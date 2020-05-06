65 yaş üstü ve 20 yaş altının sokağa çıkma istisnalarına dair genelge yayımlandı

İçişleri Bakanlığı 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunanlar ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarına ilişkin genelge yayımladı.

Genelgeye göre, 65 yaş üstü yurttaşlar ve ihtiyaç halinde refakatçileri 10 Mayıs 11.00-15.00'te yürüme mesafesiyle sınırlı olmak kaydıyla maskeyle dışarı çıkabilecek. Ayrıca 14 yaş ve altı çocuklar 13 Mayıs, 15-20 yaş arasındakiler 15 Mayıs 11.00-15.00 saatlerinde maske takarak, sosyal mesafeye uyarak sokağa çıkabilecek. (HABER MERKEZİ)

Berber ve kuaför genelgesi: 11 Mayıs'ta açılacak, randevu sistemiyle çalışacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Kontrollü sosyal hayat" tarzına geçiyoruz

Koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 64 kişi yaşamını yitirdi

Koronavirüsten 3 bin 584 can kaybının yaşandığı Türkiye'den gelişmeler (6 Mayıs)