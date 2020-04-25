25 Nisan 2020 22:42

Çay üreticileri yaşadıkları sorunlar ve çözümlerine dair imza kampanyası başlattı

Çay üreticileri koronavirüs salgını nedeniyle yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin imza kampanyası başlattı.

Çay taşıyan işçi

Fotoğraf: DHA

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL EKONOMİ
    • Paylaş

    Çay üreticileri ve sektör paydaşları koronavirüs salgını süreci nedeniyle yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin ortak görüş ve taleplerini kamuoyunun dikkatine sunarak ve imza kampanyası başlattı.

    Salgın nedeniyle başlatılan imza kampanyası caydaacilcozum.org ortak imza sayfasından sürdürülüyor.

    “Birlikte başaracağız” vurgusuyla paylaşılan #CaydaAcilCozum açıklama ve acil talep listesi şöyle:

    “ÇAĞRIMIZDIR!

    Bizler çay üreticileri ve sektör paydaşları olarak salgın süreci nedeniyle yaşadığımız sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin ortak görüş ve taleplerimizi kamuoyunun dikkatine sunuyor ve imzaya açıyoruz. Birlikte başaracağız!

    Yaş Çay Üreticileri Olarak Acil Taleplerimiz Var!

    Bizler, Doğu Karadeniz Bölgesi’nin dik, yamaç ve engebeli arazilerinde, yağmur-çamur-güneş demeden yaş çay üretiyor, işliyor, üretimin her aşamasında yer alıyoruz.

    Yıllarca, bizim istek ve taleplerimiz dikkate alınmadan, işçilik/maliyet dikkate alınmadan belirlenen düşük fiyat ile kota-kontenjan gibi baskıcı alım politikaları altında sıkıntılar yaşamaktayız.

    Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de bütün yaşamsal yönleriyle olumsuz olarak etkileyen Covit-19 salgını sonucu, bütün üreticilerden daha çok çay üreticisinin sıkıntı yaşadığı bir döneme girmiş bulunuyoruz.

    Nitekim sorunlarımızı aşabilmek ve çözüme kavuşturabilmek için kamuoyunun bilgi ve desteğine ihtiyacımız var. Sorunlarımız ortaktır ve birlikte olamazsak çözümünü de başaramayız. Çare hepimizin ellerindedir!

    Doğu Karadeniz'de yaş çay üretimi yapılan 4 ildeki üreticiler, 15 Nisan’da İl Hıfzıssıhha Kurullarının kararları sonrası, kısmen de olsa rahatlamıştı. İl dışındaki üreticiler, 30 Nisan’a kadar izinli olarak illere seyahat edecekti.

    Daha sonra bu kararın, Bakanlıkların uyarısıyla Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun Valilerinin, 22 Nisan'da aldığı son kararla 'yok sayıldığı' ve seyahatlerin yasaklandığı, alınan izinlerin de iptal edildiği bildirildi.

    Bu iller dışındaki çay üreticilerinin işgücüne katılımı düşünülürse, bu durum tüm üreticiyi zor durumda bırakacak ve çayın tarlada kalmasına neden olacaktır ki bu kimseye yarar sağlamaz!

    Çay, tarladan zamanında hasat edilmesi gereken; hasat edilmezse, 2. sürgün hasadı olmayacak hassas bir tarım ürünüdür! Tarlanın zamanında hasada hazırlanmayışı, kalite ve rekolteyi de olumsuz etkiler.

    Bütün bunların yanında Çaykur, bütün talep ve uyarılara rağmen, bu koşullarda, budama yapmayan üreticilerin çayının alınmayacağını, kafaları karıştıran salgın önlemleri kapsamında açıkladı.

    Bu gelişmelerle, Yaş Çay Üreticileri ve bölgedeki yaş çay tarımı ve sektöründe yaşanan ortak sorunların tarafı olarak, bu yöndeki talep ve önerilerimizi kamuoyu ile paylaşmak, çözüme birlikte ulaştırmak istiyoruz.

    Taleplerimiz şunlardır;

    1. Bu yılın özelliğinden kaynaklı olarak Çaykur'un uyguladığı kota ve kontenjan kaldırılmalıdır.

    2. Çaykur, bu yıla mahsus yaşanan sıkıntılar nedeniyle budama yapamayan üreticinin de çayını almalıdır.

    3. Çaykur ve özel sektör, yaş çayı, belirlenen resmi fiyattan alma garantisi vermelidir.

    4. Yaş Çayın alım fiyatı, destekleme ile birlikte en az 4 Lira 50 Kuruş olmalı ve bir an önce açıklanmalıdır.

    5. Salgın nedeniyle, Çay Alımevleri sürekli açık tutulmalı ve her müstahsilin günlük topladığı çay mubaya edilmeli.

    6. Bunu yapmak için, kurumlar yeni ve yeteri kadar işçi istihdam etmelidir.

    7. 5 Mayıs’a kadar kontrollü, izinli ve planlı, il dışından üretici gelişlerine izin verilmelidir.

