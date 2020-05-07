07 Mayıs 2020 19:00

CHP’li Orhan Sarıbal: Çay üretimi güvenceye alınmalı

Koronavirüs salgınının çay üretimine etkilerini aktaran CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, çay hasadında koordinasyonsuzluk yaşandığını söyledi.

Orhan Sarıbal

Orhan Sarıbal | Fotoğraf: Mustafa Murat Kaynak/AA

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL
    • Paylaş

    Çay üreticilerinin sorunlarını tespit etmek, çözüm önerilerini dinlemek üzere Rize’de incelemelerde bulunan CHP Tarım Politikaları ve Tarım Örgütlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal ve Tarım Komisyonu üyesi Tekirdağ CHP Milletvekili İlhami Özcan Aygun, CHP Genele Merkezi’nde ziyaretlerine ilişkin basın açıklaması yaptı.

    İlk açıklamayı yapan Sarıbal, 6 Mayıs 2020 tarihinde Rize Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifini, Kahveciler Büfeciler ve Otelciler Esnaf Odasını, Rize Muhtarlar Derneğini, Rize Ziraat Odasını, Rize Ticaret ve Sanayi Odasını, Rize Kardelen Çay Fabrikasını ayrı ayrı ziyaret ettiklerini, ayrıca Pazar ilçesinde çay bahçesi üreticileri ile buluştuklarını aktardı.

    “ÇAYDA NET İTHALATÇIYIZ”

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Sarıbal, çayın ülke insanı için büyük bir önem taşıdığını, kişi başına yıllık 3,5 kg tüketimle dünyanın en fazla çay tüketen ülkesi olduğumuzu anlattı.

    Son yıllarda çay üretiminde ve dış ticaretinde sorunlar yaşandığın kaydeden Sarıbal, “2003 ile 2020’nin ilk üç ayı dahil 72 bin ton çay ihracatından 232 milyon dolar gelir elde edilirken, aynı dönemde 142 bin ton çay ithalatına 351 milyon dolar ödeme yapıldı. Ülkemiz bugün çayda net ithalatçı konumdadır” diye konuştu.

    Hasat dönemi gelen çayda çok büyük sorunlar ve belirsizlikler olduğunu, Koronavirüs salgını nedeniyle çok sayıda üreticinin bölgeye gelemediğini belirten Sarıbal, yine Koronavirüs nedeniyle, önceki yıllarda Gürcistan’dan ve çevre illerden çay toplamaya gelen mevsimlik tarım işçilerinin de bu yıl bölgeye gelemediğini söyledi.

    ÇAYDA SORUNLAR

    “Tecrübeli mevsimlik tarım işçilerinin olmaması çay üretiminde kaliteyi düşürecektir” diyen Sarıbal, “Yine bu yıl Koronavirüs nedeniyle yeterli gübreleme yapılmadı, yabancı otlara mücadele edilmedi. Mevsimlik tarım işçilerinin de gelmemesi nedeniyle çayda hem verim hem de kalite düşecektir” dedi.

    Hasat dönemi geldiği halde halen çay alım fiyatı ve primlerinin açıklanmamasının da üreticiler açısından ciddi bir sorun olduğunu aktaran Sarıbal, ürün toplanması ile çiftçinin güvenceye kavuşacağını ifade ederek  “Çiftçi yoksa hayat yok, çay yoksa keyif yok” dedi.

    “ERDOĞAN KOTAYI KALDIRACAĞIM DEMİŞTİ”

    Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun da AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 18 yıl önce çayda uygulanan kotaya tepki gösterdiğini söyledi. Aygun, “Erdoğan 18 yıl önce ‘Allah’ın verdiği çaya kota mı olurmuş, kontenjan mı olurmuş’ demişti. 18 yıl geçtiği halde çaya hala kota ve kontenjan uygulanıyor” dedi.

    ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

    Sarıbal ve Aygun, bölge temasları sırasında kendilerine iletilen çözüm önerilerini ise şöyle sıraladılar:

