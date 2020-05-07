Dağıtım sorunu çözülemedi, maskeler yarından itibaren en fazla 1 liradan satılacak

Nisan ayı başında yasaklanan maske satışı, ücretsiz dağıtımda yaşanan sorunların çözülmemesi üzerine yarından itibaren yeniden serbest hale geliyor. Ticaret Bakanlığı, cerrahi maskelerin adedi en fazla 1 liradan olmak üzere yarından itibaren satışa sunulacağını bildirdi.

Maske satışı uygulamasının detayları açıklandı. AA'nın haberine göre; Ticaret Bakanlığı, cerrahi maskelerin adedi en fazla 1 liradan olmak üzere yarından itibaren satışa sunulacağını belirtti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından salgınla mücadelede normalleşme takviminin açıklandığı 4 Mayıs tarihli kabine toplantısı sonrası alınan kararlar çerçevesinde, cerrahi maskelerin perakende noktalarında satışının mümkün hale geldiği belirtildi.

Bu çerçevede marketler, eczaneler, tıbbi cihaz satışı yapan medikal firmalar ve elektronik ticaret platformu üzerinden cerrahi maskelerin satışının yapılabileceği bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

ADEDİ 1 LİRANIN ÜSTÜNDEKİ SATIŞLAR FAHİŞ FİYAT OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK

"Hedefimiz en yaygın ağ ile vatandaşlarımızın en hızlı ve kolay bir şekilde cerrahi maskeleri temin etmesini sağlamaktır. Cerrahi maskeler, adedi KDV dahil en fazla 1 Türk lirası olacak şekilde tüketicilerimize satışa sunulacaktır. Bu fiyatın üzerindeki satışlar 'fahiş fiyat' olarak değerlendirilecektir. Bu kapsamda, 8 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla ilk etapta, salgının en yoğun görüldüğü İstanbul'da, akabinde büyük şehirlerden başlamak üzere hızlı bir şekilde diğer illerdeki marketlerde de cerrahi maskelerin satışı yapılabilecektir. Cerrahi maskeler ilk etapta standart 50'li paketler halinde satışa sunulacak olup, önümüzdeki haftadan itibaren maskelerin 10'lu standart paketler halinde de satışa sunulması çalışmaları devam etmektedir."

ÜCRETSİZ MASKE DENEMESİNİN KISA TARİHİ

7 Nisan 2020'de maske satışı yasaklanmış; yurttaşlara önce PTT AVM üzerinden; orada sorun çıkınca e-devlet'ten başvuru ile maske temin edebilecekleri söylenmişti. Bu sistemde gecikmeler yaşanınca eczaneler devreye sokulmuş, yurttaşlara Sağlık Bakanlığından gelecek kodla eczaneden maskelerini alabilecekleri söylenmişti. Bu sistemde de gecikmeler yaşandı; hâlâ kod gelmeyen milyonlarca yurttaş olduğu var. Eczanelerdeki yığılmayı ve yaşanan gecikmeyi çözmek için bu sefer iş yerleri devreye sokuldu, sigortalı çalışanların maskelere iş yerlerinden ulaşacağı açıklandı. Ancak bu sistem de maske sorununu çözmeye yetmedi.

Tüm bu çalışmalara rağmen ücretsiz maske girişimi başarılı olamayınca yeniden maske satışına karar verildi. Bu pazartesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Cerrahi maske, bez maske satışına halkımızın kolayca ulaşabileceği yerlerde izin vermeyi planlıyoruz" diyerek maske satışının sinyalini verdi. (HABER MERKEZİ)

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