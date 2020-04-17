17 Nisan 2020 12:00
Son Güncellenme Tarihi: 17 Nisan 2020 15:02

Sağlık emekçileri şiddete karşı tüm yurtta saygı duruşu gerçekleştirdi

Sağlık emekçileri, Sağlıkta Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla hastane önlerinde saygı duruşu gerçekleştirerek, şiddet nedeniyle hayatını kaybedenleri andı.

GÜNCELLENDİ
Hastane önünde şiddete karşı eylem yapan sağlık emekçileri

Fotoğraf: Evrensel

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL İŞÇİ-SENDİKA
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    Türk Tabipleri Birliği (TTB), Dr.Ersin Arslan’ın 2012 yılında bir hasta yakını tarafından öldürülmesinin yıl dönümü nedeniyle ilan edilen "Sağlıkta şiddete karşı mücadele günü”nde hastaneler önünde saygı duruşu ve basın açıklamaları düzenledi. TTB Merkez Konsey Başkanı Sinan Adıyaman, her zama sağlık hizmetinde üzerilerine düşen görevlere hazır olduklarını ama salgın veya olağan hiçbir dönemde şiddeet maruz görülmesine tahammüllerinin kalmadığını söyledi.

    Ankara'da İbni Sina Hastanesi önünde yapılan açıklamada konuşan TTB Merkez Konsey Başkanı Sinan Adıyaman, tabip odaları olarak 2007 yılından bu yana sağlıkta şiddetin önlenmesi, sağlık kuruluşlarının çalışma koşullarının güvenli ve sağlıklı hale getirilmesi için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi. Sağlıkçıların öncelikli gündemi sağlıkta şiddetin durdurulması iken dünya ve Türkiye'nin hiç hazır olmadığı bir pandemiye yakalandığını belirten Adıyaman, "Ancak yine tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gerek iş yükü gerekse de virüse muhatap olma bakımından hekimlerin ve sağlık çalışanlarının en büyük risk grubunu oluşturduğunu herkes görüyor. Bu risk, salgının ilk ayında  binlerce sağlık çalışanının Covıd-19 nedeniyle tedavi görmek zorunda kalmasına ve onlarcasının hayatını kaybetmesine yol açmış durumda" dedi.

    ŞİDDET ECZANELERDE DE DEVAM EDİYOR

    Bu  atmosfere rağmen sağlıkta şiddetin fiilen kendisi ve yaygın olarak gölgesinin sağlık kurumlarında varlığını sürdürdüğünü ifade eden Adıyaman, kötü yönetilen “maske dağıtımı” sürecinin eczanelerde şiddete de varan tartışmalara yol açarken, yapısal nedenlerle beklentisi karşılanmayan hasta yakınlarının hastanelerde karşılarına çıkan hekim ve sağlık çalışanına hakaret ve şiddet göstermeye devam ettiğini söyledi.

    'ŞİDDET HİÇBİR DÖNEMDE MAZUR GÖRÜLEMEZ'

    Sağlık çalışanlarının Covid-19 dahil her türlü sağlık sorununda üzerine düşen bütün görevleri yapmaya hazır olduğunu bildiren Adıyaman, ancak ne salgın dönemlerinde ne de olağan dönemlerde şiddetin mazur görülmesine, olağanlaştırılmasına tahammüllerinin kalmadığını vurguladı.

    ŞİDDETİ ÖNLEME YASASI ÖNEMLİ BİR ADIM

    Bu nedenle caydırıcılığı sağlamak üzere özel-kamu ayırmadan sağlık çalışanlarına yönelecek şiddette cezaları arttıran yasanın çıkmasının  caydırıcı etkiyi azaltabilecek “hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını" içermesine rağmen önemli bir adım olarak gördüklerini ifade eden Adıyaman, "Ülkeyi ve sağlık ortamını yönetenlerin 'Sağlıkta Dönüşüm Programını' durdurmalarını,  hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik dil ve söylemlerini değiştirmelerini ve ceza arttıran yeni yasayla birlikte uygulandıklarında ancak sonuç verebilecek olan 'sağlıkta şiddete sıfır tolerans' içerikli bütün önerilerimizi dikkate almalarını bekliyoruz" dedi.

    İSTANBUL

    "Sağlıkta Şiddeti Önleme Günü" kapsamında sağlık çalışanları Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşunun ardından basın açıklaması yapıldı. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun da katıldığı anma, salgından kaynaklı sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek yapıldı.

    Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde sağlıkta şiddet protestosu

    Fotoğraf: DHA

    DİYARBAKIR-BATMAN

    Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ve tabip odaları “17 Nisan Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü” nedeniyle Diyarbakır ve Batman’daki hastaneler önünde saygı duruşununda bulundu. Saat 12.30'da hastanelerin önünde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunan sağlık emekçileri, sağlıkta şiddet ve Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlıkçılara andı.

    Diyarbakır'daki sağlıkta şiddeti protesto eyleminden

    Fotoğraf: MA

    İZMİR

    İzmir’de de 17 Nisan Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü nedeniyle sağlık emekçileri hastanelerin önünde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunarak, sağlıkta şiddet ve Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlıkçıları andı. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Alsancak Nevvar - Salih İşgören Devlet Hastanesi ve birçok hastanede sağlık çalışanları sağlıkta şiddet ve Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlıkçıları andı.

    İzmir'de şiddeti protesto eden sağlık emekçileri

    Fotoğraf: Evrensel

    (HABER MERLEZİ)

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