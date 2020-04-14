ÇAYKUR'da koronavirüs tespiti var: Mayıs ayında 10 bin işçi daha üretime katılacak

Gençağa KARAFAZLI

Rize

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) bünyesindeki işletmelerde koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı artıyor.

Rize merkez Zihniderin Çay fabrikasında 11 işçinin geçen ay karantina altına alınması sonrası salgın tehdidi büyüyor.

Kalecik köyü çay fabrikası ile yaklaşık 450 işçinin çalıştığı İyidere çay paketleme fabrikasında çalışan birer işçiye Kovid-19 teşhisi konuldu. Birçok işçi de gözlem altına tutuluyor.

Salgının yayılma hızına ve tehlikeye dikkat çeken Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Seyit Aslan, “Daha mayıs ayı yaş çay kampanyası gelmeden, fabrikalardaki onarım işleri bitmeden işçiler tek tek hastalanmaya başlamışsa 10 bin işçinin iş başı yaptığı zaman bu işin altından nasıl kalkacaksınız?” diyerek yetkililere seslendi.

KOVİD-19'A YAKALANAN İŞÇİ İSYAN ETTİ

Kendi çabasıyla koronavirüs testi yaptıran ve test sonuçlarının pozitif olduğunu öğrenen İyidere çay paketleme fabrikası işçisi A.D, eşi ve çocuklarıyla evinde kendi imkanlarıyla karantina uyguladığını aktardı.

A.D, alınan önlemlerin yetersiz olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: Fabrikada yemekhanede tek kullanımlık yemek kapları koydular. Oturma düzenini de aralıklı hale getirdiler ama servisler tıka basa gidip geliyordu. Serviste ayakta bile sıkışık vaziyetteydik. Bizim serviste sürekli öksüren bir sürü insan vardı. ÇAYKUR bu konuda hiçbir önlem almadı. Ne ÇAYKUR ne de sendika hiçbir şekilde bizi dikkate almadı. Ta ki benim olayım patlak verene kadar. Bu olay sonrası servisi bile kaldırdılar, herhalde valilik iptal etti.

Koronavirüs testinin pozitifi çıkmasının ardıdan pek çok yerden arandığını söyleyen A.D, "Vay efendim ‘serviste kimler yanındaydı’ diye soruyorlar. Yahu küçücük servis, her gün değişiyor kişiler, ben ne bileyim kimdir? Orada biri hapşırdı mı olay bitti. Benden ne ismi istiyorsunuz artık" dedi.

"İŞÇİLERİ ÜÇ VARDİYA ÇALIŞTIRIYORLAR, PERİŞAN EDİYORLAR"

Paketleme bölümünde işçilerin üç vardiya şeklinde çalışmayı sürdürdüğüne dikkat çeken A.D, “İşçileri perişan ediyorlar. Sendikanın ‘İki vardiya yapalım, insanlar perişan oluyor’ teklifine yönetim ‘Kesinlikle olmaz’ yanıtını verdi. Zaten müdür, sendika temsilcilerini muhatap bile almıyor, odasına kapanmış içeriye sokmuyor” dedi.

Kovid-19'a yakalnmasının ardından paketleme bölümünde adeta sıkıyönetim ilan edildiğini söyleyen A.D, “Diğer vakaların gizlenip gizlenmediğini bilmiyorum. Orada çalışanların yüzde 90'ı çalışmak istemiyor, işe gitmek istemiyor, birçok arkadaşım da gitmiyor” dedi.

"GEBERDİN, ÖLDÜN ÖNEMLİ DEĞİL; ÜRETECEKSİN!"

“Genel müdürlükte nöbetçiler haricinde Allah’ ın kulu var mı? Maaşlarını tıkır tıkır alıyorlar. Paketlemenin ise bir kuralı var: Geberdin öldün önemli değil. Sen mal çıkartacaksın kardeşim!” diyen A.D, o kuralın salgında dahi sağlık taraması yapılmadan işlediğine dikkat çekti.

A.D, “ÇAYKUR’a ben şahsi dava açacağım. Kurumdan kimse beni aramıyor, sadece bir memur aradı bilgi amaçlı o kadar. Ben haklıyım. Bugün servisler kaldırıldı. İşçiler işe gitmedi. Belki 1 ya da 2 makine çalıştı ya da çalışmadı. Bunlar önlem falan almıyordu. İnsan sağlığının bunlar için önemi yok! Ben bir insan için orayı havaya uçurur, kapatırdım paketlemeyi" dedi.

GIDA-İŞ GENEL BAŞKANI ASLAN: 10 BİN İŞÇİ İŞ BAŞI YAPTIĞI ZAMAN NE OLACAK?

Yaşanan gelişmeler sonrası ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim’i tedbirler konusunda birkaç kez uyardıklarını belirten Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Seyit Aslan ise şunları söyledi: Bugün ÇAYKUR’da yaşananlar artık gizlenebilecek olaylar değildir. ‘2020 yılı yaş çay kampanyasını sorunsuz açacağız’ diyen Sayın Alim, mayıs ayı yaş çay kampanyası gelmeden büyük sorunlarla karşı karşıyadır. Kurumunda çalışan işçiler bugünden tek tek hastalanmaya başlamışsa, mayıs ayı kampanyasında, 10 bin işçinin iş başı yaptığı zaman bu işin altından nasıl kalkacaksınız?

Salgın sürecinde fabrikaların ciddi sağlık önlemleri ve tedbirlerin en ileriden alınması gereken yerler olduğuna dikkat çeken Seyit Aslan, “Birilerine yaranmak için işçilere sağlıksız koşullarda, baskıyla, tehditle üretim yaptırmak suçtur. Keyfi uygulamalarınızdan bir an evvel vazgeçip kurumda ciddi sağlık tedbirlerini hayata geçirin” uyarısını yaptı.

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