin arasında en az 3 metre sosyal mesafeyi koruyacak şekilde hareket edilmesi ve tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Hıfzısıhha Kanununun 282 maddesi gereğince idari yaptırım uygulanması kararı alındı" ifadeleri yer aldı. (DHA)

15:19 Paylaş KAPALIÇARŞI 1 HAZİRAN’DA ZİYARETE AÇILACAK Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, Kapalıçarşı'nın 1 Haziran'da ziyarete açılacağını açıkladı. Kurtulmuş, "23 Mart itibariyle sadece esnafımızı 2 kapıdan alarak bugünlere kadar geldik. Kapalıçarşı'yı 1 Haziran'da ziyarete açacağız" dedi.Çarşının 21 kapısının açılmayacağını belirten Kurtulmuş, "10-11 kapıyı açacağız ve ziyaretçileri kontrollü bir şekilde içeri alacağız" diye konuştu. (DHA)

11:21 Paylaş SAĞLIK ÇALIŞANI ANNE: HAFTALARDIR ÇOCUKLARIMIZDAN AYRIYIZ SES İzmir Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi İşyeri Temsilcisi Başak Edge Gürkan, yaklaşan anneler günü öncesinde sağlık çalışanı kadınların bu dönemde yaşadıkları sorunları değerlendirdi. Salgına karşı sağlık çalışanı kadınların bir önlem olarak çocuklarından haftalardır ayrı olduğunu hatırlatan Gürkan, “Kadınlar hem çocuklarından ayrı kalmak, hem salgınla başa çıkmak hem de şiddete karşı mücadele etmek zorunda kaldılar” dedi. Sağlık çalışanı anne: Haftalardır çocuklarımızdan ayrıyız

DÜN NE OLMUŞTU?

Pazarlarda giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye malzemelerinin satışının kısıtlanmasına ilişkin alınan karar 11 Mayıs'tan itibaren kaldırıldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü, Samandıra tesislerinde bir çalışanın Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını, bir diğer çalışanın da durumunun şüpheli olduğunu açıkladı.

İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu'nun 2 bin 300 hekim ile yaptığı ankete göre, hekimlerin yüzde 14'ü maaş alamıyor.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Kovid-19 testleri için Gebze’de bir kuruluşun numune başına 30 lira ücret talep ettiğini söyledi.