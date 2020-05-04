Çay üreticisi endişeli: İlk hasat alınmazsa bu sene çay tarlada kalır

Tolga GÜNEY

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) verilerine göre her yıl Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde 830 bin dekar bir alanda 1 milyon ile 1 milyon 200 bin ton arasında değişen miktarlarda yaş çay hasadı yapılıyor. 151'i özel sektör ve 46'sı ÇAYKUR'a ait fabrikalarda işlenen söz konusu yaş çaydan ise, yılda ortalama 220 ila 250 bin ton arasında kuru çay üretiliyor.

ÇAY TARLADA KALACAK

Ancak, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgınının bu yıl çay üretimini de olumsuz bir yönde etkilemesi bekleniyor. Salgın kapsamında sınır kapılarının kapatılması ve kentlere getirilen giriş-çıkış kısıtlamaları, hasadına kısa bir süre kalan çay üretimine ciddi bir darbe vuracak. Özellikle Gürcistan, Azerbaycan ve diğer şehirlerden gelmesi beklenen 50 bin çay işçisi ve 40 bin çay üreticisinin söz konusu kentlere gelemeyecek olması, çayın bu yıl tarlada kalmasına neden olacak.

Artvin Hopa ilçesinde çay üreticiliği yapan ve Halkevi Yöneticisi Kamil Ustabaş ile çayın tarlada kalmasının yaratacağı sonuçları ve hasat için gerekenleri konuştuk.

İMECE EKİPLERİ

Hopa’ya genel olarak Gürcistan’dan işçilerin geldiğini aktaran Ustabaş, yasak kararından kaynaklı işçilerin gelemeyecek olmasının üreticiye büyük sıkıntı yaratacağını söyledi. Ustabaş, yasak kararına karşı bölgedeki demokratik kitle örgütlerinin alternatifler üretmeye çalıştığını söyledi.

“ÇAY TARLADA KALMAMALI”

“Çay tarımının mutlaka yapılması gerekiyor” uyarısında bulunan Ustabuş, “Çay sene boyunca 3 hasat verir, ilk hasadı almazsanız diğer hasatları alma şansın olmaz. Yaprakları kesmezseniz kartlaşıp alttan yeni yaprak çıkmasını engeller. Yani bütün bir sezon boşa çıkar, çay üretimi gerçekleşmemiş olur” diye konuştu.

“ÜRETİCİ ÜRÜNÜ İLE BULUŞSUN”

En önemli taleplerinin “üreticiler kendi ürünleri ile buluşmalı” olduğunu kaydeden Ustabaş, bunun için de devletin bütün sağlık koşullarını sağlaması gerektiğini dile getirdi. Devletin bunu sağlarken, bölgede çay üretimi ile doğrudan ilgili olan ziraat odaları, çay üretici dernekleri, kooperatifleri, demokratik kitle örgütleri ile ortak komisyonlar kurması gerektiğini ifade etti.

“KOTA KALDIRILSIN” TALEBİ

Bu sene yaşanacak ekonomik kayıpların devlet tarafından karşılanması gerektiğini söyleyen Ustabaş, “Yaş çay tabanı bir an önce açıklanarak, insanca yaşanacak bir taban fiyat belirlenmeli. ÇAYKUR üreticisine sahip çıkarak, üreticisine alım garantisi verilmeli. Kota ve kontenjan uygulamasına son vererek, özel sektörün fiyat kırmasının önüne geçmeli” sözleriyle kimi beklentilerine değindi.

ÇAYKUR’DA KORONA

Çay fabrikalarında çalışan işçilerin de korunması gerektiğinin altını çizen Ustabaş, şöyle devam etti: “ÇAYKUR’un Rize’de bir çay paketleme fabrikasında 14 işçide koronavirüs çıktı. Fakat şirket o işçileri izne göndermekten başka bir önlem almadı. Onlarla temas halinde olan işçiler hala çalışmaya devam ediyor. Bunun gibi durumların bir daha yaşanmaması için fabrikalarda sağlık kontrollerinin daha sık yapılması gerekiyor.” (Artvin/MA)

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