    • Bu yıl yaşanacak verim kaybı dikkate alınarak, yaş çay için prim fiyatı dâhil taban fiyatı kilo başına 4,5 TL olarak, daha fazla gecikme olmadan, açıklanmalıdır.
    • Üreticinin bankalara ve kooperatiflere olan borçları 1 yıl faizsiz ertelenmelidir.
    • Ziraat Odası tarafından verilen üretici belgesine sahip çay üreten kişi ve ailelere bulundukları bölgede ve şehirlerarasında ulaşım olanağı sağlanmalıdır.
    • Çay alımında kota, kontenjan ve randevulu alım sistemi kaldırılmalıdır.
    • Yaş çay biçim ve teslim gün süresi uzatılmalıdır.
    • Fire ve kalite oranı, bu yıla özgü olmak üzere, kaldırılsın.
    • Eksper sayısı arttırılmalı ve her alım noktasında bir eksper görevlendirilmelidir.
    • Bahçeden fabrika dahil, çay üretiminde yer alan bütün çalışanların Koronavirüse karşı sağlık tedbirleri alınmalıdır.
    • Çay üreticileri doğal afetlere karşı sigortalanmalıdır.
    • Özel sektör çay fabrikaları ve yerel esnaf için ucuz ve uzun vadeli kredi imkânı sağlanmalıdır.
    • Çayın taşınmasında görev alan kamyonculara ucuz mazot desteği sağlanmalıdır.
    • ÇAYKUR, İşkur ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliği ile çay toplamak üzere mevsimlik tarım işçileri istihdam edilmeli.

    (HABER MERKEZİ)

    Türkiye'de koronavirüs: Kontrollü sosyal hayat başlıyor | Tüm gelişmeler (7 Mayıs)

    Türkiye'de koronavirüs: Kontrollü sosyal hayat başlıyor | Tüm gelişmeler (7 Mayıs)

    Çay üreticileri yaşadıkları sorunlar ve çözümlerine dair imza kampanyası başlattı

    Çay üreticileri yaşadıkları sorunlar ve çözümlerine dair imza kampanyası başlattı

    ÇAYKUR'da koronavirüs tespiti var: Mayıs ayında 10 bin işçi daha üretime katılacak

    ÇAYKUR'da koronavirüs tespiti var: Mayıs ayında 10 bin işçi daha üretime katılacak

    Çay üreticisi endişeli: İlk hasat alınmazsa bu sene çay tarlada kalır

    Çay üreticisi endişeli: İlk hasat alınmazsa bu sene çay tarlada kalır

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    Uluslararası Af Örgütü, yeni göç yasası konusunda Yunanistan'ı uyardı
    SONRAKİ HABER

    CHP'li Çakırözer, Bakan Selçuk'a sordu: Evde kalacak milyonlarca çocuğa kim bakacak?
    YAZARLAR
    A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    Öğrenmek; öğrenmesini bilmek!

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    Hangi normalleşme?

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Darbe marbe

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    İnsan haklarında durum
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Türkiye'de koronavirüs bilançosu: 3 bin 641 ölüm | Öne çıkan tüm gelişmeler (7 Mayıs)
    Türkiye'de koronavirüs bilançosu: 3 bin 641 ölüm | Öne çıkan tüm gelişmeler (7 Mayıs)

    Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin öne çıkan olaylar, açıklamalar ve analizler...

    Son 24 saatte Koronavirüs sebebiyle 57 kişi yaşamını yitirdi
    Son 24 saatte Koronavirüs sebebiyle 57 kişi yaşamını yitirdi

    Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 57 kişi yaşamını yitirdi ve toplam can kaybı 3 bin 641'e çıktı.

    Daha önce istismarı meşrulaştıran profesör bu kez İstanbul Sözleşmesi'ni hedef aldı
    Daha önce istismarı meşrulaştıran profesör bu kez İstanbul Sözleşmesi'ni hedef aldı

    Yıldız Teknik Üniversitesi Toplum Bilimleri Bölümünde görevli Prof. Dr. Bedri Gencer İstanbul Sözleşmesi’ni hedef aldı.

    RTÜK, Halk TV'ye ve Habertürk TV'ye ceza verilmesini kararlaştırdı
    RTÜK, Halk TV'ye ve Habertürk TV'ye ceza verilmesini kararlaştırdı

    RTÜK Üst Kurulu, Canan Kaftancıoğlu'nun konuk olduğu program için Halk TV'ye para cezası ve 5 kez program durdurma, Meral Akşener'in katıldığı program içinse Habertürk TV'ye para cezası verdi.

    GÜNCELLENDİ
    Tutuklu 6 gazeteci hakkında hazırlanan "MİT" iddianamesi kabul edildi
    Tutuklu 6 gazeteci hakkında hazırlanan "MİT" iddianamesi kabul edildi

    Tutuklu 6 gazeteci hakkında "MİT Kanunu'na muhalefet" ve "Gizli bilgi ve belgeleri açıklama" iddialarıyla hazırlanan iddianame kabul edildi. 

