Türkiye'de koronavirüs: 3 bin 689 ölüm | Öne çıkan tüm gelişmeler (8 Mayıs)

Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin öne çıkan olaylar, açıklamalar ve analizler...

Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 48 kişi yaşamını yitirdi ve toplam can kaybı 3 bin 689'a yükseldi.
 

Pazarlarda giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye malzemelerinin satışının kısıtlanmasına ilişkin alınan karar 11 Mayıs'tan itibaren kaldırıldı.

Çalışma Bakanlığı ücretsiz izin ödemelerinin bugün başlayacağını açıkladı.

• Kapalıçarşı 1 Haziran'da ziyarete açılacak.

• Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske takılması ve fiziksel mesafe kuralına uyulması zorunlu hale getirildi.

Anneler Günü ve Ramazan Bayramı’nda huzurevleri fiziki ziyaretlere kapalı, dijital ziyaretlere açık olacak.

Silivri Cezaevinde 44 mahpusta koronavirüs tespit edildi.

08 Mayıs 2020 09:12
Son Güncellenme: 08 Mayıs 2020 19:41
Sayfa, 5 dakikada bir yenilenir.
.
19:40

Paylaş

SON 24 SAAT BİLANÇOSU: 48 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye'de Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 48 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 3 bin 689'a yükseldi.

Son 24 saatte Koronavirüs sebebiyle 48 kişi yaşamını yitirdi

Son 24 saatte Koronavirüs sebebiyle 48 kişi yaşamını yitirdi

19:16

Paylaş

KARANTİNA YURTLARINDA ÇALIŞANLAR İÇİN EK ÖDEME TALEBİ

Türkiye Otel Lokanta Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası (Toleyis) Genel Yönetim Kurulu, karantina yurtlarında çalışan üyelerine ve taşerondan kadroya geçen işçilere ek ödeme verilmesini istedi.

Karantina yurtlarında çalışanlara ek ödeme verilmesi talep edildi

Karantina yurtlarında çalışanlara ek ödeme verilmesi talep edildi

 

19:08

Paylaş

SALGIN ADETA İŞSİZLİK TSUNAMİSİ YARATTI

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (Betam) tarafından hazırlanan rapor, koronavirüs salgınının işgücü piyasasına etkisini ortaya koydu. Raporda, İŞKUR ve Kariyer.net’in işletmelerin açık iş, işe yerleştirme, aranan eleman gibi verilerini öncü göstergeler olarak kullanarak nisan ayında Türkiye işgücü piyasasında neler yaşanmakta olduğuna dair ilk izlenimleri paylaşıldı. Tüm öncü göstergeler ekonomide büyük çöküş yaşandığını gösterdi.

Kovid-19 salgını işsizlik tsunamisi yarattı, istihdam kaybı yüzde 70-80'lere ulaştı

Kovid-19 salgını işsizlik tsunamisi yarattı, istihdam kaybı yüzde 70-80'lere ulaştı

18:51

Paylaş

ECZACILIK ÖĞRENCİLERİ: İLERİDE BU KOŞULLARDA ÇALIŞMAKTAN ENDİŞELİYİZ

Maske dağıtımının planlanamaması nedeniyle pandemi sürecinde eczacılar ile halk karşı karşıya getirildi. Geleceğin eczacıları olan Hacettepe Ünviersitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri, ileride bu koşullarda çalışmak zorunda olmanın kendilerini oldukça tedirgin ettiğini anlattı.

Eczacılık öğrencileri: İleride bu koşullarda çalışmaktan endişeliyiz

Eczacılık öğrencileri: İleride bu koşullarda çalışmaktan endişeliyiz

18:23

Paylaş

"AYLIK MASKE MASRAFI 300 TL'Yİ BULACAK"

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkan Vekili Sinan Vargı, tavan fiyatı 1 lira olarak belirlenen maskeler nedeniyle geçim sıkıntısına bir de maske yükünün eklendiğine dikkat çekti. Yazılı açıklama yapan Vargı, 20 kuruşa mal edilen maskenin her yerde üst sınırdan beş misli fiyata yani 1 liraya satılacağını belirterek, "4 kişilik bir ailenin maske gideri 300 lirayı buluyor" dedi.

