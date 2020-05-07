06 Mayıs 2020 22:11
Saadet Partisinden maske dağıtımında yaşanan sorunlara Super Mario videosuyla tepki
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, maske dağıtımında yaşanan skandallara Super Mario'lu bir göndermeyle tepki gösterdi: Maskeye ulaşmak bu kadar zor olmamalıydı.
Fotoğraf: Pixabay
Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske satışının önce yasaklanması, dağıtımının başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından tekrar satışına izin verilmesi sürecini Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bir video paylaşarak "Maskeye ulaşmak bu kadar zor olmamalıydı." sözleriyle eleştirdi.
Maske dağıtımında yaşanan skandallar ve koronavirüs sürecindeki AKP hükümetinin politikalarının eleştirildiği videoda “Super Mario” oyunu kullanıldı.
Karamollaoğlu'nun Twitter adresinden paylaştığı videoda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dut pekmezi tavsiyesi, kolonya gibi önerileri de yansıtıldı.
Herkes Süper Mario değil ki maskeye kolayca ulaşabilsin! pic.twitter.com/CSF2Pofge6— Saadet Partisi (@SaadetPartisi) May 6, 2020
(HABER MERKEZİ)
Reklam