    GÜNCELLENDİ
    Dağıtım sorunu çözülemedi, maskeler yarından itibaren en fazla 1 liradan satılacak
    Dağıtım sorunu çözülemedi, maskeler yarından itibaren en fazla 1 liradan satılacak

    Ücretsiz maske dağıtımında sorun bitmedi, maske satışına izin verildi. Ticaret Bakanlığı, cerrahi maskelerin 1 liradan fazlaya yapılacak satışların "fahiş fiyat" olarak değerlendirileceğini açıkladı.

    İş yerlerine maske dağıtımı başladı | Dr. Erol Ünder: Sayı yetersiz
    İş yerlerine maske dağıtımı başladı | Dr. Erol Ünder: Sayı yetersiz

    İş yerlerine ücretsiz maske dağıtımı başladı ve işçi başına 15 gün için 20 adet maske verildi. Uzman görüşü, bu sayının çok yetersiz olduğu yönünde.

    İskender Bayhan: İşçilere uygulanan sürü bağışıklığı daha geniş kitlelere uygulanacak
    İskender Bayhan: İşçilere uygulanan sürü bağışıklığı daha geniş kitlelere uygulanacak

    Gazeteci İskender Bayhan, salgın tedbirlerinde geçilen ikinci aşamayı, dolardaki yükselişi ve 6 Mayıs anmalarını Gündem Özel'de değerlendirdi.

    Banksy’den ikinci karantina çalışması: Süper kahraman sağlık emekçisi
    Banksy’den ikinci karantina çalışması: Süper kahraman sağlık emekçisi
    Karikatürcüler Derneği: Ey güzel üç’ler! Ardınızdan matem tutmuyoruz…
    Karikatürcüler Derneği: Ey güzel üç’ler! Ardınızdan matem tutmuyoruz…
    Türkiye’de radyo yayıncılığı 93 yaşında
    Türkiye’de radyo yayıncılığı 93 yaşında
    Edirne'de, 1400 yıllık Kakava ateşi koronavirüs nedeniyle sembolik yakıldı
    Edirne'de, 1400 yıllık Kakava ateşi koronavirüs nedeniyle sembolik yakıldı
    dilop’un mayıs-haziran sayısı çıktı
    dilop’un mayıs-haziran sayısı çıktı
    Balkon, kentten bize düşen küçük bir açık hava
    Balkon, kentten bize düşen küçük bir açık hava
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    İHD İzmir Şubesi, Ege Bölgesi'ne dair Kadın Hak İhlalleri Raporu’nu açıkladı
    İHD İzmir Şubesi, Ege Bölgesi'ne dair Kadın Hak İhlalleri Raporu’nu açıkladı

    İHD İzmir Şubesinin Balıkesir, Kütahya, Denizli, Muğla, Uşak, Manisa, Afyon, Aydın, Antalya, Burdur, Isparta, İzmir’i kapsayan 4 aylık raporuna göre 141 kadın ve 63 çocuk hak ihlaline uğradı.

    Termik santrallerinin faydası tek, zararları pek…
    Termik santrallerinin faydası tek, zararları pek…

    Denizli'den çevre mühendisi Gürol Gök Termik santrallerin zararlarını ve faydalarını yazdı. "Denizli Tavas’ta yapılması planlanan Avdan Termik Santrali için siz karar verin. Para mı? Sağlık mı?"

    TÜPRAŞ'ta üretim bir süreliğine durdu, işçiler endişeli
    TÜPRAŞ'ta üretim bir süreliğine durdu, işçiler endişeli

    Mart ayı sonundan bu yana bir hafta günde 12 saat çalıştıklarını, bir hafta evde kaldıklarını dile getiren Petrol-İş Sendikası üyesi işçiler, belirsizlik nedeniyle endişeli.

    1 Mayıs'ın öğrettikleriyle daha ileri mücadeleler için kolları sıvayalım
    1 Mayıs'ın öğrettikleriyle daha ileri mücadeleler için kolları sıvayalım

    Genel-İş İzmir 8 No’lu Şube Sekreteri Sinan Uğur: Meydanlarda kutlamaların olmaması bu yılki 1 Mayıs’ta işyeri kutlamalarının da zenginliğini artırdı.

    Dikili Emek ve Demokrasi Platformu Denizleri andı: Anıları mücadelemize ışık tutuyor
    Dikili Emek ve Demokrasi Platformu Denizleri andı: Anıları mücadelemize ışık tutuyor

    Dikili Emek ve Demokrasi Platformu yazılı açıklama yaparak 6 Mayıs’ı andı.

    Bağış!
    Bağış!

    Sinagogun orta halli salonuna bambaşka bir hava veriyor tavanda salınan o müthiş avize. Dikkatinizi çekmemesi olası değil! Meğer o duruşu çoğaltan bir de hikâyesi varmış!