Aylık maske masrafı 300 TL'yi bulacak

Aylık maske masrafı 300 TL'yi bulacak

17:09

Paylaş

KEİG: PANDEMİ SÜRECİNDE KADINLARIN İŞ YÜKÜ ARTTI, ÇALIŞMA KOŞULLARI AĞIRLAŞTI

"Korona salgınının yarattığı kriz kadın emeği açısından ne ifade ediyor?" başlıklı bir açıklama yapan Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi (KEİG) koronavirüs salgınında kadınların artan iş yüküyle birlikte derinleşen cinsiyet temelli eşitsizliğe dikkat çekti.

KEİG: Pandemi sürecinde kadınların iş yükü arttı, çalışma koşulları ağırlaştı

KEİG: Pandemi sürecinde kadınların iş yükü arttı, çalışma koşulları ağırlaştı

15:23

Paylaş

İSTİKLAL CADDESİNDE MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU VE 3 METRE MESAFE ZORUNLULUĞU

Beyoğlu Kaymakamlığının aldığı karar doğrultusunda Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması zorunlu hale getirildi. Karara uymayanlara 1593 sayılı Hıfzısıhha Kanununun 282 maddesi gereğince idari yaptırım uygulanacağı açıklandı.

Yapılan açıklamada, "Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bulunan tüm kişilerin maske takması, kişilerin arasında en az 3 metre sosyal mesafeyi koruyacak şekilde hareket edilmesi ve tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Hıfzısıhha Kanununun 282 maddesi gereğince idari yaptırım uygulanması kararı alındı" ifadeleri yer aldı. (DHA)

15:19

Paylaş

KAPALIÇARŞI 1 HAZİRAN’DA ZİYARETE AÇILACAK

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, Kapalıçarşı'nın 1 Haziran'da ziyarete açılacağını açıkladı.

Kurtulmuş, "23 Mart itibariyle sadece esnafımızı 2 kapıdan alarak bugünlere kadar geldik. Kapalıçarşı'yı 1 Haziran'da ziyarete açacağız" dedi.Çarşının 21 kapısının açılmayacağını belirten Kurtulmuş, "10-11 kapıyı açacağız ve ziyaretçileri kontrollü bir şekilde içeri alacağız" diye konuştu. (DHA)

12:33

Paylaş

ANNELER GÜNÜ VE RAMAZAN BAYRAMI’NDA HUZUREVLERİ ZİYARETE KAPALI OLACAK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Anneler Günü ve Ramazan Bayramı’nda huzurevlerinin fiziki ziyaretlere kapalı, dijital ziyaretlere açık olacağını duyurdu.

Anneler Günü ve Ramazan Bayramı’nda huzurevleri ziyarete kapalı olacak

Anneler Günü ve Ramazan Bayramı’nda huzurevleri ziyarete kapalı olacak

12:09

Paylaş

SİLİVRİ CEZAEVİNDE 44 MAHPUSTA KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri Cezaevinde 44 mahpusta koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Silivri Cezaevi'nde 44 mahpusta koronavirüs tespit edildi

Silivri Cezaevi'nde 44 mahpusta koronavirüs tespit edildi

11:23

Paylaş

İBB COVID-19 BİLİMSEL DANIŞMA KURULU: AVM’LERİ AÇMAK, LİGLERİ BAŞLATMAK İÇİN ERKEN

İBB COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu: Alışveriş Merkezlerinin (AVM), kuaför ve berberlerin açılmasını ve futbol liginin başlatılması kararını erken, burada çalışanların, sporcuların ve halkımızın sağlığı açısından kaygı verici buluyoruz”

İBB COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu: AVM’leri açmak, ligleri başlatmak için erken

İBB COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu: AVM’leri açmak, ligleri başlatmak için erken

11:21

Paylaş

SAĞLIK ÇALIŞANI ANNE: HAFTALARDIR ÇOCUKLARIMIZDAN AYRIYIZ

SES İzmir Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi İşyeri Temsilcisi Başak Edge Gürkan, yaklaşan anneler günü öncesinde sağlık çalışanı kadınların bu dönemde yaşadıkları sorunları değerlendirdi. Salgına karşı sağlık çalışanı kadınların bir önlem olarak çocuklarından haftalardır ayrı olduğunu hatırlatan Gürkan, “Kadınlar hem çocuklarından ayrı kalmak, hem salgınla başa çıkmak hem de şiddete karşı mücadele etmek zorunda kaldılar” dedi.