    8. Fabrikalarda çalışanların fiziki mesafe ve hijyen kurallarına azami uymaları sağlanmalıdır. İşçilerin servis ve vardiya koşulları denetlenmeli, iyileştirilmeli ve kolaylaştırılmalıdır.

    9. Çaykur’daki Mevsimlik işçilerin, il dışında olanlar dahil işe girişleri yapılmalı ve hiçbir ücret kaybına uğramadan ücretleri ödenmelidir

    10. Valiler ve Kaymakamlıklar koordinasyonunda, 'Çay Tarım Koordinasyonu' oluşturulmalıdır.

    11. Çayda yaşanması muhtemel verim düşüklüğü devlet tarafından tanzim edilmelidir.

    12. Yaş çay üreticilerine bu yıldan başlamak üzere her yıl düzenli gübreleme desteği verilmelidir.

    Çayın hasat edilmesi yönteminde önerimiz şudur:

    Köylerde ve mahallelerde Kaymakamlığın görevlendirmesiyle, muhtarların öncülüğünde gönüllülük esasına dayalı olarak özellikle gençlerden bir veya birkaç 'çay toplama/hasat etme ekibi' kurulmalıdır.

    Bu ekip, çayını topladığı üreticinin hesabından parasını tahsil edebilmelidir. İşçilik ücretinin tahsil edilmesinin garantisi de muhtarlar olmalıdır.

    Ayrıca ortalama işçilik/yevmiye miktarı belirlenmelidir. Önerimiz 200 TL'dir.

    Çay Üreticileri Temsilciliği, Çay Üreticileri Dayanışma Platformu, Çay Üreticileri Dayanışma Derneği, Derelerin Kardeşliği Platformu (DEKAP), DİSK Gıda İş Rize Temsilciğili, Tek Gıda İş Sendikası Doğu Karadeniz Bölge Temsilcilikleri, Tüm-Köy-Sen “

    Çay üreticilerine ve işcilerine destek olmak isteyenler caydaacilcozum.org sitesinden imza verebiliyor.

    ÇAYKUR yaş çay alımı kampanyası ile ilgili 44 maddelik acil eylem planı oluşturdu

    ÇAYKUR yaş çay alımı kampanyası ile ilgili 44 maddelik acil eylem planı oluşturdu

    ÇAYKUR'daki koronavirüs karantinasını duyuran Gazeteci Karafazlı'ya suç duyurusu

    ÇAYKUR'daki koronavirüs karantinasını duyuran Gazeteci Karafazlı'ya suç duyurusu

    Gıda-İş: Özgıda-İş ÇAYKUR işçisini daha da yoksullaştırıyor

    Gıda-İş: Özgıda-İş ÇAYKUR işçisini daha da yoksullaştırıyor

    ÇAYKUR'da koronavirüs tespiti var: Mayıs ayında 10 bin işçi daha üretime katılacak

    ÇAYKUR'da koronavirüs tespiti var: Mayıs ayında 10 bin işçi daha üretime katılacak

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    Müzisyen Ferhat Tunç, sosyal medya hesplarından program yapıyor
    YAZARLAR
    Ender İMREK
    Ender İMREK

    Yüzyıllık sis

     Nuray SANCAR
    Nuray SANCAR

    Belediye blokajına muhtaç bir rejim

     İsmail Gökhan BAYRAM
    İsmail Gökhan BAYRAM

    3 yılda 1 milyon yazılımcı mümkün mü? Gerekli mi?

     İzzettin ÖNDER
    İzzettin ÖNDER

    23 Nisan kutlamaları ardından

     Erol ARAL
    Erol ARAL

    Halkın vergileri ‘teşvik’ çarkında öğütülerek patronların çuvalına dolduruluyor, emekçi de ‘ekmek teknesi’ ninnisiyle avutuluyor 

     Evrensel BİLGİN
    Evrensel BİLGİN

    Canavarın ayak izleri
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Kovid-19 testi pozitif çıkan işçi: Beraber çalıştığım arkadaşlara test yapılmadı
    Kovid-19 testi pozitif çıkan işçi: Beraber çalıştığım arkadaşlara test yapılmadı

    İstanbul'da bir şantiyede yemekhane görevlisi olarak çalışan bir işçi, kendisiyle beraber 5 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını fakat çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

    KT Deri'de çalışan 49 yaşındaki işçi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
    KT Deri'de çalışan 49 yaşındaki işçi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti

    İstanbul'da KT Deri firmasında çalışan Mehmet Merç adlı 49 yaşındaki işçi, Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetti. (Fotoğraf: Arşiv)

    GÜNCELLENDİ
    Sipariş haberlerde bugün: "Ekrem İmamoğlu limonu yandaş stokçusundan aldı" diyeceksin
    Sipariş haberlerde bugün: "Ekrem İmamoğlu limonu yandaş stokçusundan aldı" diyeceksin

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Mersin'den aldırıp ücretsiz dağıttığı limonlara dair "haber" yapan kameraman: "Ekrem İmamoğlu, limonu yandaş stokçusundan aldı" diyeceksin.

