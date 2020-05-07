Sağlık çalışanları Kovid-19'dan değil, şiddetten korkuyor

Üsküdar Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen araştırma, sağlık çalışanlarının kaygılarını gözler önüne serdi. 81 ilde 897 sağlık çalışanının online olarak katıldığı araştırmada şiddet korkusu diğer tüm kaygıların önüne geçti. Araştırmaya katılanların yüzde 82’sinin Kovid-19 sürecinde sağlık çalışanlarına yönelik düşüncelerinin olumlu gelişmesine karşın, çalışanların kendilerine ve meslektaşlarına yönelik şiddetten korkma oranı yüzde 55 olarak ortaya çıktı. Psikiyatr Prof. Dr. Nevzat Tarhan, araştırma sonuçlarında kendilerini en çok şaşırtan bulgunun ise sağlık çalışanlarının koronavirüsten çok şiddetten korkmaları olduğunu söyledi.

Salgın konusunda sürecin belirsizliğini kaygı verici bulan sağlık çalışanlarının oranı da yüzde 50 oldu. İnfaz düzenlemesi değişikliği sağlık çalışanlarının yüzde 49’unu, yeterli koruyucu ekipmana ulaşamamak ise yüzde 44’ünü kaygılandırıyor. (İstanbul/EVRENSEL)

Türkiye'de koronavirüs: Kontrollü sosyal hayat başlıyor | Tüm gelişmeler (7 Mayıs)

Sağlık emekçileri şiddete karşı tüm yurtta saygı duruşu gerçekleştirdi

İTO ve SES İstanbul şubeleri: Sağlık çalışanının giyimiyle değil şiddetle ilgilenin

TTB Genel Sekreteri Bülent Nazım Yılmaz: Sağlıkta şiddet yasası TTB'nin zaferi