Sağlık çalışanı anne: Haftalardır çocuklarımızdan ayrıyız

Sağlık çalışanı anne: Haftalardır çocuklarımızdan ayrıyız

09:23

Paylaş

VAN’DA KARANTİNAYA ALINAN ORTANCA MAHALLESİ’NDE VAKA SAYISI ARTTI

Van’da, vaka görülmesi üzerine karantinaya alınan İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Mahallesi'nde taziye kurulması sonucu koronavirüs vakaları arttı.

Van’da karantinaya alınan Ortanca Mahallesi’nde vaka sayısı arttı

Van’da karantinaya alınan Ortanca Mahallesi’nde vaka sayısı arttı

09:22

Paylaş

ORDU İKİZCE’DE KARAAĞAÇ KÜME EVLERİ KARANTİNAYA ALINDI

Ordu'nun İkizce ilçesine bağlı Yukarı Kaynartaş Mahallesi Karaağaç Küme Evleri, koronavirüs önlemleri kapsamında karantinaya alındı.

Hangi il, ilçe, mahalle ve köy koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı?

Hangi il, ilçe, mahalle ve köy koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı?

09:20

Paylaş

KÜTAHYA’DA ESKİGEDİZ BELDESİ KARANTİNAYA ALINDI

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Eskigediz beldesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

Hangi il, ilçe, mahalle ve köy koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı?

Hangi il, ilçe, mahalle ve köy koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı?

09:19

Paylaş

SALGIN ANTEP'TE EN ÇOK İŞÇİ SEMTLERİNDE YAYILMIŞ: HAYDİ BİSMİLLAH DEYİP ÇALIŞIYORUZ!

"Hayat Eve Sığar" uygulamasına göre, koronavirüs salgını Antep'te en çok yoksul ve emekçi mahallerine yayılmış.

Salgın Antep'te en çok işçi semtlerinde yayılmış: Haydi bismillah deyip çalışıyoruz!

Salgın Antep'te en çok işçi semtlerinde yayılmış: Haydi bismillah deyip çalışıyoruz!

09:18

Paylaş

‘POST-CORONA DÜNYASI’ DENİLMİŞKEN… (2)

Gazi Ateş: Görünen o ki, Kovid-19 salgını, bir “dışsal” etken, bir tarihi “dünya vakası” olarak, burjuvazinin, düşünce dünyasının üstüne geçirdiği örtünün yırtılmasında ilk hamleyi gerçekleştirmiş bulunmaktadır.

‘Post-Corona dünyası’ denilmişken… (2)

‘Post-Corona dünyası’ denilmişken… (2)

 

DÜN NE OLMUŞTU?

Pazarlarda giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye malzemelerinin satışının kısıtlanmasına ilişkin alınan karar 11 Mayıs'tan itibaren kaldırıldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü, Samandıra tesislerinde bir çalışanın Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını, bir diğer çalışanın da durumunun şüpheli olduğunu açıkladı.

İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu'nun 2 bin 300 hekim ile yaptığı ankete göre, hekimlerin yüzde 14'ü maaş alamıyor.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Kovid-19 testleri için Gebze’de bir kuruluşun numune başına 30 lira ücret talep ettiğini söyledi.

Kovid-19 - Koronavirüs salgınında son durum

 

GÜNCELLENDİ
Türkiye'de koronavirüs: 3 bin 689 ölüm | Öne çıkan tüm gelişmeler (8 Mayıs)
Türkiye'de koronavirüs: 3 bin 689 ölüm | Öne çıkan tüm gelişmeler (8 Mayıs)

Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin öne çıkan olaylar, açıklamalar ve analizler...

Son 24 saatte Koronavirüs sebebiyle 48 kişi yaşamını yitirdi
Son 24 saatte Koronavirüs sebebiyle 48 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 48 kişi yaşamını yitirdi ve toplam can kaybı 3 bin 689'a çıktı.

Antep’te koronavirüs vakalarının olduğu fabrikalarda üretim devam ediyor
Antep’te koronavirüs vakalarının olduğu fabrikalarda üretim devam ediyor

Antep'de koronavirüs vakası görülen ve üretime devam eden fabrikalardaki işçilerle görüştük: Ölüm tehlikesiyle burun buruna yaşamak istemiyoruz.

Sağlık çalışanları nöbet ücretlerinin ödenmesini istiyor
Sağlık çalışanları nöbet ücretlerinin ödenmesini istiyor

SES İzmir Şube Yöneticisi Hülya Ulaşoğlu ve Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi SES İşyeri Temsilcisi Fatma Aydın ile nöbet ücretlerinin ödenmemesini konuştuk.