    GÜNCELLENDİ
    Koronavirüs nedeniyle 2706 can kaybının yaşandığı Türkiye'den gelişmeler (25 Nisan)
    Koronavirüs nedeniyle 2706 can kaybının yaşandığı Türkiye'den gelişmeler (25 Nisan)

    Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin öne çıkan olaylar, açıklamalar ve analizler...

    Kovid-19 sebebiyle 106 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 861 yeni tanı kondu
    Kovid-19 sebebiyle 106 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 861 yeni tanı kondu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı verilere göre, son 24 satte 106 kişi daha Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirdi ve toplam can kaybı sayısı 2 bin 706'ya yükseldi.

    Grup Yorum: Gelin el ele verelim ve İbrahim’i yaşatalım
    Grup Yorum: Gelin el ele verelim ve İbrahim’i yaşatalım

    Grup Yorum üyeleri, 313 gündür ölüm orucunda olan arkadaşları İbrahim Gökçek için “Gelin el ele verelim ve İbrahim’i yaşatalım" çağrısı yaptı.

    Ankara’da 1 Mayıs hazırlıkları hızlandı
    Ankara’da 1 Mayıs hazırlıkları hızlandı

    KESK, DİSK, TMMOB, Ankara Tabip Odası ve ASMMO, 1 Mayıs coşkusunun başkentin birçok yerinde yaşanması için çeşitli yöntemleri pazar günü yapılacak toplantıda belirleyecek.

    Antep Akınbella Terlik'te 27 yaşındaki işçi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
    Antep Akınbella Terlik'te 27 yaşındaki işçi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

    Antep'te Akınbella Terlik fabrikasında 27 yaşındaki Uğur Kartal adlı işçi, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Fabrikada Kovid-19 vakasına rastlandığını duyuran Mehmet Türkmen gözaltına alınmıştı.

    Dipnot ve Onur Yeğin’den Yeni Albüm: Hayalet
    Dipnot ve Onur Yeğin’den Yeni Albüm: Hayalet
    "Devamsız" üzerine notlar: Bir anomali içinde kadın ve insan
    "Devamsız" üzerine notlar: Bir anomali içinde kadın ve insan
    Fantastik tozuna bulanmış, gerilimle tatlandırılmış öyküler
    Fantastik tozuna bulanmış, gerilimle tatlandırılmış öyküler
    GÜNCELLENDİ
    Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca Evrensel'i e-gazete formatında okuyabilirsiniz
    Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca Evrensel'i e-gazete formatında okuyabilirsiniz
    Cengiz Bektaş’ı uğurlamanın acısı
    Cengiz Bektaş’ı uğurlamanın acısı
    Bıyıklı kamışçın kuşu Hevsel Bahçeleri’nde görüldü
    Bıyıklı kamışçın kuşu Hevsel Bahçeleri’nde görüldü
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    CHP'li Özgür Özel: Soma'daki madenlerde çalışmaların durdurulması gerekiyor
    CHP'li Özgür Özel: Soma'daki madenlerde çalışmaların durdurulması gerekiyor

    CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "Soma kırmızı alarm veriyor. Madenlerde üretim amaçlı çalışmaların durdurulması gerekiyor" dedi.

    Gecekonduda bir aile: İnsanca barınmak istiyorlar
    Gecekonduda bir aile: İnsanca barınmak istiyorlar

    Üniversiteli Ahmet Kırlı'nın işsiz ve engelli babası, engelli kardeşi ve annesi bir gecekonduda hayata tutunmaya çalışıyor. Ayda 500 lira ile geçinmeye çalışan aile insanca barınmak istiyor.

    Barış Annesi Fehime Turan hayatını kaybetti
    Barış Annesi Fehime Turan hayatını kaybetti

    Barış Annesi Fehime Turan yaşamını yitirdi. Turan’ın cenazesi sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle birinci derecede yakınlarının katıldığı törenle defnedildi.

    SMDD: Mülteci işçiler ucuz ve esnek iş gücü olarak görülüyor
    SMDD: Mülteci işçiler ucuz ve esnek iş gücü olarak görülüyor

    Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Derneği, yürüttüğü saha çalışmalarından derlediği bilgileri paylaştı. Mültecilerin sektör fark etmeksizin "ucuz ve esnek işgücü" olarak görüldüğü vurgulandı.

    Manisa’da işçi servisi tıra çarptı; 1 işçi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı
    Manisa’da işçi servisi tıra çarptı; 1 işçi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı

    Manisa'nın Yunusemre ilçesinde işçi taşıyan minibüsün park halindeki tıra çarpması sonucu 1 işçi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

    Bağırsak gazlarının kültür tarihi-1 Selam söyle o yare!..
    Bağırsak gazlarının kültür tarihi-1 Selam söyle o yare!..

    Kültür dediğimiz kavramların içine doldurduğumuz her şey esasında dil sayesinde oradadır. Bütün bu yazdıklarımın bağırsak gazlarıyla ilgisi, dillerde kültürel öğe olarak bulunan onomatopeler.