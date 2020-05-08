08 Mayıs 2020 18:07

SES: Normalleşme planı halka yönelik sürü bağışıklığı stratejisinin itirafı

Sağlık Emekçileri Sendikası: “Normale dönüş” kararlarının emekçilere ve halka yönelik sürü bağışıklı stratejisinin itirafıdır. Bu kararlar Bilim Kurulu tavsiyeleriyle değil siyasi saiklerle alınıyor

Koronavirüse karşı önlem olarak koruyucu ekipman giyen sağlık emekçileri acil servise girerken

Fotoğraf: AA

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    Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) tarafından yapılan açıklamada, salgından “normale dönüş” kararlarının emekçilere ve halka yönelik sürü bağışıklı stratejisinin itirafı olduğu belirtilerek, bu kararların Bilim Kurulu tavsiyeleriyle değil siyasi saiklerle alındığına dikkat çekildi.

    SES, çoğunlukla ekonomi konusunda olan normalleşme kararlarının içinde başta AVM’ler olmak üzere salgın önlemleri kapsamında kapatılan işyerlerinin açılacak olmasına tepki gösterdi. Halkın sağlığı ve ihtiyaçları gözetilerek yönetilmesi gereken bu sürecin tek taraflı yürütüldüğünün altının çizilen açıklamada, “Cumhurbaşkanının normale dönüş diye tarif ettiği kararların alınması ve açıklanmasında da aynı süreç yönetilmektedir. Bu kararların hangi verilere dayandırıldığı açıklanmamaktadır” denildi. 10 binleri geçen sayıda tanılı sağlık emekçisinin olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, iyileşen hastalıkların varlığı ile birlikte bulaşın da halen devam ettiği ifade edildi. Bulaşın kontrol altına alındığına ilişkin somut veri sunulmadığı kaydedilen açıkamada, aynı şekilde risklerin kontrol altında alındığına dair de somut verilerin bulunmadığı bildirildi. 

    "KARARLAR BİLİM KURULU İLE DEĞİL SİYASİ SAİKLE ALINIYOR"

    “Normale dönüş” kararları açıklanırken Bilim Kurulu adres gösterilse de kurulu üyelerinin kamuoyuna yaptığı açıklamalardan gerçeğin öyle olmadığının ortada olduğu belirtilen açıklamada, “Bilim kurulu üyeleri alınan bu kararlar konusundaki endişelerini ve kaygılarını açık şekilde paylaşmıştır. Kararlar Bilim Kurulu ile değil, siyasi saikle alınmaktadır” denildi. 

    “Salgın kontrol altında” açıklamalarının halkta sahte bir güvene yol açtığı kaydedilen açıklamada, “İktidar olarak alınan bu kararlar halkı yanıltmakta, kurumlar tarafından da halkın sağlığını riske atacak uygulamalara gidilmesine yol açmaktadır” denildi.

    "BİZ BU 'NORMALİ' KABUL ETMİYORUZ"

    İktidarın var olan olanakları yoksullara ve emekçilere yönelik kullanmak yerine sermaye kesimlerine yönelik kullandığının ve doğal olarak bu durumun emekçileri salgın günlerinde çalışmaya zorladığının belirtildiği açıklamada, ”Gerekli destek verilerek zorunlu olmayan üretim alanlarının durdurulması, buralarda çalışan emekçiler için  ücretli izin düzenlenmesi, küçük esnaf desteklenmesi gerekir” talepleri yinelendi. İktidarın kendisinin de bir parçası olduğu sermayenin çıkarlarını gözettiği ve “normale dönüş” tarifli uygulamaların bu yüzden uygulamaya konulacağı ifade edilen açıklamada, ”Biz bu normali kabul etmiyoruz. Sizin 'normaliniz' bizi hasta ediyor, bizi öldürüyor, bizi yoksul ediyor” denildi. (Ankara/EVRENSEL)

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