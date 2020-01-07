İTO ve SES İstanbul şubeleri: Sağlık çalışanının giyimiyle değil şiddetle ilgilenin

İstanbul Tabip Odası ve SES İstanbul Şubeleri, Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan bir sağlık çalışanının saldırıya uğramasını hastane önünde protesto etti. Yapılan açıklamada sağlıkta şiddetin temel nedenlerinden birinin performans sistemi olduğuna vurgu yapılarak bu sistemden bir an önce vazgeçilmesi çağrısı yapıldı. İl sağlık müdürlüğünden hastanelere 13 Şubat 2019'da personelin kıyafetleri konusunda gönderilen düzenlemenin 30 Haziran 2020'ye kadar uzatılmasına tepki gösteren sağlık çalışanları, "Sağlıkçıların giyimiyle değil, şiddetle ilgilenin" dedi.

"SAĞLIKTA ŞİDDET BİR HALK SAĞLIĞI SORUNUDUR"

Yapılan açıklamada ilk olarak İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip söz aldı. Sağlıkta şiddetin bir halk sağlığı sorunu haline geldiğini söyleyen Saip şunları söyledi: Sağlıkta şiddet her geçen gün giderek artıyor. Bu şiddetin artmasının en büyük nedenlerinden birisi performans sistemidir. Sağlıkta dönüşüm adı altında getirilen ve hekimi 5 dakikada bir hasta bakmaya mecbur eden sistemin sonucudur. Performans sistemi bir an önce durdurulmalıdır. Bir hekim hastasına ancak 15-20 dakika vakit ayırabilirse gerçekten o hastalığın tedavisi mümkün olabilir. Sağlığa zararlı olan performans sisteminden mutlaka vazgeçilmelidir. İktidarda ve yönetimde olanların kullandığı dil ayrı bir sorundur. Bu dil sağlıktaki bütün sorunların sebebinin hekimler ve sağlık çalışanları olduğunu söylemektedir. Bu doğru değildir, sağlık sistemi çökmüştür. Bu hedef gösterici dilden vazgeçilmelidir.

Fotoğraf: Evrensel

"SAĞLIK ÇALIŞANLARININ GİYİMİYLE DEĞİL ŞİDDETLE İLGİLENİN"

Ardından hazırlanan basın metnini SES Bakırköy Şube Eş Başkanı Nuran Güngör okudu.

İl sağlık müdürlüğünden hastanelere 13 Şubat 2019'da personelin kıyafetleri konusunda gönderilen düzenlemenin 30 Haziran 2020'ye kadar uzatıldığını hatırlatan

Güngör şunları söyledi: Sağlıkta şiddetin son örneği bu hastanede yaşanmıştır. Randevu almadan muayenesi için öncelik isteyen bir hasta meslektaşımızın darp etmiştir. Sabah işe gitmek için evden çıkıp, işyerinde şifa vermek için çabaladığı için çabaladığımız insanlar tarafından şiddete uğramayı öldürülmeyi kabul etmiyoruz. Sağlık kurumlarında şiddetin kanıklanmasına kabul etmiyoruz. Artık yeter diyoruz, yetkililere bir kez daha sesleniyoruz. Kurumlarımızın ve çalışanlarımızın saygınlığı, çalışma ve can güvenliklerinin sağlanması giysi ve kıyafetlerinin edep, adap ve inançlara göre uygun olması ile değil, sizin alacağınız önlem ve yasalarla kararlarla olacaktır. Sağlıkta şiddete alışmayacağız, sessiz kalmayacağız. (İstanbul/EVRENSEL)

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