Birleşik Metal-İş Gebze 2 No'lu Şube: Her işçiye ücretsiz Kovid-19 testi yapılmalı
Birleşik Metal-İş Gebze 2 No'lu Şube: Her işçiye ücretsiz Kovid-19 testi yapılmalı

Gebze Organize Sanayi Bölgesinde çalışan işçilere Kovid-19 testinin 30 lira karşılığında özel laboratuvarlarda yapılacağı iddiasına DİSK Birleşik Metal-İş Gebze 2 No'lu Şube tepki gösterdi.

Eczacılık öğrencileri: İleride bu koşullarda çalışmaktan endişeliyiz
Eczacılık öğrencileri: İleride bu koşullarda çalışmaktan endişeliyiz

Hacettepe Ünviersitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri, mezun olduklarında bu koşullarda çalışmak zorunda olmanın kendilerini oldukça tedirgin ettiğini anlattı.

GÜNCELLENDİ
İbrahim Gökçek için yapılmak istenen töreni polis engelledi
İbrahim Gökçek için yapılmak istenen töreni polis engelledi

İbrahim Gökçek’in naaşının Kayseri'ye uğurlanması öncesi Gazi Mahallesi'nde yapılmak istenen tören polis tarafından engellendi. Gözaltına alınanlar serbest bırakıldı.

SES: Normalleşme planı halka yönelik sürü bağışıklığı stratejisinin itirafı
SES: Normalleşme planı halka yönelik sürü bağışıklığı stratejisinin itirafı

Sağlık Emekçileri Sendikası: “Normale dönüş” kararlarının emekçilere ve halka yönelik sürü bağışıklı stratejisinin itirafıdır. Bu kararlar Bilim Kurulu tavsiyeleriyle değil siyasi saiklerle alınıyor

Futbol kulübünden mahalle tiyatrosuna İspanya’dan bir yerel dayanışma örneği
Futbol kulübünden mahalle tiyatrosuna İspanya’dan bir yerel dayanışma örneği

Yerli Dedektif Ziya Bey’in gizemli hikayesi
Yerli Dedektif Ziya Bey’in gizemli hikayesi

Banksy’den ikinci karantina çalışması: Süper kahraman sağlık emekçisi
Banksy’den ikinci karantina çalışması: Süper kahraman sağlık emekçisi

Karikatürcüler Derneği: Ey güzel üç’ler! Ardınızdan matem tutmuyoruz…
Karikatürcüler Derneği: Ey güzel üç’ler! Ardınızdan matem tutmuyoruz…

Türkiye’de radyo yayıncılığı 93 yaşında
Türkiye’de radyo yayıncılığı 93 yaşında

Edirne'de, 1400 yıllık Kakava ateşi koronavirüs nedeniyle sembolik yakıldı
Edirne'de, 1400 yıllık Kakava ateşi koronavirüs nedeniyle sembolik yakıldı

YAZARLAR
İhsan ÇARALAN
İhsan ÇARALAN

‘Darbe’ ve ‘erken seçim’ tartışmaları kime hizmet ediyor?

 Yusuf KARATAŞ
Yusuf KARATAŞ

Suriye'ye yaptırım, Hizbullah'a yasak, İran'a kuşatma!

 Sevda KARACA
Sevda KARACA

Diyanet, eşcinsellik, darbe, aile vd...

 Yücel ÖZDEMİR
Yücel ÖZDEMİR

75. yılında 8 Mayıs 1945'e sahip çıkmak

 Murat BİRDAL
Murat BİRDAL

Türk Lirasına saldırı

 Ahmet YAŞAROĞLU
Ahmet YAŞAROĞLU

‘Virüs komplosu!’

 Adnan GÜMÜŞ
Adnan GÜMÜŞ

LGS ve YKS: Zaman ve zamanlama maddi nitelikli bir sorundur, rejim sorunudur ve toplum olma sorunudur

 Özcan YAMAN
Özcan YAMAN

Korona günlerinden ders çıkarmak…

 Mehmet ÖZYAZANLAR
Mehmet ÖZYAZANLAR

Şimdi değilse ne zaman?
SEFER SELVİ
Sefer Selvi Karikatürleri
BİRİNCİ SAYFA
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
HABER BÜLTENİ
Evrensel haber bülteni
Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa