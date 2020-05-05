05 Mayıs 2020 10:13

ATO: Sorun varken maske ticareti kabul edilemez

Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Karakoç, yeni maskelerin nitelik açısından sorunlu olduğunu belirterek, “Ülkede maske sorunu varken, ticaretini yapmak kabul edilemez” dedi.

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Kaynak: Rawpixel

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    Maske satışlarının yasaklanması ve hükümetin eczaneler aracılığıyla ücretsiz maske dağıtması sorunları çözmedi. Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Karakoç, maske dağıtımının sadece eczaneler üzerinden yapılmaya devam etmesi halinde, sorunların da süreceğini belirtti. Hükümetin “Maskeleri ücretsiz olarak bütün halka dağıtacak” açıklamalarını anımsatan Karakoç, “Ama bunu sadece eczaneler üzerinden yaptı. TEB’inde açıkladığı bir rakam var. Sadece 8 milyon kişiye maske ulaşmış. 80 milyonun yaşadığı bir ülkede, sadece eczaneler üzerinden maske ulaştırmanın mümkün olmayacağını söylemiştik. Yerel yönetimlerin, yani belediyeler bu dağıtımı yapabilirdi. Maskematikler her alana kurulabilir. Bu hem daha erken ulaşmayı sağlardı hem de daha önleyici olurdu. Mesela bizim 65 yaş üzerindeki hastalarımız maskelere ulaşamıyor ve bizleri arıyorlar" şeklinde konuştu.

    TİCARET AMAÇLI DAYANIŞMA 

    Önce ülkede yaşayan herkesin ihtiyacının karşılanması gerektiğinin altını çizen Karakoç, “Zor süreçlerde milliyete, ırka, cinse bakmadan dayanışma içinde bulunmak önemli bir şey. Ama bunu ticaret için yapıyorsanız, satmak için yapıyorsanız, bu zaten olağanüstü dönemde ne etik ne ahlakidir. Dayanışma bu süreçte önemli bir şey ama sizin ülkenizdeki insanlarda bu ekipmanlar yokken, siz bunun ticaretini yapıyorsanız ya da popülizm adına dayanışma yapıyorsanız, kabul edilebilir bir yanı yok” eleştirisinde bulundu. 

    NİTELİK PROBLEMİ

    Karakoç, “Emniyet arz eden maskelerde halen sıkıntı var. Şu an üretilip dağıtılıyor hastanelere ya da sağlık kuruluşlarına ama nitelik ile ilgili çok büyük sıkıntılar var. Yurttaşın eline şeffaf ve transparan vaziyette maskeler geçiyor. Nitelik açısından iyi olmayan, yeni yeni malzemeler piyasaya sürüldü. Her tarafta hızlıca üretiliyor. Bir kalite kontrolü var mı yok mu, bunun tekstil yönetimi daha iyi değerlendirilmesi gerekiyor” diye belirtti.

    TEDBİRSİZLİĞE YOL AÇMAMALI

    Karakoç, hükümetin normalleşme adımlarına ilişkin de şu uyarılarda bulundu: “Ankara bazında söyleyeyim; hastanelerde ve çalıştığımız kurumlarda çok sayıda hastamız var. En başından söylediğimiz gibi, PCR testi pozitiflik gösteriyor ama diğer taraftan klinik ve radyolojik olarak şikayet ve bulgularla Kovid-19 tedavisi uygulanan hastalarımız çok sayıda var. Hastanelerimiz dolu. Polikliniklerde çalışmalarımız devam ediyor. Umarım bu normalleşme açıklamaları, asla bir gevşemeye ve tedbirsizliğe yol açmaz. Umarım ikinci bir dalgayla karşılaşmayız. En büyük endişemiz bu." (Ankara/MA)

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